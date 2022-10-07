Chia sẻ cách dưỡng ẩm cho da bằng kem dưỡng ẩm hiệu quả

Làm đẹp 07/10/2022 12:13

Gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính, làn da mịn màng là những điều mà chị em phụ nữ luôn mơ ước. Thế nhưng trên thực tế, làn da của các bạn thường xuyên bị khô, không cấp đủ độ ẩm, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố về lão hóa, bệnh lý và nhiều nhiều vấn đề khác. Vậy có những cách dưỡng ẩm cho da nào an toàn, hiệu quả?

Làn da không được cấp ẩm dễ xảy ra các hiện tượng nào?

Khi lượng ẩm trên da dần suy giảm kết hợp với các tác nhân bên ngoài, làn da bạn sẽ có những hiện tượng xuống cấp trầm trọng, đó chính là tiếng nói báo hiệu bạn cần phải chăm sóc da của mình ngay nếu không muốn da khô ráp, nứt nẻ.

  • Da khô nứt nẻ, bong tróc thành mảng.
  • Da xuất hiện nhiều nếp nhăn, lão hóa da.
  • Da xuất hiện các nếp rãnh sâu.
  • Mụn dần nổi nhiều trên da.
  • Da tiết nhiều dầu, bã nhờn.
  • Da tái nhợt, thiếu sức sống.

Ưu điểm sử dụng kem dưỡng ẩm

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Cung cấp đủ nước làm ẩm cho da

Vai trò lớn nhất và dễ nhận thấy nhất khi sử dụng kem dưỡng ẩm chính là khả năng cấp ẩm cho da hiệu quả. Thông qua những vận động cơ thể hằng ngày, tình trạng mất nước, da thoát mồ hôi vô tình làm do làn da của bạn trở nên khô ráp, sần sùi khó chịu.

Ngoài việc bổ sung đủ nước, đủ dưỡng chất nuôi cơ thể từ bên trong, hãy dùng thêm kem dưỡng ẩm để cấp nước cho bề mặt da bên ngoài. Chỉ 1 thao tác nhỏ này thôi, làn da của bạn sẽ căng bóng, mịn màng trở lại, ngăn ngừa tình trạng nổi mụn, lão hóa trên da.

Khóa ẩm cho da

Vậy chỉ dưỡng ẩm thông thường thôi thì được không? Tốt nhất bạn hãy sử dụng loại kem dưỡng ẩm có chức năng khóa ẩm, để giữ lại lượng nước bên dưới da, không cho tình trạng bay hơi, da khô quay trở lại.

Do đó, kem dưỡng ẩm có vai trò rất tốt cho da khi tạo một lớp màng ngăn chặn sự mất nước bề mặt, giữ cho da luôn bóng mịn.

Dưỡng sáng da và ngăn ngừa lão hóa

Nhà sản xuất kem dưỡng ẩm cũng rất tinh ý khi kết hợp nhiều thành phần vào kem dưỡng ẩm, không chỉ cấp ẩm cho da các thành phần này còn dưỡng sáng da, chống lão hóa và kéo dài thanh xuân cho da hiệu quả.

Thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn xuất hiện

Một làn da mịn màng, cấp ẩm đầy đủ sẽ giảm thiểu tình trạng tiết dầu thừa trên mặt, điều này giúp lỗ chân lông được thu nhỏ tự nhiên. Bên cạnh đó, phần dầu thừa trên da mặt ít đi còn ngăn cản tình trạng mụn xuất hiện.

Nếu bạn vẫn còn phân vân không biết nên lựa chọn thương hiệu kem dưỡng ẩm nào tốt cho làn da của mình. Hãy cùng sanphamtop1.vn tìm hiểu về loại kem dưỡng đã được nhiều chuyên gia da liễu đánh giá cao và khuyến nghị sử dụng nhé.

TOP 4 thương hiệu kem dưỡng ẩm thống trị thế giới

Kem dưỡng ẩm Martiderm La Formula

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Thương hiệu kem dưỡng ẩm đầu tiên mà sanphamtop1.vn đề xuất đến bạn là dòng thương hiệu mỹ phẩm có xuất xứ lâu đời từ năm 1952 đến từ đất nước bò tót Tây Ban Nha.

Martiderm chuyên cung cấp các dòng mỹ phẩm, kem dưỡng ẩm chăm sóc da với nhiều thành phần đặc biệt cùng khả năng hoàn thiện làn da hiệu quả. Mỗi sản phẩm kem dưỡng ẩm đến từ Martiderm đều được kiểm nghiệm, xác nhận đầy đủ và có giấy chứng nhận an toàn đi kèm.

Kem dưỡng ẩm Skinavir

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Tạm biệt xứ bò tót xa xôi, thương hiệu kem dưỡng ẩm tiếp theo trong danh sách kem dưỡng ẩm chất lượng, giá rẻ phải kể đến Skinavir – một hãng mỹ phẩm do công ty Hana Việt Nam sản xuất và phân phối theo tiêu chuẩn hiện đại quốc tế.

Với thiết kế dạng hũ 45gram tiện lợi, nhỏ gọn cùng các thành phần lành tính, cấp ẩm và phục hồi da hiệu quả, Skinavir chắc chắn sẽ chiếm trọn tình cảm của người tiêu dùng Việt. Hiện nay, bạn có thể tìm mua sản phẩm chính hãng này tại các trang thương mại điện tử hoặc thông qua Website: sanphamtop1.vn.

Kem dưỡng ẩm Aron Vitamin E

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Mùi hương dễ chịu, dung tích lớn 200ml, thành phần lành tính, nhiều loại vitamin E và dưỡng chất cấp ẩm, sản phẩm kem dưỡng ẩm Aron Vitamin E đến từ Thái Lan hiện là dòng sản phẩm được nhiều chị em Việt săn đón.

Kem dưỡng ẩm Epona

Một thương hiệu mỹ phẩm cực nổi tiếng tiếp theo đến từ xứ xở kim chi Hàn Quốc, nơi có nhiều mỹ nhân không tuổi cùng dàn nam thần cực hot. Sản phẩm kem dưỡng ẩm Epona chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường.

Mẫu mã đa dạng bắt mắt, làm mờ vết thâm, dưỡng sáng cùng khả năng cấp ẩm tuyệt vời, chỉ trong thời gian ngắn, kem dưỡng ẩm Epona đã nhanh chóng chiếm trọn lòng tin và tình cảm của hội chị em trên toàn thế giới.

Đặc biệt, Epona còn được Bộ Y Tế Hàn Quốc và Đại học Quốc Gia Jeju kiểm định và cấp phép phân phối.

Qua bài viết, bạn đã biết chìa khóa lưu giữ làn da trẻ khỏe, tươi tắn đều đến từ những thói quen sinh hoạt nhỏ mỗi ngày. Hãy kết hợp chế độ dinh dưỡng, vận động lành mạnh và kết hợp với top 4 dòng kem dưỡng ẩm hàng đầu để đạt hiệu quả hơn nữa. Truy cập ngay vào website: sanphamtop1.vn và lựa ngay cho mình thương hiệu kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da nhất nhé.

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