8 bí quyết chăm sóc tóc mùa hè tuyệt đối không thể bỏ qua

Vào mùa hè, chất hóa học, ô nhiễm hay phơi nắng là những nguyên nhân hàng đầu có thể khiến tóc bị hư hỏng. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc tóc thì bạn hoàn toàn có thể loại bỏ những vấn đề này nhanh chóng.

Mùa hè đến rất gần rồi và đây chính là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu các bí quyết chăm sóc tóc. Bởi lẽ, nếu lơ là thì bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi những sợi tóc rối bù, xoăn tít và gãy rụng đấy. Trong khi đó, một mái tóc óng ả, mượt mà và chắc khỏe lại giúp bạn trở nên tự tin và xinh xắn hơn mỗi khi ra đường.

Thay vào đó, sau khi gội đầu hãy để tóc khô tự nhiên và cũng đừng sử dụng nước nóng để gội đầu nữa nhé.

Khi hơi nóng của Mặt Trời đã làm hỏng tóc thì tốt nhất là bạn không nên sử dụng thêm các sản phẩm làm nóng tóc nữa, đặc biệt là máy sấy tóc.

2. Cắt tỉa tóc vào mùa hè

Vào mùa hè, nhiều chị em thường ngại cắt tỉa tóc. Tuy nhiên, hãy chủ động cắt tỉa tóc vào mùa hè để bảo vệ tóc nhé. Bởi vì khi thời tiết nóng, tóc dễ bị chẻ ngọn và gãy rụng hơn. Việc cắt tỉa đều đặn sẽ giúp loại bỏ những phần tóc hỏng này và kích thích tóc mới phát triển.

3. Đội mũ nón khi ra đường

Đội mũ nón khi ra ngoài. Ảnh minh họa: Internet.

Luôn luôn bảo vệ mái tóc của bạn khỏi ánh nắng Mặt Trời và ô nhiễm môi trường khi bước ra khỏi nhà. Đây là lưu ý cần nhớ để bảo vệ tóc khỏi hư tổn.

4. Không gội đầu liên tục

Nhiều chị em có quan niệm gội đầu hàng ngày sẽ giữ tóc luôn sạch, hạn chế gầu, dầu và mụn trên da đầu. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm bởi vì nếu bạn gội đầu liên tục, da đầu sẽ trở nên nhiều dầu hơn. Tốt nhất là 3 ngày gội một lần nhé.

5. Uống nhiều nước

Uống nhiều nước có lợi cho sức khỏe và là cách hiệu quả để bảo vệ mái tóc vào mùa hè. Khi uống đủ nước, da đầu sẽ giữ được độ ẩm và nang lông được bảo vệ tốt hơn

6. Sử dụng loại lược phù hợp

Không nên sử dụng lược có răng quá sát nhau. Nên sử dụng lược có răng thưa để bảo vệ nang lông và ngăn chặn tóc gãy rụng.

Làm đẹp tóc mùa hè. Ảnh minh họa: Internet.

7. Dùng dầu dưỡng tóc

Vào mùa hè, chăm sóc tóc cần được chú ý nhiều hơn. Bạn có thể massage cho tóc bằng các loại dầu yêu thích như dầu ô liu, dầu dừa và dầu hương thảo. Nhờ vậy, tóc cũng được dưỡng ẩm kịp thời và luôn óng mượt.

8. Dùng dầu gội đầu phù hợp

Cuối cùng, để có mái tóc chắc khỏe ngay cả trong những ngày hè nóng bức thì hãy tìm cho mình một loại dầu gội phù hợp nhé. Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp trứng, sữa chua và dầu ô liu để gội dầu. Trứng và dầu o liu giúp dưỡng ẩm cho tóc, còn sữa chua sẽ khiến tóc thêm mềm mượt.

Cách sử dụng: Cho hai lòng đỏ trứng vào bát rồi cho thêm hai muỗng canh dầu ô liu và sữa chua không đường vào. Trộn đều, có thể cho thêm nước. Sau đó, chia tóc làm hai phần rồi thoa đều hỗn hợp lên. Sau 1 đến 2 tiếng gội sạch đầu là được. Thực hiện 1 lần/tuần.

Hy vọng những cách chăm sóc tóc mùa hè này sẽ giúp bạn có được một mái tóc đẹp như ý muốn.