Mách bạn 4 loại nước uống đơn giản giúp da giảm đổ dầu mà nhà nào cũng có

Một làn da bóng dầu khiến bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy khó chịu, mất tự tin trước người đối diện. Vậy thì mách bạn những loại nước uống giúp gia giảm tiết dầu đơn giản làm ngay tại nhà.
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Bề mặt da bóng nhờn sẽ khiến các lỗ chân lông bị bít tắc, dễ bám bụi bẩn và vi khuẩn gây nổi mụn, viêm nhiễm.
Nguyên nhân dẫn đến da bị đổ dầu nhiều
Chủ yếu là do da bị thiếu độ ẩm. Từ đó tuyến bã nhờn phải hoạt động mạnh để cân bằng độ ẩm. Do đó việc cấp nước cho da là điều cần thiết, giúp bạn đẩy nhanh quá trình thải độc của cơ thể. Làn da từ đó cũng mềm mịn, hạn chế mụn hơn.
1. Nước ép dưa leo
Các chuyên gia cho biết, mỗi 100g dưa leo chứa tới 95,3g nước. Do đó dưa leo là thực phẩm bổ sung nước cực hữu hiệu cho cơ thể và làn da của bạn. Ngoài ra, trong dưa leo còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm và giảm mụn. Nếu bạn phân vân không biết uống gì cho da mặt bớt nhờn thì đây là sự lựa chọn số 1. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng dưa leo để đắp mặt cũng rất tốt.
2. Nước ép cà rốt
Cà rốt chứa hàm lượng vitamin A và beta – carotene vô cùng dồi dào. Không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho da, cà rốt còn có thể ức chế sự hoạt động của tuyến bã nhờn.
Ngoài ra, các dưỡng chất và vitamin trong cà rốt còn có tính oxi hóa mạnh giúp kích thích sản sinh dồi dào collagen, tăng độ đàn hồi cho da. Uống nước ép cà rốt không chỉ ngừa mụn, giảm nhờn mà còn giúp làn da căng mịn và khỏe khoắn hơn.
3. Nước ép bưởi
Bưởi chứa nhiều vitamin C, giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất xơ, là bí quyết làm đẹp được nhiều người quan tâm.
Bưởi là một loại quả được sử dụng nhiều trong quá trình chăm sóc da, giúp làn da sáng và rạng rỡ hơn. Bởi trong bưởi có chứa nhiều chất chống oxy, làm thay đổi làn da xỉn màu, bị mất nước. Từ đó giúp da giữ độ ẩm đủ để không tiết quá nhiều dịch dầu.
4. Nước chanh
Chanh cung cấp rất nhiều vitamin cho làn da của bạn. Chanh cũng là thực phẩm tối ưu cho da dầu vì nó có xu hướng hút dầu. Ngoài ra, chanh cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, mang lại cho làn da kết cấu tuyệt vời.
Bạn có thể pha nước chanh tươi với một chút mật ong để uống vào buổi sáng. Nước chanh vừa thanh lọc cơ thể, giúp giảm dầu thừa trên da vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Tuy nhiên, nước chanh chứa nhiều axit, có thể gây hại hệ tiêu hóa. Vì thế, bạn không nên uống nước chanh tươi khi đang đói, không uống thời gian dài.