Tạm biệt gót chân khô, nứt nẻ trong nháy mắt với cách trị nứt gót chân bằng dầu oliu tại nhà!

Nứt gót chân là phần da khô ở gót chân bị mất đi độ đàn hồi và tách ra khi trọng lực cơ thể dồn xuống chân. Căn bệnh này ít được nhiều người quan tâm đúng mức vì chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng khi gặp một số điều kiện thuận lợi như tiếp xúc nhiều với nước, thay đổi thời tiết đột ngột, trời lạnh, nó có thể gây chảy máu, nứt sâu, đau đớn, cản trở việc đi lại, lao động. Các triệu chứng càng nghiêm trọng nếu phần da bao quanh viền ngoài của gót dày lên hoặc bị chai nhiều hơn. Trong trường hợp nặng, các vết nứt có thể gây chảy máu, thậm chí do tổn thương sâu, vi khuẩn và virut xâm nhập có thể dẫn đến nhiễm khuẩn.

Nếu bạn đang đau đầu vì phần gót chân bị chai cứng, các vết nứt xuất hiện gây mất thẩm mỹ và khiến bạn mất tự tin khi diện những đôi dép yêu thích. Đừng lo lắng, với những mẹo trị nứt gót chân bằng dầu oliu siêu đơn giản sắp được giới thiệu dưới đây, các chị em có thể nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng cho đôi chân bé xinh của mình nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

- Khi thời tiết lạnh, da sẽ trở nên khô và mất đi độ ẩm tự nhiên, khiến gót chân bị nứt nẻ.

Nguyên nhân gây nứt gót chân rất đa dạng, nhưng tựu chung có 3 điều kiện góp phần làm cho triệu chứng nứt gót chân tiến triển, đó là:

- Đi nhiều, đứng lâu cũng là một nguyên nhân khiến gót chân bị nứt. Khi ta đứng lâu, áp lực dồn vào gót chân. Trong thời gian dài, làm phần da dưới gót chân trở nên kém đàn hồi hơn.

- Cuối cùng là thói quen sử dụng xà phòng có chất tẩy rửa mạnh, hay ngâm chân trong nước nóng quá lâu, cũng là một trong những nguyên dẫn đến việc gót chân bị nứt của nhiều chị em phụ nữ

Dầu oliu giúp dưỡng da và trị nứt gót chân hiệu quả

Không còn quá xa lạ, dầu oliu đã trở thành loại thực phẩm quen thuộc từ rất lâu. Nó được chiết xuất từ trái oliu, giàu dinh dưỡng có thể thay thế dầu ăn thông thường để chế biến món ăn tốt hơn. Ngoài là nguyên liệu trong nấu nướng tốt cho sức khỏe dầu oliu còn được đánh giá cao nhờ khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện nhất.

Dầu oliu giàu vitamin E, chất chống oxy hóa, tinh dầu, khoáng chất..., đây đều là những thành phần cần thiết cho vẻ đẹp làn da. Nếu biết sử dụng oliu đúng cách sẽ là phương pháp nuôi dưỡng da trắng mịn, hồng hào và tránh tình trạng lão hóa da rất tốt. Dầu oliu có thể áp dụng với toàn thân và cũng là sản phẩm giúp trị nứt gót chân công hiệu mà nhiều người chưa biết đến.

Trị nứt gót chân hiệu quả tại nhà bằng dầu oliu!

Dầu oliu có tính dưỡng ẩm nên giúp duy trì độ ẩm cho da, về mùa đông da bạn hay bị khô, bong tróc, thoa dầu oliu sẽ cải thiện được tình trạng này. Dầu oliu thoa lên vùng da bị nứt nẻ ở gót chân sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, làm mềm da, tái tạo tế bào da cũ, phát triển tế bào da mới. Nhờ tính năng này mà các vết nứt theo thời gian sẽ mờ dần đi, trả lại cho bạn đôi bàn chân kiêu sa, quyến rũ.

Cách trị nứt gót chân với dầu oliu

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc da ngày càng cao của con người, đặc biệt là chị em phụ nữ Người ta đã biết dùng nhiều cách để tận dụng được những lợi ích tuyệt vời của dầu oliu trong việc điều trị nứt gót chân.

1. Massage gót chân với dầu oliu

- Trước khi massage gót chân với dầu oliu bạn nên rửa chân cho sạch và đồng thời ngâm chân bằng nước ấm. Cách này sẽ giúp loại bỏ cặn bã còn bám trên vết nứt, làm mềm da để khi áp dụng dầu oliu sẽ cho hiệu quả cao hơn.

Massage gót chân với dầu oliu trị da khô, nứt nẻ tốt nhất!

- Sau khi ngâm chân thì bạn dùng khăn lau khô, rồi tiếp tục dùng dầu oliu nguyên chất thoa đều lên vùng gót chân kết hợp massage nhẹ nhàng. Cứ massage đều như vậy trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại lần nữa với nước ấm là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Ngâm chân bằng dầu oliu

- Ngâm chân là biện pháp đơn giản mà dân gian đã áp dụng phổ biến. Cách này sẽ giúp bàn chân của bạn được thư giãn và đồng thời cũng giúp trị nứt gót chân với dầu oliu hiệu quả hơn.

- Bạn chỉ cần hòa 2 – 3 muỗng dầu oiiu vào nước ấm, có thể cho thêm chút nước hoa hồng hay tinh dầu oải hương để tạo mùi hương dễ chịu. Cho chân vào ngâm khoảng 20 – 30 phút rồi rửa lại với nước lạnh là được.

3. Kết hợp dầu oliu và chanh

Chanh và oliu là sự kết hợp mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc trị nứt gót!

- Chanh giàu vitamin C và axit amin nên giúp tẩy tế bào chết, tái tạo tế bào da bị hư tổn. Kết hợp chanh với dầu oliu là biện pháp tự nhiên hiệu quả trị gót chân khô, nứt nẻ của bạn.

- Trộn 1 muỗng nước cốt chanh với 2 muỗng dầu oliu. Thoa hỗn hợp lên gót chân kết hợp massage nhẹ nhàng. Đeo vớ hoặc trùm khăn kín lên gót chân để lớp mặt nạ này có tác dụng lâu hơn. Giữ như vậy cho đến sáng hôm sau là được.

Trên đây là một vài cách trị nứt gót chân bằng dầu oliu mà bạn có thể tự mình thực hiện tại nhà. Áp dụng mỗi tối trước khi đi ngủ, kiên trì sau một khoảng thời gian, đôi chân của bạn sẽ không còn vết nứt nẻ, khô xơ mà trở nên mịn màng hơn nhé! Mùa đông lạnh sắp tới, các chị em hãy lưu lại ngay những cách trị nứt đơn giản này lại, để giữ cho đôi chân luôn mềm mịn nhé!