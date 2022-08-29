Tác dụng bảo vệ da sẽ trở về số 0 nếu bạn uống loại nước này sau khi bôi kem chống nắng

Ánh sáng mặt trời thường chứa nhiều tia cực tím , gây hại cho da, Khiến da bị sần sùi, đen sạm,... Việc sử dụng kem chống nắng sẽ giúp bạn ngăn được sự ảnh hưởng của các tia UV, UVA. Không chỉ vậy, sử dụng kem chống nắng còn giúp ngăn ngừa mụn, không làm da mỏng và để lộ đường tĩnh mạch nhỏ trên da.

Nhưng việc chăm sóc da không thể phó thác hoàn toàn cho kem chống nắng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào dinh dưỡng cũng như thói quen sinh hoạt của chúng ta. Có một loại nước không nên uống sau khi bôi kem chống nắng vì sẽ khiến da bạn thêm đen sạm, sần sùi.

Theo bác sĩ da liễu David Bank (làm việc tại New York, Mỹ): Những loại nước ép từ hoa quả có múi không được khuyến khích dùng trước khi đi nắng. Lý do là vì chúng có chứa axit citric, có thể làm giảm tác dụng của một số loại kem chống nắng. Ngoài ra, axit trong hoa quả có múi như (chanh, bưởi, cam) cũng có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng mặt trời trên da.

Việc tiêu thụ các loại nước ép từ hoa quả có múi khiến da trở nên nhạy cảm hơn, điều này làm giảm tác dụng của kem chống nắng. Axit citric có thể thay đổi độ pH của chất chống nắng đang hoạt động và làm giảm đi tác dụng của nó.

Tuy nhiên, bác sĩ David Bank vẫn nhấn mạnh những lợi ích tuyệt vời của những loại quả có múi đối với làn da. Chúng rất giàu vitamin C, là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp bạn tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hấp thu sắt từ chế độ ăn uống. Hơn nữa, chúng còn thúc đẩy sự sản xuất collagen để da căng bóng, khỏe mạnh hơn.

Chúng ta không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn những loại quả này ra khỏi chế độ ăn. Nhưng cần ghi nhớ rằng: Cần tránh tiêu thụ ngay sát giờ ra ngoài nắng. Và vì cam, quýt khiến da nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời nên bạn hãy thoa lại kem chống nắng thường xuyên hơn.

Thay vào đó, bạn nên tích cực bổ sung những loại nước ép này để sáng luôn sáng mịn mà còn chống nắng hiệu quả

Nước ép cà chua

Không chỉ là thực phẩm làm đẹp da, trong cà chua chứa lycopene và nhiều các loại vitamin E, A, C có tác dụng chống oxy hóa cho da, giảm thiểu các dấu hiệu bỏng nắng, sạm da và hỗ trợ chống lại quá trình tổn hại do ảnh hưởng từ tia cực tím.

Nước ép lựu

Nếu các nàng yêu đẹp mong muốn bảo vệ làn da của mình trước tia UV thì đừng ngần ngại bổ sung lựu đỏ vào mục “must have” trong thực đơn ăn uống hàng ngày của mình nhé. Kem chống nắng sẽ phát huy thêm 20% công dụng nếu bạn sử dụng quả lựu đỏ mỗi ngày. Đây còn là thực phẩm giàu chất oxy hoá và axit ellagic giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UVA và UVB từ ánh sáng mặt trời.

Nước ép nho

Nho rất giàu polyphenol và resveratrol, trong đó polyphenol có khả năng chống oxy hóa rất cao, giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và giảm sự gia tăng nguy cơ cháy nắng. Các flavonoid có trong nho có thể ngăn chặn tình trạng cháy nắng ung thư da.

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại thực phẩm có khả năng chống tia cực tím tốt nhất mà làn da của bạn cần. Dưa hấu chứa lycopene, có tác dụng hấp thụ cả bức xạ UVA và UVB. Nếu bạn có thói quen ăn dưa hấu hàng ngày trong vài tuần, làn da của bạn đã được bổ sung khả năng chống nắng tự nhiên.