Những kiểu tóc đẹp cho ngày tết duyên dáng, yêu kiều

Mách chị em một số cách tạo kiểu tóc đẹp để đi chơi tết năm nay nhé. Chỉ cần thay đổi một chút là chị em sẽ trông tươi mới, duyên dáng hơn hẳn đấy.

Tết là dịp chị em phụ nữ thường xuyên vào bếp hơn để làm những món ăn mà cả nhà yêu thích. Thêm vào đó, những ngày cần tiếp khách cũng nhiều hơn. Mặc dù phải vào bếp nhiều nhưng chị em không thể đầu bù tóc rối. Dưới đây là những kiểu tóc giúp chị em vừa xinh đẹp vừa gọn gàng, tiện lợi cho việc vào bếp nấu những món ăn ngon. 1. Tóc buộc đuôi ngựa Tóc buộc đuôi ngựa. Nguồn: Internet. Tóc đuôi ngựa buộc cao hoặc buộc thấp đều giúp khuôn mặt bạn gọn gàng hơn. Tuy nhiên, mỗi kiểu tóc mang lại một vẻ đẹp khác nhau cho bạn. Tóc buộc cao sẽ mang lại vẻ đẹp trẻ trung, đầy sức sống. Còn tóc buộc thấp thì mang đến vẻ mặn mà, quyến rũ cho chị em.

2. Tóc tết Tóc tết. Nguồn: Internet. Khi nhắc đến kiểu tóc gọn gàng, chắc hẳn chị em sẽ nghĩ đến kiểu tóc tết. Tết hai bên, lệch một bên hay tết thả đằng sau lưng đều mang lại vẻ đẹp riêng. 3. Tóc búi Tóc búi. Nguồn: Internet. Chắc chắn không có kiểu tóc nào gọn gàng hơn tóc búi. Tuy vậy, chị em đừng chỉ "búi tó củ hành" đơn giản mà hãy biến tấu cho mái tóc của mình để anh chàng của bạn ngạc nhiên hơn.

4. Tóc xoăn buộc một nửa Tóc xoăn buộc một nửa. Nguồn: Internet. Kiểu tóc dễ thương vừa quen vừa lạ khiến không ít nàng thích thú. Với kiểu tóc xoăn bồng bềnh được cột một nửa “2 trong 1” này, các nàng vừa có sự điệu đà của mái tóc xõa tự nhiên, nhưng vẫn tận hưởng chút nghịch ngợm, phá cách của kiểu tóc búi. Thêm một điểm cộng cho kiểu tóc cột một nửa vì kiểu tóc dễ dàng phù hợp với nhiều độ dài tóc khác nhau, tóc dài hay ngắn đều thực hiện được. 5. Tóc ngắn Tóc ngắn. Nguồn: Internet. Với một khuôn mặt tròn to, các bạn cần chú ý và tránh xa kiểu mái bằng ra nhé. Đây cũng là kiểu tóc mái sẽ làm bạn ngố hơn nhiều so với trước kia đấy. Với những kiểu tóc có phần đuôi tóc được làm xoăn, đây chính là điều sẽ làm các bạn phải ngạc nhiên đấy. 6. Tóc phồng Tóc phồng. Nguồn: Internet. Khi sở hữu những kiểu tóc phồng thì các bạn thêm một chút cầu kỳ trong cách trang điểm để ngoại hình trở kết hợp ăn ý với trang phục hơn. Đây là một cách giúp bạn nữ có cảm giác tự tin hơn khi đi ra ngoài. Kiểu tóc ngang vai là lựa chọn lý tưởng cho mọi cô gái. 7. Tóc uốn Tóc uốn. Nguồn: Internet. Kiểu tóc uốn mái xéo đó được cắt và tỉa tỉ mỉ ở phần đuôi. Đây là mẫu thích hợp với nhiều khuôn mặt, lứa tuổi cũng như phong cách trang điểm. Thời gian trở lại đây, xu hướng tóc dài uốn cũng rất được ưa chuộng.

Một số loại trang phục truyền thống ngày Tết ở Việt Nam Trang phục ngày tết truyền thống ở Việt Nam nổi tiếng nhất có lẽ là áo dài, chủ yếu phục vụ cho nữ. Nhưng hiện nay, nhiều loại áo dài cho nam cũng đã xuất hiện với thiết kế hết sức công phu và đặc sắc. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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