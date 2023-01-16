Chẳng cần tốn sức nhiều, 7 cách bất ngờ giúp đốt cháy calo hiệu quả, gọt dáng cấp tốc vừa đẹp vừa vui

Chẳng hạn, bạn có biết rằng bạn đốt cháy calo trong khi ngủ không? Có thể đốt cháy lên đến 400 calo tùy thuộc vào mức độ bạn trằn trọc trên giường. Đây là lựa chọn về các hoạt động đốt cháy calo bất ngờ, mặc dù hãy nhớ rằng số lượng calo chính xác mà bạn đốt cháy khi thực hiện các hoạt động này sẽ phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng và sự nhiệt tình của bạn trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Rõ ràng là 3 giờ trong vườn tương đương với 1 giờ tập thể dục điên cuồng trong phòng tập thể dục. Theo các nhà nghiên cứu, những người làm vườn dành 5 giờ mỗi tuần để làm mọi việc trong vườn từ cắt cỏ, nhổ cỏ, tỉa hàng rào và trồng cây dã yên thảo, có thể đốt cháy tới 19.000 calo mỗi năm.

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Đi dạo thường xuyên trong vùng nông thôn với người bạn thân nhất là chú cún cưng chắc chắn là người chiến thắng rực rỡ trong cuộc đốt cháy calo. Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào quãng đường và tốc độ bạn đi bộ, nhưng nếu bạn và chú cún muốn đi ra vùng nông thôn trong khoảng một giờ, thì bạn sẽ có được sức mạnh tốt trong quá trình rèn luyện tim mạch và đốt cháy khoảng 200 calo. Và một lần nữa, tất cả không khí trong lành và sự đồng hành đó rất tốt cho tâm hồn.

3. Làm công việc nhà

Dọn dẹp nhà cửa là một cách tuyệt vời khác để duy trì mức độ linh hoạt và thể lực của bạn. Hãy nghĩ về tất cả những động tác uốn và duỗi bạn cần làm để lau sàn nhà, hút bụi thảm, đánh bóng đồ nội thất và lau bụi khung ảnh. Nếu bạn ném công việc giặt và ủi vào phương trình thì đó là một bài tập tuyệt vời cho thân trên và thân dưới và bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn khi bạn nỗ lực nhiều hơn.

Một mẹo hữu ích là sử dụng sáp thay vì đánh bóng khi bạn làm sạch, do đó bạn cần chà xát bề mặt mạnh hơn. Một ý tưởng hay khác là để các sản phẩm tẩy rửa ở tầng dưới để bạn phải chạy lên chạy xuống cầu thang liên tục mỗi khi cần một món đồ khác. Lên tới 300 calo có thể bị đốt cháy nếu bạn thực sự tập trung vào nó.

4. Nhảy múa

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có xu hướng bỏ qua thực tế rằng một buổi tối vui vẻ với nhiều hát trong hộp đêm hoặc quán rượu có thể đốt cháy rất nhiều calo và điều đó thực sự tốt cho thể dục nhịp điệu của bạn. Tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng của bạn, bạn có thể đốt cháy tới 500 calo mỗi giờ nếu bạn nhảy tất theo điệu nhạc có nhịp độ nhanh.

5. Rửa xe

Bạn có thể làm giảm nhanh lượng calo nạp vào bằng cách rửa xe. Nếu bạn đảm bảo rằng bạn làm đúng công việc, làm sạch cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn có thể sẽ mất ít nhất hai giờ và điều đó có thể chiếm khoảng 500 calo, tùy thuộc vào mức độ bạn "tấn công" nó. Ngoài ra, bạn có thể thử thách bản thân và kéo dài thời gian dành cho những chiếc bánh xe yêu quý của mình bằng cách đánh bóng toàn bộ chiếc xe.

6. Mua sắm

Bất cứ ai đến các cửa hàng vào dịp Giáng sinh hoặc trong đợt giảm giá đều sẽ phàn nàn một cách cay đắng về chứng đau chân sau một ngày lang thang khắp các cửa hàng. Bật máy đếm bước chân hoặc thiết bị theo dõi khác vào lần tới khi bạn đi mua sắm và xem bạn đã đi được bao xa. Đừng quên rằng việc đi bộ trong thời gian dài với số lượng túi ngày càng tăng sẽ làm tăng thêm lượng calo bạn có thể đốt cháy.

7. Xem TV

Ảnh minh họa: Internet

Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng ngay cả khi bạn thư giãn, bạn vẫn đang đốt cháy calo. Một giờ ngồi trước TV để xem chương trình truyền hình yêu thích của bạn có thể chiếm khoảng 60-70 calo. Tất nhiên, nếu đó là môn thể thao bạn đang xem và đó là một trận đấu đặc biệt căng thẳng, thì việc nhảy lên nhảy xuống thậm chí còn tốt hơn cho bạn, mặc dù có thể không tốt cho thần kinh và tim mạch của bạn!

Theo Realbuzz