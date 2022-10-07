Phụ nữ càng ăn nhiều 5 món này càng nhanh già, da sạm nám, đầy nếp nhăn

Sau độ tuổi 25, collagen bắt đầu suy thoái. Đây là lúc chị em nên cân nhắc về chế độ ăn uống để làm chậm tốc độ lão hóa.

Thịt xông khói, xúc xích Thịt xông khói, xúc xích là thực phẩm tiện lợi, không mất nhiều công chế biến và cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều chị em. Tuy nhiên, đây không phải là những thực phẩm lành mạnh mà chúng ta nên ăn hàng ngày. Các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích thường chứa nhiều chất béo bão hòa và một lượng nhỏ chất béo chuyển hóa. Ăn những thực phẩm này sẽ tác động tiêu cực đến hàm lươngcholesterolvà lipid trong máu, góp phần gây tăng cân và gây viêm. Ngoài ra, thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm này còn làm giảm vitamin C - một chất quan trọng trong sự hình thành collagen của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet Đồ ăn chứa nhiều muối Các món ăn chứa nhiều muối không chỉ làm ảnh hưởng đến hoạt động của gan thận mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Một bữa ăn chứa nhiều natri (thành phần chính của muối) sẽ khiến tế bào co lại, dẫn đến mất nước. Khi da không đủ nước, các nếp nhăn sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi đó, quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Ảnh minh họa: Internet Đồ chiên rán Những món chiên rán luôn có hương vị thơm ngon khiến chúng ta khó cưỡng lại. Tuy nhiên, đây là thực phẩm khiến bạn già đi trông thấy.

Đồ chiên rán thường cung cấp rất ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Chúng được chiên trong dầu mỡ ở nhiệt độ cao nên thường giải phóng các gốc tự do. Các gốc tự do này đi vào cơ thể sẽ gây tổn thương tế bào da. Ngoài ra, thường xuyên ăn đồ chiên rán còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, xơ cứng động mạch, hẹp mạch máu. Ảnh minh họa: Internet Đồ ngọt Các món ăn chứa nhiều đường không hề tốt cho sức khỏe. Chúng có thể khiến bạn tăng cân khó kiểm soát. Đường cũng là nguyên nhân khiến da bị sạm đi, răng xỉn màu, tăng tốc độ viêm và tăng lão hóa. Ngoài ra, nó còn làm bạn dễ bị bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: Internet Cà phê và rượu bia Caffein có tác dụng lợi tiểu, làm tăng bài tiết dịch và làm cạn kiện nước trong cơ thể. Điều này sẽ khiến da bạn bị mất nước và dẫn sạm đi, thiếu sức sống. Trong khi đó, uống rượu bia gây mất nước cho cơ thể, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa của da. Thiếu ngủ khiến sắc tố da không đều, giảm độ đàn hồi và trở nên kém sức sống. Ảnh minh họa: Internet

Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn? Bạn thường bảo vệ làn da khi ra ngoài trời năng, khói bụi, tuy nhiên bạn không biết rằng ngay cả khi nấu ăn, các tác nhân có hại cho làn da cũng đang hiện hữu. Đó là nhiệt độ nóng từ bếp lửa, hơi dầu mỡ, giọt bắn từ các món chiên rán… Điều này sẽ khiến da bị sạm, lỗ chân lông to. Vì vậy hãy áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ và khắc phục làn da xuống cấp vì thường xuyên nấu ăn dưới đây nhé.

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