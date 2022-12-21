5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng

Làm đẹp 21/12/2022 13:41

Khi mùa hè đến chúng ta phải đối diện với cái nắng nóng hàng ngày. Chúng ta bôi kem chống nắng lên cánh tay, lưng, cổ và mặt, tuy nhiên có một số vùng da cũng cần được bảo vệ như vậy và nếu chúng không được bôi đủ phần kem chống nắng, bạn sẽ gặp phải một bất ngờ đau đớn. Những điểm sau đây thường bị bỏ qua khi nói đến kem chống nắng, nhưng chúng thực sự là những phần bạn nên quan tâm đầu tiên.

1. Tóc

5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng - Ảnh 1

Có vẻ như da đầu của bạn không cần thêm bất kỳ sự bảo vệ nào vì đã có tóc che phủ. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời có thể dễ dàng gây tổn thương da đầu và mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi bạn đi bơi ở biển hoặc hồ bơi. Tóc của bạn bị khô do tác động của clo và muối.

Ngoài ra, màu tóc của bạn có thể bị rối do tia nắng mặt trời.

2. Môi

5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng - Ảnh 2

Tốt hơn hết là đừng bỏ bê bộ phận này của cơ thể, vì việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài sẽ dẫn đến nhiều tác hại. Môi dưới của bạn có khả năng bị ảnh hưởng cao hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng sự đổi màu của môi là một kết quả khác của tác hại của ánh nắng mặt trời.

3. Bàn chân

5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng - Ảnh 3

Bạn không chỉ nên thoa kem chống nắng lên phần trên của bàn chân mà cả lòng bàn chân. Nếu bạn nằm sấp tắm nắng, lòng bàn chân của bạn sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da ở đó nhạy cảm và bỏng rất nhanh. Và điều đáng chú ý là những người có làn da sẫm màu dễ bị u ác tính, thường xuất hiện ở lòng bàn chân.

4. Mắt

5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng - Ảnh 4

Vùng da dưới mắt rất dễ bị thâm và đỏ, vì vậy bạn cũng cần phải chăm sóc vùng da này. Tia nắng mặt trời có thể làm sâu thêm các nếp nhăn của bạn. Bạn nheo mắt khi trời sáng, vì vậy bạn sẽ có vết chân chim. Ngoài ra, vì khu vực này rất nhạy cảm nên nó là khu vực đầu tiên bị lão hóa sớm.

5. Tai

5 vị trí bạn thường bỏ qua khi bôi kem chống nắng nhưng lại là nơi lão hóa nhanh không tưởng - Ảnh 5

Bạn cũng nên cân nhắc việc bảo vệ đôi tai của mình, đặc biệt nếu bạn búi tóc ra sau. Khu vực này cũng có nguy cơ cao cho các khối u ác tính. Nó thậm chí có thể xuất hiện ở phần giữa của tai bạn, mặc dù đó là khu vực tương đối được bảo vệ.

Theo Brightside

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