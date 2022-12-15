Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không?

Làm đẹp 15/12/2022 07:57

Nếu bạn thấy mình đang quan tâm về chủ đề chăm sóc tóc hoặc tìm kiếm trên internet các phương pháp điều trị tóc, một thứ có thể xuất hiện là biotin. Loại vitamin B này nổi tiếng trong việc giúp các lọn tóc của bạn khỏe mạnh và thường được các bác sĩ da liễu khuyên dùng để giúp trị rụng tóc.

Biotin rất hữu ích cho các chứng rối loạn về tóc. Nó cũng làm cho móng dày hơn và biotin dạng uống cực kỳ an toàn.

Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có nghĩa là nó cũng có thể giúp tóc bạn dài hơn? Không hẳn. Biotin chứa các protein thiết yếu giúp phát triển da, móng tay và tóc của bạn, nhưng điều này không có nghĩa nó là sản phẩm thần kỳ cho mái tóc của bạn.

Tại sao tóc rụng?

Nếu bạn đang đối phó với chứng rụng tóc, có lẽ bạn đang tự hỏi không chỉ mình có thể làm gì với nó mà còn cả lý do tại sao nó lại xảy ra ngay từ đầu. Rụng tóc có nhiều nguyên nhân, trong đó có nhiều nguyên nhân mang tính hệ thống. Nếu tóc của bạn bị rụng từ chân tóc, thường thì có điều gì đó không ổn trong cơ thể hoặc hoàn cảnh sống của bạn.

Một số điều kiện y tế có liên quan đến rụng tóc. Trong số đó có rối loạn nội tiết, bao gồm các vấn đề về tuyến yên, tuyến cận giáp hoặc tuyến thượng thận, buồng trứng hoặc tinh hoàn của bạn. Ví dụ, phụ nữ tiền mãn kinh bị chảy máu quá nhiều có thể bị mất sắt và thiếu máu gây rụng tóc.

Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất cứ thứ gì làm rối loạn đường tiêu hóa (GI) của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc.

Nhưng một trong những nguyên nhân phổ biến nhất có thể khiến bạn ngạc nhiên: chế độ dinh dưỡng. Khi chuyên gia xem xét những gì bệnh nhân ăn, họ nhận thấy chúng thường có ít protein và các vitamin thiết yếu. Ngoài ra, bạn cần một số carbohydrate để tạo ra hormone và não của bạn cần chất béo.

Biotin có giúp tăng trưởng tóc không?

Biotin là một loại vitamin thiết yếu giúp sản xuất keratin (một loại protein chịu trách nhiệm hình thành móng tay, da và tóc). Một số nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu năm 2016 đã chỉ ra rằng việc thiếu biotin trong hệ thống của bạn có thể dẫn đến rụng tóc.

Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp đó, bạn có thể tự hỏi liệu việc tăng lượng biotin hấp thụ có giúp tóc mọc tốt hơn hay không. Và bất kỳ thao tác tìm kiếm nào mà bạn có thể đã thực hiện về chủ đề này đều có khả năng đưa ra những tuyên bố như vậy. Nhưng trước tiên, điều quan trọng đầu tiên bạn cần biết là có sự khác biệt giữa thứ giúp thúc đẩy mọc tóc và thứ giúp ngăn ngừa rụng tóc .

Hiện tại, không có đủ nghiên cứu để khẳng định chắc chắn rằng biotin có thể giúp mọc tóc.

Nhưng biotin đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa hói và rụng tóc.

Trên thực tế, biotin chủ yếu được sử dụng cho chứng rụng tóc, một tình trạng gây rụng tóc ở mọi giới tính. Biotin giúp duy trì sự phát triển của tóc và giúp giảm viêm. Các nang tóc, da và móng tay đều có lợi.

Trong một nghiên cứu nhỏ năm 2012, những phụ nữ tự nhận thấy mình có mái tóc mỏng đã cải thiện được độ dày và sự phát triển tổng thể của tóc sau khi uống một loại vitamin tổng hợp có chứa biotin. Nhưng vì vitamin tổng hợp có chứa các thành phần khác nên khó có thể quy nó hoàn toàn là biotin.

Nếu không có nghiên cứu mạnh mẽ, biotin có phải là thứ bạn nên thử không? Tin tốt là dùng biotin với lượng hợp lý sẽ không gây hại gì.

Bạn nên dùng bao nhiêu biotin?

Theo Viện Y tế Quốc gia, nếu bạn muốn đảm bảo rằng mình đang nhận đủ biotin, thì lượng biotin được khuyến nghị hàng ngày là 30 microgam (mcg) cho người lớn. Nếu bạn đang mang thai, bạn cần khoảng 35 mcg mỗi ngày.

Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang bị rụng tóc, bác sĩ có thể khuyên bạn nên bổ sung một số chất bổ sung biotin hoặc chế độ ăn giàu biotin hơn như một cách để chống rụng tóc. Họ có thể đề nghị tăng liều lượng của bạn lên 3 miligam (hoặc 3.000 mcg) mỗi ngày.

Có những loại biotin nào?

Có một số cách khác nhau để gặt hái những lợi ích của biotin. Dù bạn có tin hay không, bạn có thể đã nhận được một liều lượng kha khá mà không hề hay biết.

Dưới đây là một số cách bạn có thể nhận được biotin:

Đầu tiên, bạn có thể cân nhắc đưa một số thực phẩm giàu biotin vào chế độ ăn uống của mình. Đây là cách tốt nhất để đưa biotin vào hệ thống của bạn một cách tự nhiên. Và bạn có thể đã có một số mặt hàng trong tủ đựng thức ăn hoặc tủ lạnh.

Biotin có trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm:

  • Gan bò (30,8 mcg).
  • Trứng (10 mcg).
  • Cá hồi (5 mcg).
  • Thịt lợn
  • Khoai lang (2,4 mcg).
  • Hạnh nhân (1,5 mcg).
  • Bông cải xanh (0,4 mcg).
Biotin có thực sự tốt cho chứng rụng tóc như quảng cáo không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có một số hạn chế nhất định về chế độ ăn uống hoặc cần tăng cường thêm biotin, một số chất bổ sung nhất định có thể được sử dụng làm chất thay thế.

Để bổ sung, nhiều bác sĩ da liễu ủng hộ sự kết hợp vitamin B lớn bao gồm:

  • 3 miligam (mg) biotin.
  • 30 mg kẽm.
  • 200mg vitamin C.
  • < 1 mg axit folic.

Đôi khi, sự kết hợp nhiều vitamin B khiến một số bệnh nhân gặp rắc rối nhẹ về dạ dày, nhưng chuyển họ sang dùng riêng biotin sẽ làm giảm triệu chứng đó.

Và nếu bạn không thể tìm thấy hỗn hợp vitamin B lớn, bạn có thể mua riêng biotin, kẽm và vitamin C.

Nếu mục tiêu của bạn là biotin giúp tóc mọc, bạn có thể cân nhắc thêm dầu gội biotin vào thói quen gội đầu của mình.

Đúng là nhiều thương hiệu dầu gội sử dụng biotin trong công thức của họ như một cách để chống rụng tóc. Tuy nhiên, tương tự như nghiên cứu về chất bổ sung biotin, dữ liệu hỗ trợ sự phát triển của tóc từ dầu gội chứa biotin còn hạn chế. Nhưng thực sự không có hại gì khi dùng thử loại dầu gội này nếu bạn muốn tóc mình đầy đặn hơn, nhưng cũng đừng mong tóc mọc lại như một phép màu nhanh chóng, chúng cần nhiều thời gian hơn.

Theo Cleverland Clinic

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