Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn?

Chăm sóc da 10/09/2022 13:29

Bạn thường bảo vệ làn da khi ra ngoài trời năng, khói bụi, tuy nhiên bạn không biết rằng ngay cả khi nấu ăn, các tác nhân có hại cho làn da cũng đang hiện hữu. Đó là nhiệt độ nóng từ bếp lửa, hơi dầu mỡ, giọt bắn từ các món chiên rán… Điều này sẽ khiến da bị sạm, lỗ chân lông to. Vì vậy hãy áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ và khắc phục làn da xuống cấp vì thường xuyên nấu ăn dưới đây nhé.

Vì sao da xấu do nấu ăn?

Khi nấu ăn, bạn thường tiếp xúc với nhiệt độ cao. Điều này gây ra hai vấn đề cho da. Trước hết, nhiệt độ cao làm nóng lớp dầu trên mặt bạn, khiếp dầu lỏng và chảy ra nhiều hơn trên bề mặt da. Bên cạnh đó, dầu mỡ bốc lên làm bưng bít lỗ chân lông, khiến lỗ chân lông to hơn. Đặc biệt, trong khói dầu còn có chứa chất oxy hóa (gốc tự do). Khi tiếp xúc thường xuyên, chúng gây tổn thương tế bào, dẫn đến hiện tượng nám, sạm và lão hóa da, khiến làn da của các bà nội trợ ngày càng tồi tệ hơn.

Một điều đáng chú ý khác là khi tiếp xúc với bếp lửa và chảo dầu nóng, bạn có xu hướng nhăn mặt lại để phòng vệ. Sự vô thức này cũng dần dần hình thành nên nếp nhăn và khiến gương mặt bạn trông già đi.

Một mặt nữa, việc không khí bị đốt nóng sẽ trở nên khô hơn dẫn đến da bạn cũng trở nên khô hơn, dẫn đến làn da thiếu tươi sáng, sạm đen, nổi mụn, nếp nhăn dễ xuất hiện.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Khắc phục làn da sạm đen do nấu ăn

Luôn bảo vệ da khi vào bếp nấu ăn

Kem chống nắng không chỉ có tác dụng bảo vệ da chống lại tia cực tím, mà đó còn là sản phẩm hoàn hảo bảo vệ làn da trước mọi tác động xấu của môi trường, bao gồm không khí ô nhiễm, khói bụi, trong đó có các sức nóng có hại từ lửa, dầu mỡ… Vì vậy hãy luôn luôn sử dụng kem chống nắng bảo vệ da mỗi ngày và yên tâm hơn mỗi khi vào bếp nhé.

Ngoài ra, với những món ăn có thời gian đứng gần bếp lâu, dễ bị bắn dầu mỡ hay chịu hơi nóng quá nhiều, bạn có thể sử dụng thêm khẩu trang để bảo đảm an toàn cho làn da và sức khỏe của mình. 

Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tẩy da chết đều đặn

Tế bào chết khi không được tẩy đi đều đặn sẽ tạo thành lớp sừng dày, vừa khiến da bạn dày, kém tươi sáng, mà còn tạo nên một lớp màng ngăn cản kem dưỡng không thể thấm vào nuôi dưỡng làn da. Da không được tẩy tế bào chết đều đặn trở nên thô ráp, xấu xí, lỗ chân lông to, kém mịn màng và sạm đen. Do đó, nếu muốn sở hữu làn da đẹp, tươi trẻ, đừng bỏ qua bước tẩy da chết thường xuyên từ 1-2 lần mỗi tuần bạn nhé.

Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Làm sạch da thật kỹ

Khi nấu ăn xong, mùi và hơi từ đồ ăn có thể bám trên quần áo và bám cả trên da bạn. Cùng với đó, dầu tiết ra nhiều hơn dẫn đến bít tắc lỗ chân lông. Do đó, sau mỗi cuối ngày, bạn cần phải làm sạch da thật kỹ để đảm bảo làn da thông thoáng trở lại, loại sạch những chất bẩn bám trên da. 

Da xuống cấp trầm trọng vì thường xuyên nấu ăn, làm sao để cứu vãn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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8 loại nước ép giúp da trẻ hóa, khỏe mạnh từ bên trong

Chăm sóc từ trong ra ngoài là nguyên tắc làm đẹp bạn phải luôn luôn ghi nhớ nếu muốn có làn da hoàn hảo. Vì vậy đừng quên bổ sung loạt nước ép này để nhận được thật nhiều lợi ích.

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