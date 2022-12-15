Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này

Trang điểm 15/12/2022 13:10

92% người trưởng thành từ 20 đến 64 tuổi bị sâu răng vĩnh viễn. Nó có vẻ giống như một cái gì đó chúng ta không thể tránh được. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuân thủ đúng các lời khuyên của chuyên gia, chúng ta có thể cứu được răng hoặc ít nhất là kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của chúng.

Ai cũng muốn sở hữu một nụ cười tự tin và sảng khoái, vì vậy hãy lưu lại ngay 7 mẹo có thể giúp bạn cười tươi với hàm răng khỏe mạnh thường xuyên hơn này nhé.

1. Uống cà phê, trà sữa

Cà phê có thể là một thức uống có tính axit, đặc biệt là khi nó được uống loại cà phê đen. Nếu bạn uống nó hàng ngày, nó có thể khiến răng của bạn trở nên mỏng hơn. Hơn nữa, cà phê đen sẽ làm ố răng vì có chứa chất tanin.

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 1

Như một giải pháp, hãy uống cà phê với sữa. Điều tương tự cũng áp dụng cho trà đen.

2. Không đánh răng ngay sau khi uống trà hoặc cà phê

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 2

Các chuyên gia cho rằng tốt nhất không nên trộn lẫn kem đánh răng và cà phê. Tốt hơn là đánh răng 30 phút trước khi uống. Trong trường hợp bạn muốn làm sau thì đợi ít nhất 1 tiếng rồi hãy làm. Cà phê và trà phá vỡ men răng vì thành phần axit của chúng.

Tốt nhất là tuân theo quy tắc này không chỉ sau khi uống rượu mà còn sau khi ăn.

3. Uống nước có fluoride sau khi ăn

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 3

Nước bọt có một vai trò quan trọng và giữ an toàn cho răng của chúng ta. Cà phê và thức ăn làm giảm tiết nước bọt. Chỉ cần uống thêm nước sau bữa ăn, loại nước tốt nhất có chứa chất florua. Nó ngăn ngừa sâu răng hình thành và làm chắc răng.

4. Trám răng tạm thời

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 4

Chất trám có hiệu quả ngăn ngừa sâu răng chính xác trên bề mặt cắn của răng nhai. Những khu vực này có thể chứa đầy các hạt thức ăn và có thể khó loại bỏ bằng bàn chải đánh răng. Trong trường hợp này, chất bịt kín có thể cứu bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​nha sĩ của bạn nếu bạn cần chúng.

5. Dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 5

Dùng chỉ nha khoa thường xuyên cũng có thể làm giảm chứng hôi miệng và một số bệnh bằng cách loại bỏ mảng bám. Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng chỉ nha khoa ngay trước khi đánh răng, nhưng không nên dùng sau đó. Nó sẽ giúp bàn chải của bạn tiếp cận các khu vực khó tiếp xúc.

6. Dùng chỉ nha khoa và chải răng theo cùng một cách mỗi ngày

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 6

Giữ một mô hình thường xuyên để dùng chỉ nha khoa. Bắt đầu với răng trên cùng của bạn và thao tác từ trái sang phải. Sau khi bạn hoàn thành các răng trên cùng, lặp lại tương tự ở dưới cùng từ bên trái sang bên phải.

7. Nhai kẹo cao su tối đa 20 phút

Xóa tan ố vàng, răng trắng tự tin chỉ với vài thói quen siêu đơn giản này - Ảnh 7

Tốt hơn hết là bạn nên nhai một miếng kẹo cao su ngay sau khi ăn, nhưng kẹo này phải là loại không đường. Nhai nó trong tối đa 20 phút để tăng tiết nước bọt và loại bỏ axit sau khi ăn.

Theo Brightside

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