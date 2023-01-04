Một số loại trang phục truyền thống ngày Tết ở Việt Nam

Ở Việt Nam có nhiều trang phục truyền thống ngày tết, thường sẽ là nữ mặc áo dài, nam mặc vest. Nhưng dù chọn gì thì cũng cần lưu ý tránh quần áo màu đen và trắng vì chúng là màu của tang lễ, chết chóc. Tốt nhất bạn không nên mặc trang phục thuần đen hoặc thuần trắng mà thay vào đó nên mặc đồ màu hồng, đỏ, vàng, xanh… tạo nên sự phấn khởi và vui vẻ để đón chào năm mới. Tùy vào sở thích cá nhân mà bạn có thể chọn các gam màu đậm, nhạt hoặc kết hợp màu quần áo và trang sức thích hợp.

Áo dài đã đi sâu vào trong lòng người Việt Nam và cho dù đi bất cứ nơi đâu, chiếc áo dài truyền thống luôn mang đậm bản sắc văn hóa của quê hương, là niềm tự hào của người Việt. Áo dài không phân biệt hèn sang, già trẻ, ai ai cũng đều có thể mặc được. Đặc biệt, vào dịp lễ, hội quan trọng, dịp Tết đến xuân về, chiếc áo dài đồng hành với phụ nữ Việt đi du xuân, lên chùa và chúc Tết họ hàng, người thân.

Áo dài là biểu tượng văn hóa dân tộc của người Việt Nam chứa đựng tâm hồn dân tộc, mang nét đẹp truyền thống, vừa duyên dáng vừa quyến rũ, làm tôn vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam và được nhiều du khách nước ngoài ưa thích.

Theo năm tháng, hình ảnh chiếc áo dài, khăn đóng đã gắn liền với cuộc sống của người dân từ nông thôn cho đến thành thị. Mỗi khi có việc hệ trọng, gái trai ra đình đều vận khăn đóng áo dài. Gái thì áo dài hoa, đầu đội khăn gấm. Trai thì áo dài nhiễu đen, đầu quấn khăn đóng đen (có nơi gọi là khăn xếp). Bậc cao niên trưởng thượng thì áo và khăn đỏ có in hình chữ “Thọ”, còn lũ trẻ nhỏ thì áo dài xanh, đỏ, vàng trông rất ngộ nghĩnh, đẹp mắt… Có lẽ vì sự phổ biến này nên áo dài đã trở thành trang phục truyền thống của người Việt Nam. Trang phục này càng thú vị hơn khi đó là trang phục cho cả nam và nữ.

Áo dài cách tân hiện đại nhưng không kém phần duyên dáng!

Ngày nay, cũng với dòng chảy của thời gian, áo dài vẫn giữ được những giá trị ý nghĩa vốn có, và còn được cải tiến để phù hợp và tiện lợi hơn cho mọi người ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Nổi bật là những mẫu thiết kế áo dài cách tân vừa mang nét truyền thống nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng thiếu sự hiện đại và thời thượng trong đó.

Bở vậy, chẳng có gì lạ khi mỗi dịp tết đến xuân về, các chị em, đặc biệt là các bạn trẻ đều nô nức chuyển bị cho mình một bộ áo dài mang sắc màu may mắn, dễ thương để đón chào những ngày đầu năm, xúng xính đẹp xinh đi chúc tết gia đình và những người thân, bạn bè. Hoặc đơn giản là lên những shot hình mang đậm hương sắc mùa xuân thôi, cũng đủ làm bao người say đắm rồi!

Trang phục ngày tết cho nam

Áo dài nam mang nét đẹp cổ kính, rất mộc mạc!

Đối với nam, trang phục truyền thống ngày Tết có 2 kiểu chính: Một là áo dài gần giống với kiểu của nữ và hai là đồ vest. Từ thời xa xưa, áo dài của nam được biết đến với bộ áo dài nhiễu đen, đầu quấn khăn đóng đen. Sau này áo dài nam có nhiều màu sắc hơn, song một điểm chung vẫn được giữ là kích cỡ rộng thùng thình.

Tuy nhiên, áo dài nam càng về sau càng sử dụng ít đi và chỉ mặc trong những dịp lễ hội quan trọng. Thay vào đó nam giới chuyển từ áo dài sang mặc vest.

Những bộ vest thời thượng ngày càng được cách mày râu ưa chuộng!

“Vest (hay Suit) đối với đàn ông cũng giống như nội y đối với phụ nữ!”. Đó là một trong những câu nói mà cánh mày râu truyền tai nhau. Phụ nữ không thể không có nội y, cũng như đàn ông hiếm ai không sở hữu một bộ vest bởi lẽ đơn giản, đàn ông luôn bảnh khi mặc vest.

Nếu như trước đây, các mẫu vest thường bị “đóng khung” với hình ảnh già dặn, chững chạc, thì tới nay, vest đã có rất nhiều biến tấu, phù hợp với các hội những chàng trai trẻ và sành điệu! Thay vì vest phom “hộp” như thời xưa, các mẫu vest hiện đại, lấy cảm hứng từ style của các chàng trai Ý lịch lãm đặc biệt được các chàng trai ngày nay ưa thích vì tôn dáng, lại có màu sắc thu hút, trẻ trung, sôi nổi, vừa hợp cho các sự kiện trang trọng, vừa có thể xuống phố như một món đồ casual.

Ngoài các tông màu kinh điển như đen, xám, trắng, các màu suit hot nhất năm nay được dự đoán là xanh nước biển, đỏ việt quất và xanh ngọc.

Trên đây là tổng hợp những kiểu trang phục truyền thống ngày tết của người Việt. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ có thêm được những gợi ý về việc chọn lựa trang phục cho những ngày tết đầu năm này nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một năm mới Quý Mão thật nhiều may mắn và tài lộc!