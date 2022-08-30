5 dấu hiệu cảnh báo da bị thiếu ẩm nghiêm trọng mà phụ nữ nào cũng nên biết và cách cải thiện

Da thiếu ẩm có thể xuất hiện tình trạng bong tróc, dễ mẩn đỏ, ngứa ngáy và có xu hướng nhạy cảm hơn thông thường.

Ảnh minh họa

Môi khô nứt nẻ và bong tróc do sự phá vỡ lớp da bên ngoài và viêm nhiễm. Khi môi khô tróc da, chúng sẽ có màu đỏ hoặc máu, có thể gây khó chịu hoặc đau đớn. Mặc dù đôi môi khô nứt nẻ là vô hại, điều quan trọng là phải bảo vệ và dưỡng ẩm, tránh các yếu tố nguy cơ để giữ một làn môi tươi tắn và xinh đẹp.

2. Làn da trong mệt mỏi, xuất hiện quầng thâm dưới mắt

Lớp biểu bì da ở vùng quanh mắt rất mỏng manh và đặc biệt nhạy cảm. Bên dưới lớp biểu bì có một mạng lưới mao mạch dày đặc. Khi có sự tác động từ ngoài như thức khuya, bị stress hoặc mệt mỏi, các mao mạch nằm dưới lớp biểu bì này sẽ nhanh chóng bị giãn nở, vỡ ra và xuất hiện các vùng sắc tố da đen sạm. Hiện tượng này còn hay được gọi là quầng thâm mắt.

3. Da có xu hướng dạy cảm hơn như dễ nổi mẩn đỏ, nổi mụn...

Ảnh minh họa

Mọi người thường hay hiểu làm rằng các vết sưng nhỏ hoặc phát ban là dấu hiệu của làn da nhạy cảm hoặc do dị ứng thực phẩm, nhưng vẫn còn nguyên nhân gây nên các hiên tượng này là do da thiếu ẩm.

4. Có thể xuất hiện các nếp gấp mới hoặc nếp nhăn cũ hằn rõ

Nếp nhăn ở cổ là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa nhưng một số phụ nữ vẫn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng. Với tuổi tác và tiếp xúc với các yếu tố môi trường như ô nhiễm và tia UV, làn da mất đi độ đàn hồi và tông màu. Khi khả năng sản xuất collagen giảm dần và da bắt đầu chảy xệ, các nếp nhăn tại vùng này sẽ từ từ xuất hiện và dần trở nên rõ ràng hơn. Lớp da lỏng lẻo này tạo ra các nếp gấp hoặc nếp nhăn nơi mà trước đây đã từng mịn màng và đồng đều.

5. Hiện tượng ngứa rát da ngứa rát da.

Da bị đỏ, ngứa rát là hiện tượng xảy ra khá phổ biến. Các triệu chứng thường thấy gồm: da xuất hiện nhiều nốt đỏ li ti, nổi mẩn ngứa thành từng mảng, nổi mẩn ngứa toàn thân, phù sần...Theo thời gian nếu không được điều trị, các triệu chứng có dấu hiệu tăng nặng. Lúc đầu chỉ là những nốt nhỏ xuất hiện ở một vị trí, sau lan rộng với kích thước lớn, kèm theo những cơn ngứa dữ dội hơn

Cách cải thiện da bị thiếu ẩm

1. Hạn chế tắm rửa với nước ấm, nước có nhiệt độ cao, khiến da co xu hướng khô và thiếu ẩm nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Tắm nước nóng, đặc biệt là nước quá nóng sẽ làm giãn nở lỗ chân lông. Tuy có tác dụng làm sạch lỗ chân lông nhưng cũng đồng thời rửa trôi lớp dầu tự nhiên trên da khiến da khô hơn. Bên cạnh đó, tắm nước nóng cũng làm giảm huyết quản, khiến cho mách máu dưới da thiếu oxy, dưỡng khí, tăng thêm độ khô cho da.

2. Nên mang theo xịt khoáng bên mình nhầm cấp ẩm kịp thời.

Ảnh minh họa

Nước xịt khoáng ra đời như một vị cứu tinh cho làn da trong mùa hè và trở thành một vật bất ly thân của chị em phụ nữ. Không chỉ dưỡng ẩm và làm mát làn da, tác dụng của nước xịt khoáng còn giúp bạn giữ được lớp trang điểm lâu hơn đấy.

3. Bổ sung thêm serum chưa các thành phần như HA, vitamin E và chu trình chăm sóc da.

Vitamin E là chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể. Vitamin E có tác dụng hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh rất tốt. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cải thiện thị lực, nâng cao sức khỏe sinh sản, thậm chí còn được sử dụng để làm giãn mạch, tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu. Ngoài ra, đặc tính nổi trội của vitamin E là chống lại quá trình oxy hóa nên có tác dụng rất tốt trong việc kìm hãm sự lão hóa của các tế bào da, cải thiện sức khỏe làn da, giúp da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn.