Cách làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất tại nhà

Vào bếp 28/12/2022 11:05

Mứt dừa non với đường thốt nốt vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, cùng theo dõi cách làm món mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất sau đây để chuẩn bị đón Tết nhé!

Nội dung bài viết

Mứt dừa là món rất được ưa chuộng trong ngày Tết cổ truyền. Cứ Tết đến là lại thấy nhà nhà làm mứt, tới đâu cũng thấy mứt. Chúng ta thường hay nghe đến những món mứt dừa trắng truyền thống, mứt dừa lá dứa,...

Mứt dừa đường làm từ đường kính trắng nên khá ngọt
Mứt dừa đường làm từ đường kính trắng nên khá ngọt!

Tuy nhiên, những món mứt này đường làm từ đường kính trắng nên khá ngọt. Với những gia đình có thành viên có sức khỏe không tốt, không hảo ngọt, thích vị mứt ngọt dịu nhẹ thì đường thốt nốt là lựa chọn ưu tiên nhất để dùng làm mứt dừa.

Đường thốt nốt có giá trị dinh dưỡng là nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào. Ưu điểm là vị ngọt dịu, ngọt thanh rất dễ thưởng thức nên được khuyến khích sử dụng thay đường kính trắng.

Mứt dừa non đường thốt nốt ăn dẻo dẻo, bùi bùi, béo béo, không quá ngọt, nhâm nhi với ly trà cũng rất hợp

Mứt dừa non đường thốt nốt ăn dẻo dẻo, bùi bùi, béo béo, không quá ngọt, nhâm nhi với ly trà cũng rất hợp

Chính bởi vậy, kết hợp dùng dừa non và đường thốt nốt sẽ tạo món mứt dừa cực kì rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đã vậy, cách chế biến còn siêu đơn giản nữa nhé, chị em nào cũng có thể thử sức tại nhà. Cụ thể thê nào, hãy cùng xem ngay cách làm mứt dừa non đường thốt nốt sau đây nhé.

Cách làm mứt dừa non đường thốt nốt mềm ngon, dẻo ngon và đơn giàn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1kg dừa non 
  • 400g đường thốt nốt.
  • Dụng cụ: Dao thái, chảo, rổ, ..vv.

Lưu ý: Nên chọn loại dừa nếp tẻ có ưu điểm là dẻo hơn, không để lại cặn dừa sau khi nhai.

Dừa nếp tẻ sẽ giúp mứt dẻo và thơm hơn

Dừa nếp tẻ sẽ giúp mứt dẻo và thơm hơn!

Các bước tiến hành làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất

Bước 1: Xắt dừa

Đầu tiên, dừa non mua về, bạn tiến hành gọt bỏ phần vỏ cứng bên ngoài rồi đem rửa sạch với nước là được.

Xắt dừa
Công đoạn làm sạch và xắt dừa thành những sợi vừa ăn!

- Tiếp theo, nạo sợi ra hoặc có thể nạo miếng, xắt miếng tùy theo sở thích. Cần thật cẩn thận vì dừa non có loại rất mềm và dễ vỡ, nát. Nên cắt thành từng lát có độ dày 0,3-0,5 cm, không nên cắt quá mỏng, kẻo ăn sẽ không cảm nhận được độ béo.

- Rửa lại dừa thêm nhiều lần để dừa giảm bớt lượng dầu và món mứt sẽ ngon hơn.

Cho dừa vào nồi nước sôi chần qua khoảng 1 phút rồi vớt ra
Cho dừa vào nồi nước sôi chần qua khoảng 1 phút rồi vớt ra!

- Ngoài ra, bạn cũng có thể làm dừa bớt dầu bằng cách cho dừa nào nồi và luộc cho sôi rồi vớt dừa vừa chần sơ qua nước sôi và cho ra rổ để ráo nhé.

Bước 2: Ướp đường thốt nốt

Đường thốt nốt có dạng viên nên khi cần đập, nghiền cho thật vụn rồi trộn đều với dừa
Ướp đường thốt nốt cùng dừa non!

Đường thốt nốt có dạng viên nên cần được đập, nghiền cho thật vụn rồi trộn đều với dừa. Sau đó tiến hành ướp trong khoảng hơn 4 giờ, để đường  ngấm đều vào dừa và tan hết.

Bước 4: Sên dừa

- Cũng tương tự như cách làm mứt dừa truyền thống, bạn cho dừa vừa ướp đường vào chảo và đặt lên bếp.

 - Ban đầu, có thể sên đều tay trên lửa to trong chừng 2 phút để nước đường sôi và sánh lại. Lưu ý đảo dừa để tránh dừa bị cháy và vón cục.

- Sau đó giảm lửa nhỏ lại và đảo cho đến khi thấy nặng tay, đường keo lại thì tắt bếp.

Đảo cho đến khi thấy nặng tay, đường keo lại thì tắt bếp
Đảo cho đến khi thấy nặng tay, đường keo lại thì tắt bếp!

- Cuối cùng, bạn rải đều dừa ra khay to, hong cho thật nguội và cho vào lọ hoặc túi ni lông. Món mứt dừa nên được bảo quản lạnh để dùng dần nhé.

  • Yêu cầu thành phẩm:

Thành phẩm mứt dừa thốt nốt không bị khô như khi làm bằng đường kính. Mứt có dạng keo keo hơi khô, dẻo và có vị ngọt thanh dịu nhẹ rất ngon.

Mứt dừa được làm bằng đường thốt nốt rất dẻo và ngon, không quá ngọt, vừa lạ vừa hấp dẫn
Mứt dừa được làm bằng đường thốt nốt rất dẻo và ngon, không quá ngọt, vừa lạ vừa hấp dẫn!

Mứt dừa làm từ đường thốt nốt không những rất ngon lạ mà còn có tác dụng lớn đối với sức khỏe như duy trì huyết áp, tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, giảm ho khan, hen suyễn,...và giảm căng thẳng thần kinh rất hiệu quả. Quả là một món mứt nhà làm chuẩn healthy, thơm ngon, ăn mãi cũng không ngán phải không nào?!

Mứt dừa làm từ đường thốt nốt không những rất ngon lạ mà còn có tác dụng lớn đối với sức khỏe
Mứt dừa làm từ đường thốt nốt không những rất ngon lạ mà còn có tác dụng lớn đối với sức khỏe

Trên đây là chia sẻ chi tiết cách làm mứt dừa non đường thốt nốt ngon nhất, cực đơn giản tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm cùng một và bước thực hiện đơn giản, chúng ta đã có trong tay món mứt không quá ngọt, ăn dẻo và rất ngon, vừa lạ vừa hấp dẫn rồi đấy. Với dịp lễ tết ngày càng đến gần như này, các chị em còn chần chừ gì mà không bắt tay vào thử sức ngay thôi nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công, để chiêu đãi gia đình, các vị khách quý món mứt vừa dẻo ngọt, ngọt thơm tự nhiên mà còn siêu "lành mạnh" nữa nhé!

3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị

3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị

Nắm được cách làm mứt dừa ngay tại nhà sẽ giúp chị em tiết kiệm được một khoản kha khá lại đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt tết cách làm mứt dừa non Mứt dừa mứt dừa non mứt tết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 56 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn