Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn?

Một điều đáng chú ý khác là khi tiếp xúc với bếp lửa và chảo dầu nóng, bạn có xu hướng nhăn mặt lại để phòng vệ. Sự vô thức này cũng dần dần hình thành nên nếp nhăn và khiến gương mặt bạn trông già đi.

Khi nấu ăn, bạn thường tiếp xúc với nhiệt độ cao. Điều này gây ra hai vấn đề cho da. Trước hết, nhiệt độ cao làm nóng lớp dầu trên mặt bạn, khiếp dầu lỏng và chảy ra nhiều hơn trên bề mặt da. Bên cạnh đó, dầu mỡ bốc lên làm bưng bít lỗ chân lông, khiến lỗ chân lông to hơn. Đặc biệt, trong khói dầu còn có chứa chất oxy hóa (gốc tự do). Khi tiếp xúc thường xuyên, chúng gây tổn thương tế bào, dẫn đến hiện tượng nám, sạm và lão hóa da, khiến làn da của các bà nội trợ ngày càng tồi tệ hơn.

Một mặt nữa, việc không khí bị đốt nóng sẽ trở nên khô hơn dẫn đến da bạn cũng trở nên khô hơn, dẫn đến làn da thiếu tươi sáng, sạm đen, nổi mụn, nếp nhăn dễ xuất hiện.

Khắc phục làn da sạm đen do nấu ăn

Luôn bảo vệ da khi vào bếp nấu ăn

Kem chống nắng không chỉ có tác dụng bảo vệ da chống lại tia cực tím, mà đó còn là sản phẩm hoàn hảo bảo vệ làn da trước mọi tác động xấu của môi trường, bao gồm không khí ô nhiễm, khói bụi, trong đó có các sức nóng có hại từ lửa, dầu mỡ… Vì vậy hãy luôn luôn sử dụng kem chống nắng bảo vệ da mỗi ngày và yên tâm hơn mỗi khi vào bếp nhé.

Ngoài ra, với những món ăn có thời gian đứng gần bếp lâu, dễ bị bắn dầu mỡ hay chịu hơi nóng quá nhiều, bạn có thể sử dụng thêm khẩu trang để bảo đảm an toàn cho làn da và sức khỏe của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết đều đặn

Tế bào chết khi không được tẩy đi đều đặn sẽ tạo thành lớp sừng dày, vừa khiến da bạn dày, kém tươi sáng, mà còn tạo nên một lớp màng ngăn cản kem dưỡng không thể thấm vào nuôi dưỡng làn da. Da không được tẩy tế bào chết đều đặn trở nên thô ráp, xấu xí, lỗ chân lông to, kém mịn màng và sạm đen. Do đó, nếu muốn sở hữu làn da đẹp, tươi trẻ, đừng bỏ qua bước tẩy da chết thường xuyên từ 1-2 lần mỗi tuần bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch da thật kỹ

Khi nấu ăn xong, mùi và hơi từ đồ ăn có thể bám trên quần áo và bám cả trên da bạn. Cùng với đó, dầu tiết ra nhiều hơn dẫn đến bít tắc lỗ chân lông. Do đó, sau mỗi cuối ngày, bạn cần phải làm sạch da thật kỹ để đảm bảo làn da thông thoáng trở lại, loại sạch những chất bẩn bám trên da.