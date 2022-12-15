Tip hay cho đôi môi mướt mát hồng hào, thách thức mùa đông giá rét

Hãy nhớ rằng khi bạn ra ngoài trời lạnh , bạn có thể thực hiện các bước để che phần còn lại của cơ thể. Nhưng thông thường, miệng của bạn là một trong những thứ cuối cùng bạn che đậy. Đôi khi, bạn thậm chí có thể không làm điều đó, để đôi môi của bạn tiếp xúc với những điều kiện mùa đông khắc nghiệt hơn.

Không có gì ngạc nhiên khi thời tiết mùa đông có thể khiến đôi môi nứt nẻ. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và gió se lạnh bên ngoài và không khí khô, nóng bên trong tất cả đều khiến môi bạn khô và căng.

Môi là một loại da đặc biệt rất mỏng và điều đó có nghĩa là chúng thực sự cần thêm một số phương pháp bảo vệ. Môi của chúng ta khô nhanh gấp 10 lần so với các vùng da còn lại trên khuôn mặt, vì vậy việc sử dụng thêm biện pháp bảo vệ là rất quan trọng.

Ngoài ra, môi của bạn không có cùng loại da với phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể.

May mắn thay, bạn có thể thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục đôi môi nứt nẻ, cũng như những thói quen lành mạnh mà bạn có thể áp dụng để giữ cho đôi môi luôn mịn màng và khỏe mạnh suốt mùa đông dài . Dưới đây là những lời khuyên để làm theo:

Chọn son dưỡng môi phù hợp

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Điều đầu tiên, những gì bạn thoa lên môi đều quan trọng. Dưới đây là một số mẹo chọn son dưỡng môi phù hợp để làm dịu đôi môi của bạn:

Sử dụng son dưỡng môi dựa trên dạng mỡ

Khi duyệt qua các lối đi của hiệu thuốc, hãy tìm loại thuốc mỡ chữa bệnh có chứa chất dưỡng, tinh dầu hoặc glycerin. Biện pháp khắc phục này sẽ khóa độ ẩm và giúp chữa lành các vết nứt và vết nứt trên da của bạn.

Tránh xa các loại son dưỡng môi có chứa long não, bạch đàn và tinh dầu bạc hà

Những thành phần này ban đầu có cảm giác nhẹ nhàng, nhưng thực tế chúng lại làm khô môi và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Khi môi bạn trở nên khô hơn và bị kích ứng, bạn thoa thêm loại son dưỡng môi này, và chu kỳ lại tiếp tục.

Hãy chắc chắn rằng son dưỡng môi của bạn có chứa kem chống nắng

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Một thành phần quan trọng khác trong son dưỡng môi là kem chống nắng. Mặc dù nhiệt độ lạnh hơn, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng vào mùa đông. Môi của bạn vẫn có thể bị bỏng và dễ bị bỏng hơn so với phần còn lại của khuôn mặt vì da mỏng và nhạy cảm hơn.

Giữ nước

Mất nước có thể là một lý do liên quan khiến môi bạn bị khô. Uống nhiều nước được biết là tốt cho làn da của bạn và điều này bao gồm cả đôi môi nhạy cảm của bạn.

Đừng liếm môi

Khi môi bạn bị khô, tự nhiên bạn sẽ muốn liếm chúng để làm ẩm chúng. Nhưng liếm môi thực sự có tác dụng ngược lại. Một khi bạn bôi nước bọt lên môi, nó thực sự khiến chúng khô nhanh hơn, khiến môi của bạn thậm chí còn khô hơn về tổng thể. Thêm vào đó, các enzym có trong nước bọt dùng để tiêu hóa thức ăn sẽ gây kích ứng cho môi.

Đừng cắn, chải hoặc chà xát môi của bạn

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Bạn cũng có thể cảm thấy cần phải loại bỏ cảm giác khó chịu do bong tróc gây ra, sau tất cả, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều khi đôi môi của bạn mịn màng! Nhưng hãy cố gắng chống lại sự thôi thúc đó.

Tốt hơn hết là bạn không nên chà môi hoặc dùng răng hoặc ngón tay cạy lớp da bong tróc ra. Điều đó chỉ tạo ra những vết nứt và vết loét trên môi của bạn và có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy thoa một loại son dưỡng dạng thuốc mỡ rất nặng sẽ làm dịu và giúp chữa lành đôi môi của bạn.

Làm thế nào để ngăn ngừa môi nứt nẻ

Tập thói quen thêm lớp bảo vệ môi vào buổi sáng, giờ đi ngủ và thói quen ngoài trời là cách nên làm. Hãy mua một vài son dầu dưỡng hoặc thuốc mỡ và đặt một son cạnh giường của bạn, đồng thời mang theo một cây son trong túi xách hoặc ô tô để bạn luôn có sẵn. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm vào ban đêm nếu không khí trong nhà bạn bị khô do nhiệt hoặc máy sưởi.

Và đặc biệt nhớ thoa son dưỡng môi trước khi đi ngủ mỗi tối. Nhiều người ngủ há miệng. Tám giờ hít vào thở ra bằng miệng có thể làm môi bạn bị khô nghiêm trọng và son dưỡng môi có thể giúp ích rất nhiều.

Theo Cleveland Clinic