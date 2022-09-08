5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng

Chăm sóc da 08/09/2022 12:44

Để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, cần tăng cường collagen từ bên ngoài thông qua các thực phẩm để bổ sung vào lượng thiếu hụt bên trong cơ thể.

Collagen là một loại protein giúp da, tóc, móng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Càng lớn tuổi, lượng collagen được sản xuất trong cơ thể ngày càng sụt giảm qua các năm.

‏Để tăng cường khả năng sản sinh collagen trong da, chúng ta cần bổ sung từ bên ngoài. Trong đó, tăng cường các loại thực phẩm giàu collagen trong chế độ ăn uống là một cách bổ sung khoa học và an toàn nhất.

1. Nước hầm xương 

Khi bạn uống nước hầm xương cũng có nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể mình rất nhiều collagen nấu chín. Trong quá trình hầm với nước, các chất dinh dưỡng quan trọng trong xương như canxi, magiê, phốt-pho, axit main, collagen sẽ được giải phóng ra ngoài.

5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chất gelatin từ collagen bạn có được trong nước hầm xương còn có khả năng kháng viêm hiệu quả, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung các món từ nước hầm xương trong thực đơn hằng ngày để sở hữu làn da căng bóng và tràn đầy sức sống.

2. Cá, hải sản và các loại ốc, sò

Giống như các loại động vật khác, cá và các loại thủy sản có vỏ như tôm, ngao, sò,... có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Một vài chuyên gia cho rằng collagen từ hải sản là một trong những loại cơ thể chúng ta dễ hấp thu nhất.

5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá và các thủy sản có vỏ như ngao, tôm, sò, ốc,.. là nguồn bổ sung collagen dễ hấp thu đối với cơ thể

Ăn bữa trưa với cá ngừ hay bữa tối với cá hồi chắc chắn sẽ bổ sung collagen cho bạn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng phần thịt nạc chứa ít collagen hơn những phần khác, chẳng hạn như đầu cá, sụn cá hay mắt cá. Vì vậy, món canh cá hay ăn cá nhỏ hầm nguyên xương, tôm nhỏ nguyên vỏ là cách để bổ sung cả canxi lẫn collagen cho gia đình bạn.

Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu sử dụng da cá làm nguồn bổ sung collagen peptide. Ngoài ra, hải sản cũng giàu kẽm, một trong những vi chất thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

3. Thịt gà

Thịt gà là sự lựa chọn không thể thiếu trong những thực đơn ăn kiêng vì hàm lượng chất béo không bão hòa ít hơn so với thịt heo và thịt bò. Không những thế, thịt gà còn chứa một loại protein gọi là carnosine, giúp làm chậm quá trình biến đổi collagen.

5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất này còn giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi và dẻo dai hơn. Cổ gà và sụn gà được xem là nguồn cung cấp collagen cực kì phong phú và còn được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị viêm khớp

4. Các loại đậu

5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong các loại đậu có chứa từ 35-55% lượng protein và chứa các axit amin cần thiết trong quá trình tổng hợp collagen. Đối với đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, có khả năng kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời. 

5. Rau xanh

5 loại thực phẩm tự nhiên bổ sung collagen chống lão hóa da với giá rẻ đến không tưởng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vào dịp thu-đông, chẳng gì bằng ngồi cạnh một nồi lẩu và thả vào đó đủ thứ rau xanh, như rau cải xoong, rau muống, rau cải, súp lơ,… Rau màu xanh có chứa chlorophyll, sắc tố giúp chúng có màu xanh tươi, và nó cũng giúp bạn tươi tắn hơn. Chlorophyll làm tăng chất tiền collagen cho làn da.‏

 

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