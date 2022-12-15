Dừng ngay 6 thói quen xấu là "máy gia tốc" lão hóa mà bạn vẫn hay làm này

Ngay cả những điều nhỏ nhất cũng quan trọng khi nói đến chăm sóc da . Hãy hạn chế ngay một số thói quen hàng ngày có thể khiến bạn không đạt được làn da mịn màng và trẻ trung.

Nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng nổi một ngày không có tách cà phê nóng, nhưng thưởng thức tách Java quá thường xuyên thực sự có thể khiến da bạn trông già hơn. Bởi vì cà phê là một chất lợi tiểu, nó làm cơ thể bạn mất nước nhẹ, do đó ảnh hưởng đến làn da của bạn, khiến da trông xỉn màu và nhăn nheo.

Nếu bạn không thể chịu được ý nghĩ phải đối mặt với cả ngày mà không có tách cà phê, hãy chọn cà phê hòa tan. Nó chứa ít caffein hơn cà phê thông thường và có thể là lựa chọn tốt hơn cho những người đang cố gắng giảm lượng caffein nạp vào cơ thể.

2. Bạn thường xuyên dụi mắt

Dụi mắt có thể giúp bạn giảm đau tạm thời sau hàng giờ làm việc tại bàn làm việc, nhưng thói quen này có thể khiến mắt bạn bị đỏ và làm khô vùng da xung quanh mắt. Bởi vì vùng da dưới mắt của bạn rất mỏng và nhạy cảm, nên việc chà xát có thể làm tổn thương các mạch máu dưới bề mặt của nó, dẫn đến quầng thâm. Liên tục dụi mắt cũng có thể làm lỏng vùng da quanh mắt và kéo căng các mô, dẫn đến vết chân chim rất khó loại bỏ.

3. Bạn đang nằm sấp khi ngủ

Tất cả chúng ta đều có những tư thế ngủ yêu thích, tạo cảm giác thoải mái và giúp chúng ta ngủ nhanh hơn, nhưng một số trong số chúng thực sự có thể góp phần gây ra nếp nhăn và nếp nhăn.

Khi bạn nằm sấp khi ngủ, khuôn mặt của bạn sẽ bị áp sát vào gối, khiến da bạn hình thành các nếp nhăn dọc. Và vì điều này xảy ra hàng đêm, những nếp nhăn này được củng cố liên tục và cuối cùng có thể trở thành nếp nhăn vĩnh viễn.

4. Bạn đang dùng mỹ phẩm trang điểm thay cho kem chống nắng

Mặc dù nhiều sản phẩm trang điểm có chứa SPF, nhưng chúng vẫn không thể thay thế kem chống nắng chất lượng tốt. Các tia UV có hại chịu trách nhiệm cho một con số khổng lồ 80 phần trăm các dấu hiệu lão hóa da, bao gồm nếp nhăn và tăng sắc tố da.

Sử dụng kem chống nắng hàng ngày đã được chứng minh là có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa da và giữ cho khuôn mặt của bạn không có nếp nhăn lâu hơn.

5. Bạn đang sử dụng xà phòng

Một thanh xà phòng dễ thương có thể trông đẹp mắt trong phòng tắm của bạn, nhưng nó thực sự có thể khá khắc nghiệt với làn da của bạn.

Xà phòng dạng thỏi thường chứa các thành phần phá vỡ độ pH của da, khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên và khiến da trông khô và nhăn nheo. Thay vì sử dụng xà phòng bánh, hãy chọn một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ với các thành phần dịu nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho loại da của bạn.

6. Bạn đang liếm môi

Liếm môi có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu tạm thời, nhưng về lâu dài, nó sẽ khiến làn da mỏng manh trên môi của bạn trở nên nứt nẻ và mất nước. Nước bọt của bạn có chứa các enzym thực sự có thể làm khô môi và làm hỏng hàng rào bảo vệ của nó khi nó bay hơi.

Để giúp bản thân bỏ thói quen liếm môi, hãy luôn mang theo loại son dưỡng môi yêu thích trong ví hoặc để ở bàn cạnh giường ngủ.

Theo Brightside