Chỉ mất 2 ngày để xóa nhòa quầng thâm mắt hiệu quả bằng trứng gà tại nhà!

Không chỉ được biết đến là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt cơ thể, trứng gà còn mệnh danh là thần dược dùng để chăm sóc sắc đẹp toàn diện, trong đó nổi bật nhất đó là dưỡng da.

Nếu như gương mặt của bạn tự nhiên bị xấu đi bởi những quầng thâm quanh mắt xuất hiện. Đừng lo lắng vì đã có cách trị thâm quầng mắt bằng trứng gà . Đây là một trong nhiều phương pháp tự nhiên mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng. Bạn sẽ sớm lấy lại được đôi mắt sáng đẹp, gương mặt tươi tắn, rạng ngời khi áp dụng công thức này.

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,... và đặc biệt và thông dụng nhất là giúp các chị em xóa mờ những vết quầng thâm mắt mất thẩm mỹ. Nếu các chị em vẫn chưa tìm ra phương pháp nào hợp lý và tốt hơn thì hãy xem ngay cách trị thâm mắt bằng trứng gà nhé.

Cách trị thâm quầng mắt bằng trứng gà

Từ xa xưa nhiều người đã biết dùng đến trứng gà để trị thâm quầng mắt và trong thực tế đã đem lại hiệu quả.

Cách đơn giản nhất mà bạn dễ dàng áp dụng đó là luộc trứng gà lên cho chín. Sau đó bóc vỏ khi trứng vẫn còn nóng. Chỉ cần lăn trứng gà quanh vùng mắt bị thâm quầng cho đến khi trứng nguội hẳn là được. Trị thâm quầng mắt bằng trứng gà luộc là công thức dân gian hay làm mà bạn hãy yên tâm về công dụng của nó.

Ngoài ra, người ta vẫn thường kết hợp trứng gà với các sản phẩm khác có công dụng tương tự để cho kết quả nhanh hơn và tốt hơn. Đây cũng là cách kết hợp mà bạn dễ thực hiện. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn tham khảo.

1. Trị thâm mắt bằng trứng gà và dầu oliu



Loại bỏ quầng thâm mắt nhanh chóng bằng trứng gà và dầu oliu!

Dầu oliu không còn xa lạ với chúng ta, nó là nguyên liệu thường gặp trong nhà bếp và là loại “mỹ phẩm” tuyệt vời cho làn da. Dầu oliu giàu vitamin E, khoáng chất và tinh dầu tự nhiên, nó giúp dưỡng da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi mụn, tàn nhàng, giảm thâm nám hiệu quả. Đồng thời, dầu oliu còn kích thích phát triển và phục hồi tế bào da, giúp vùng da bị thâm quanh mắt dễ dàng khôi phục lại như ban đầu.

Dùng dầu oliu kết hợp với trứng gà trị thâm quầng mắt là sự lựa chọn thông minh của bạn nếu muốn nhanh chóng sở hữu đôi mắt quyến rũ nhất.

- Trứng gà tách lấy lòng trắng trứng.

- Trộn 1 lòng trắng trứng với 1 muỗng dầu oliu.

- Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị quầng thâm.

- Massage nhẹ nhàng rồi giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm.

2. Trị quầng thâm mắt bằng trứng gà và chanh

Mẹo trị thâm quầng mắt đơn giản từ trứng gà và chanh!

Chanh có tính axit, nó dễ dàng tẩy tế bào chết loại bỏ khuẩn hại trên da. Nhờ vậy mà chanh có thể dưỡng trắng da và giúp da trở nên đều màu hơn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ bẻ gãy liên kết giữa các hắc tố xám trên da và làm mờ vết thâm quầng trên mắt nhanh chóng. Chanh chính là sự kết hợp hoàn hảo để trị thâm quầng mắt bằng trứng gà hiệu quả hơn.

- Cũng giống như cách trên, bạn hãy tách lấy lòng trắng trứng gà.

- Chanh vắt lấy nước cốt và sử dụng ngay sau đó.

- Trộn 1 lòng trắng trứng với nửa muỗng nước cốt chanh.

- Áp dụng hỗn hợp này lên vùng thâm quầng quanh mắt tương tự như cách trên.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Ngoài những công thức này, bạn còn có thể trị thâm quầng mắt hiệu quả bằng trứng gà nhanh chóng hơn khi kết hợp nó với nha đam, vitamn E, mật ong...Duy trì đều đặn mỗi ngày để sớm lấy lại vẻ đẹp rạng ngời của đôi mắt. Cuối cùng là nhớ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi cho hợp lý để hỗ trợ tốt nhất nhé. Chúc các chị em nhanh chóng đánh bay những vết quầng thâm mắt xấu xí, và nhanh chóng lấy lại làn da sáng đều màu của mình nhé!