Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề

Chăm sóc da 16/12/2022 13:30

Quy trình chăm sóc da của bạn có thể được điều chỉnh hoàn hảo để phù hợp với mọi nhu cầu của làn da, nhưng vẫn có khả năng một số sai lầm mà bạn vô tình mắc phải đang cản trở bạn và một làn da hoàn hảo. Từ việc ăn cùng một bữa sáng mỗi sáng đến việc chỉ thoa kem chống nắng khi bạn ra ngoài, có một số nguyên nhân ít rõ ràng gây ra mụn trứng cá khó chịu hoặc nếp nhăn sớm.

Đây là một số thói quen đáng ngạc nhiên có thể đang phá hoại làn da của bạn.

1. Bạn ăn bột yến mạch vào bữa sáng hàng ngày

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 1

Có một bát bột yến mạch cho bữa sáng là một cách ngon miệng và tốt cho sức khỏe để bắt đầu ngày mới. Nhưng nếu ăn nó hàng ngày, bạn có thể đang vô tình gây hại cho cơ thể và làn da của mình. Khi bạn ăn bột yến mạch quá thường xuyên, bạn đang lấy đi các chất dinh dưỡng thiết yếu khác của cơ thể, từ đó có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và khiến da bạn trở nên khô và bong tróc.

2. Bạn tắm rất lâu

Xông hơi thật lâu dưới vòi sen là một cách tuyệt vời để thức dậy vào buổi sáng, đặc biệt là khi thời tiết bên ngoài se lạnh. Nhưng thói quen làm điều đó hàng ngày có thể phá hoại các mục tiêu về làn da khỏe mạnh của bạn.

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 2

Nước nóng làm hỏng lớp bảo vệ giúp khóa ẩm cần thiết của da, khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Và nếu bạn rửa mặt dưới vòi hoa sen để tiết kiệm thời gian vào buổi sáng, bạn có thể làm hỏng các mao mạch trên mặt vì nước nóng khiến chúng giãn ra.

3. Bạn uống cà phê vào buổi sáng

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 3

Nhiều người không thể tưởng tượng được buổi sáng của họ mà không có một tách cà phê nóng, và bên cạnh vị ngon, cà phê còn thực sự có lợi cho làn da của bạn. Nhưng nếu bạn uống nó hàng ngày trước khi ăn sáng, bạn có thể gây hại cho da nhiều hơn là có lợi.

Cà phê là một chất lợi tiểu mạnh, có nghĩa là nó có thể khiến bạn bị mất nước nhẹ. Ngược lại, điều này sẽ khiến chất độc khó thoát ra khỏi cơ thể qua da hơn và khiến da dễ bị nếp nhăn sớm hơn.

4. Bạn chỉ thoa kem chống nắng khi đã tắt nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của bạn khi bạn ra ngoài vào mùa hè, nhưng thoa kem chống nắng ngay cả khi bạn ở trong nhà cả ngày có thể ngăn ngừa lão hóa da. Mặc dù kính được sử dụng trong ô tô, cửa sổ nhà ở và văn phòng ngăn chặn hầu hết các tia UVB, nhưng nó vẫn không bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UVA có hại.

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 4

Vì vậy, ngay cả khi bạn làm việc trong văn phòng cả ngày và không dành nhiều thời gian ở ngoài trời thì vẫn nên thoa kem chống nắng để giúp làn da tươi trẻ lâu hơn.

5. Bạn có thói quen chăm sóc da giống nhau

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 5

Khi bạn vội vã ra khỏi cửa vào buổi sáng, sẽ dễ dàng hơn để lấy cùng một loại sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm mà bạn đã sử dụng vào đêm hôm trước. Mặc dù việc mua các loại kem và mặt nạ phù hợp với loại da của bạn chắc chắn là thuận tiện, nhưng việc sử dụng các sản phẩm giống nhau hàng ngày sẽ không mang lại lợi ích gì cho làn da của bạn.

Để giúp làn da của bạn cảm thấy tốt nhất, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thay đổi thói quen chăm sóc da theo mùa và chuyển từ sữa rửa mặt tẩy tế bào chết sang loại dịu nhẹ hơn khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

6. Bạn dùng sai sữa rửa mặt

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề - Ảnh 6

Nếu bạn đã từng nhận thấy rằng khuôn mặt của bạn trông nhờn khi bạn thức dậy sau giấc ngủ, thì thực sự có một lời giải thích khoa học cho điều đó. Cơ thể bạn mất nước trong đêm và như một cách để ngăn ngừa mất nước, nó bắt đầu tiết ra nhiều bã nhờn hơn khiến bạn thức dậy với khuôn mặt bóng nhờn.

Nhưng ngay cả khi bạn không thể chịu được bóng dầu và muốn khuôn mặt của mình trông mờ đi, đừng sử dụng sữa rửa mặt có công thức khắc nghiệt. Tốt hơn là bạn nên rửa mặt bằng nước ấm, sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ và thoa kem dưỡng ẩm trước khi lau khô.

Theo Brightside

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