Cách làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất tại nhà

Mứt dừa là món rất được ưa chuộng trong ngày Tết cổ truyền. Cứ Tết đến là lại thấy nhà nhà làm mứt, tới đâu cũng thấy mứt. Chúng ta thường hay nghe đến những món mứt dừa trắng truyền thống, mứt dừa lá dứa,...

Đường thốt nốt có giá trị dinh dưỡng là nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào. Ưu điểm là vị ngọt dịu, ngọt thanh rất dễ thưởng thức nên được khuyến khích sử dụng thay đường kính trắng.

Tuy nhiên, những món mứt này đường làm từ đường kính trắng nên khá ngọt. Với những gia đình có thành viên có sức khỏe không tốt, không hảo ngọt, thích vị mứt ngọt dịu nhẹ thì đường thốt nốt là lựa chọn ưu tiên nhất để dùng làm mứt dừa.

Mứt dừa non đường thốt nốt ăn dẻo dẻo, bùi bùi, béo béo, không quá ngọt, nhâm nhi với ly trà cũng rất hợp

Chính bởi vậy, kết hợp dùng dừa non và đường thốt nốt sẽ tạo món mứt dừa cực kì rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đã vậy, cách chế biến còn siêu đơn giản nữa nhé, chị em nào cũng có thể thử sức tại nhà. Cụ thể thê nào, hãy cùng xem ngay cách làm mứt dừa non đường thốt nốt sau đây nhé.

Cách làm mứt dừa non đường thốt nốt mềm ngon, dẻo ngon và đơn giàn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1kg dừa non

400g đường thốt nốt.

Dụng cụ: Dao thái, chảo, rổ, ..vv.

Lưu ý: Nên chọn loại dừa nếp tẻ có ưu điểm là dẻo hơn, không để lại cặn dừa sau khi nhai.

Dừa nếp tẻ sẽ giúp mứt dẻo và thơm hơn!

Các bước tiến hành làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất

Bước 1: Xắt dừa

Đầu tiên, dừa non mua về, bạn tiến hành gọt bỏ phần vỏ cứng bên ngoài rồi đem rửa sạch với nước là được.

Công đoạn làm sạch và xắt dừa thành những sợi vừa ăn!

- Tiếp theo, nạo sợi ra hoặc có thể nạo miếng, xắt miếng tùy theo sở thích. Cần thật cẩn thận vì dừa non có loại rất mềm và dễ vỡ, nát. Nên cắt thành từng lát có độ dày 0,3-0,5 cm, không nên cắt quá mỏng, kẻo ăn sẽ không cảm nhận được độ béo.

- Rửa lại dừa thêm nhiều lần để dừa giảm bớt lượng dầu và món mứt sẽ ngon hơn.

Cho dừa vào nồi nước sôi chần qua khoảng 1 phút rồi vớt ra!

- Ngoài ra, bạn cũng có thể làm dừa bớt dầu bằng cách cho dừa nào nồi và luộc cho sôi rồi vớt dừa vừa chần sơ qua nước sôi và cho ra rổ để ráo nhé.

Bước 2: Ướp đường thốt nốt

Ướp đường thốt nốt cùng dừa non!

Đường thốt nốt có dạng viên nên cần được đập, nghiền cho thật vụn rồi trộn đều với dừa. Sau đó tiến hành ướp trong khoảng hơn 4 giờ, để đường ngấm đều vào dừa và tan hết.

Bước 4: Sên dừa

- Cũng tương tự như cách làm mứt dừa truyền thống, bạn cho dừa vừa ướp đường vào chảo và đặt lên bếp.

- Ban đầu, có thể sên đều tay trên lửa to trong chừng 2 phút để nước đường sôi và sánh lại. Lưu ý đảo dừa để tránh dừa bị cháy và vón cục.

- Sau đó giảm lửa nhỏ lại và đảo cho đến khi thấy nặng tay, đường keo lại thì tắt bếp.

Đảo cho đến khi thấy nặng tay, đường keo lại thì tắt bếp!

- Cuối cùng, bạn rải đều dừa ra khay to, hong cho thật nguội và cho vào lọ hoặc túi ni lông. Món mứt dừa nên được bảo quản lạnh để dùng dần nhé.

Yêu cầu thành phẩm:

Thành phẩm mứt dừa thốt nốt không bị khô như khi làm bằng đường kính. Mứt có dạng keo keo hơi khô, dẻo và có vị ngọt thanh dịu nhẹ rất ngon.

Mứt dừa được làm bằng đường thốt nốt rất dẻo và ngon, không quá ngọt, vừa lạ vừa hấp dẫn!

Mứt dừa làm từ đường thốt nốt không những rất ngon lạ mà còn có tác dụng lớn đối với sức khỏe như duy trì huyết áp, tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, giảm ho khan, hen suyễn,...và giảm căng thẳng thần kinh rất hiệu quả. Quả là một món mứt nhà làm chuẩn healthy, thơm ngon, ăn mãi cũng không ngán phải không nào?!

Mứt dừa làm từ đường thốt nốt không những rất ngon lạ mà còn có tác dụng lớn đối với sức khỏe

Trên đây là chia sẻ chi tiết cách làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất, cực đơn giản tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm cùng một và bước thực hiện đơn giản, chúng ta đã có trong tay món mứt không quá ngọt, ăn dẻo và rất ngon, vừa lạ vừa hấp dẫn rồi đấy. Với dịp lễ tết ngày càng đến gần như này, các chị em còn chần chừ gì mà không bắt tay vào thử sức ngay thôi nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công, để chiêu đãi gia đình, các vị khách quý món mứt vừa dẻo ngọt, ngọt thơm tự nhiên mà còn siêu "lành mạnh" nữa nhé!