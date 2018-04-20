Chăm chỉ dùng mặt nạ này, tóc khô xơ và hư tổn mấy cũng mềm mượt chỉ sau một tháng

Mách bạn cách chăm sóc tóc khô xơ và hư tổn chỉ bằng những nguyên liệu tự nhiên.

Mùa hè đến, một triệu chứng thường thấy ở nhiều chị em phụ nữ đó chính là tóc khô xơ và hư tổn. Nhìn mớ tóc như rơm khô, chẳng ai mà không xót xa, chỉ ước gì có một “thần dược” nào đó có thể giúp mái tóc mình trở nên mềm mượt, óng ả. Thông thường, mái tóc trở nên khô xơ khi các sợi tóc không được hấp thụ đủ nước hoặc không được dưỡng ẩm. Điều này dẫn tới tình trạng tóc lúc nào cũng khô rúm và dễ gãy rụng. Nhẹ thì rụng vài sợi mỗi ngày, nặng hơn thì mỗi lần chải tóc là cả nhúm rụng cùng lúc.

Triệu chứng này nếu không được xử lý kịp thời thì về lâu dài, chị em sẽ phải “sống chung” với mái tóc này mãi mãi đấy. Tuy nhiên, chăm chỉ chăm sóc tóc khô xơ và hư tổn với 4 loại mặt nạ tự nhiên dưới đây thì chắc chắn, mái tóc của chị em sẽ được cải thiện trông thấy. Những mẹo làm đẹp tóc này đã được kiểm nghiệm bởi rất nhiều người. Đặc biệt, chị Huyền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn chia sẻ: “Ban đầu, mình không tin lắm vì tóc mình quá khô nhưng từ khi dùng dầu ô liu bôi lên tóc thì mọi thứ thay đổi hẳn. Đến chồng mình còn bất ngờ vì không hiểu sao bỗng dưng tóc vợ lại mềm mượt thế”. Hiệu quả như vậy thì chị em còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay!

Các loại mặt nạ “đặc trị” cho tóc khô xơ và hư tổn 1. Dầu ô liu Dầu ô liu. Ảnh minh họa: Internet. Dầu ô liu là bí quyết chăm sóc tóc nổi tiếng nhất dành cho tóc khô xơ. Nhờ giàu vitamin E và các chất chống oxy hóa nên dầu ô liu giúp phục hồi tóc hư tổn và dưỡng ẩm cho tóc hiệu quả. Cách sử dụng: Cho một ít dầu ô liu vào bát (liều lượng tùy theo độ dày của tóc) và làm ấm bằng cách cho vào lò vi sóng.

Thoa dầu ô liu đã làm nóng lên tóc và nang tóc. Massage tóc nhẹ nhàng trong 5 đến 10 phút. Sau đó, lấy khăn trùm đầu trùm lên tóc và để yên qua đêm hoặc ít nhất trong 30 phút.

Gội lại tóc với dầu gội và dầu xả. Thực hiện ít nhất một tuần một lần cho tới khi tóc được phục hồi trở lại. Ngoài dầu ô liu, chị em cũng có thể dùng dầu dừa, dầu hạnh nhân, dầu thầu dầu, dầu jojoba hoặc dầu ngô thay thế. 2. Dầu vừng Dầu vừng. Ảnh minh họa: Internet. Nhờ chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và giàu tinh chất emollient-rich properties, dầu vừng có thể được sử dụng để điều trị tóc khô rất tốt. Ngoài ra, dầu vừng cũng có khả năng ngăn chặn tóc gãy rụng vì có các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và kháng virus. Cách sử dụng: Trộn 2 đến 3 thìa dầu vừng với một ít gừng giã nhỏ và massage đầu trong 5 đến 10 phút. Sau đó, dùng khăn tắm trùm đầu và để yên trong 10 đến 15 phút. Cuối cùng, gội lại tóc bằng dầu gội. Thực hiện một lần một tuần.

Một cách khác đó là trộn 1 thìa nước ép củ dền đỏ, 1 thìa dầu vừng với 1 thìa nước cốt chanh. Sau đó, thoa hỗn hợp lên đầu và dùng ngón tay massage da đầu. Để qua đêm rồi gội sạch đầu vào sáng hôm sau. Thực hiện mỗi tuần một lần. 3. Dùng mật ong điều trị tóc khô xơ và hư tổn Dùng mật ong điều trị tóc khô xơ và hư tổn. Ảnh minh họa: Internet. Mật ong là mẹo chăm sóc tóc khô không thể không nhắc đến. Loại nguyên liệu tự nhiên này có khả năng dưỡng ẩm cao và giúp tóc luôn óng ả. Cách thực hiện: Thoa mật ong lên tóc và nhẹ nhàng massage da đầu. Trùm khăn trùm đầu lên tóc trong 30 phút. Sau đó, gội lại đầu bằng nước ấm. Thực hiện 2 lần mỗi tuần để có kết quả.

Trộn 4 thìa dầu ô liu, 2 thìa glycerin và 2 thìa mật ong lại với nhau. Sử dụng nó như là keo xịt tóc sau khi gội đầu. Thoa lên tóc bất cứ lúc nào bạn cảm thấy tóc khô.

Một cách khác đó là trộn mật ong với keo xịt tóc mà bạn vẫn thường sử dụng. Thực hiện ít nhát một tuần một lần. Chúc bạn thành công với những cách chăm sóc tóc khô xơ và hư tổn này.

8 bí quyết chăm sóc tóc mùa hè tuyệt đối không thể bỏ qua Mùa hè đang đến rất gần nên hãy tìm hiểu ngay những bí quyết chăm sóc tóc mới nhất này để tóc luôn óng mượt và chắc khỏe nhé.

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