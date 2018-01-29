Gợi ý chị em vài "chiêu" phối đồ đi chơi tết đầy cuốn hút

Áo Dài luôn là trang phục được nhiều chị em diện vào các dịp lễ hội. Áo Dài giúp tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Cùng với sự phát triển của xã hội, hình ảnh tà Áo Dài cũng có nhiều thay đổi, cả về kiểu dáng lẫn chất liệu.

Tết đã thật sự đến và bạn chỉ còn chút xíu thời gian nữa thôi để chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài tươm tất trong dịp Tết này. Quan trọng nhất là 3 ngày Tết, việc bạn mặc gì đi chơi Tết và phối đồ như thế nào cũng là một vấn đề nan giải. Bởi bạn không chỉ phải dung hòa làm sao để giữ được sự thanh lịch, duyên dáng, mà vừa phải thật thời thượng, cuốn hút.

Có lẽ quần jean và quần skinny là hai item vô cùng phổ biến trong tủ đồ của phái đẹp. Ngày thường chúng ta cũng rất hay diện hai kiểu quần này cho nhiều công việc. Khi Tết đến, bạn có thể tận dụng các kiểu quần này để lên đồ đi chơi cũng rất tuyệt vời.

Hiện nay, rất nhiều người lựa chọn áo dài cách tân để mặc trong các dịp đặc biệt. Thiết kế này có tà không quá dài như kiểu truyền thống nên tiện lợi hơn khi đi chơi, di chuyển trong những ngày Tết. Đồng thời tôn lên vẻ đẹp trẻ trung và hiện đại của các chị em.

Váy họa tiết

Váy họa tiết. Nguồn: Internet.

Những chiếc váy liền họa tiết giúp cho các nàng trông nữ tính và thanh lịch hơn trong ngày Tết. Chiếc váy họa tiết có màu sắc rực tỡ như đỏ, vàng… sẽ mang đến nhiều may mắn cho các bạn ngày đầu xuân.

Chân váy

Chân váy. Nguồn: Internet.

Chân váy là món đồ thời trang vô cùng phổ biến và dễ phối đồ. Có nhiều kiểu dáng chân váy như: Chân váy voan, chân váy denim, chân váy vải cotton… các loại chân váy này đều rất dễ mix đồ đi chơi.

Áo khoác blazer

Chiếc áo này hiện đang “làm mưa làm gió” trong giới thời trang, dù kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến sang chảnh cho người mặc.

Áo khoác blazer. Nguồn: Internet.

Bạn có thể kết hợp chiếc áo này với áo phông hoặc áo sơ mi bên trong, mặc cùng quần âu ống đứng, quần jean và quần short ngắn sẽ vô cùng tuyệt vời.

Lưu ý khi phối đồ đi chơi tết

Thông thường, ngày mùng 1 là lúc các gia đình đi thăm ông bà, bố mẹ. Thế nên, trang phục trong ngày mùng 1 không nên quá cầu kỳ, diêm dúa. Bạn có thể chọn cho mình những bộ váy, đầm trơn màu, kiểu dáng đơn giản, kín đáo. Hoặc nếu bạn muốn phá cách thì phần lưng hở không quá sâu hay một vài đường cut-out nhỏ ở cổ váy cũng là một gợi ý tuyệt vời. Về màu sắc, bạn nên chọn những gam màu nhẹ nhàng như pastel, nhưng cũng có thể tô điểm một chút rực rỡ với những sắc độ ngọt ngào như đỏ, vàng, tông màu đá quý.

Tương tự với kiểu tóc, bạn không nên để kiểu tóc quá cầu kỳ trong ngày mùng 1 Tết. Là ngày dành cho gia đình nên những kiểu tóc dịu dàng, nhẹ nhàng như tóc búi thấp, tóc xoăn thả xõa sẽ là gợi ý tuyệt vời. Vừa rất thanh lịch, nữ tính, vừa giúp bạn ghi điểm thêm trong mắt gia đình và người thân.

Với cách trang điểm, bạn cũng không nên chọn những gam màu đậm như mắt khói, metallic hay son đỏ, son burgundy, chúng sẽ khiến bạn nhìn quá lòe loẹt khi đến thăm người thân. Thay vào đó, trang điểm nhẹ nhàng với màu hồng nhạt, màu san hô hay tông nude sẽ là gợi ý tuyệt vời.

Trang phục ngày tết. Nguồn: Internet.

Ngày mùng 2 Tết là lúc bạn có nhiều thời gian đi chơi với bạn bè hơn. Thế nên, bạn cũng có thể "dễ tính" hơn cho vẻ ngoài của mình. Tạm cất đi những bộ đồ dịu dàng, nhã nhặn, đây là lúc bạn có thể chọn cho mình những bộ đồ cầu kỳ, điệu đà. Váy họa tiết hoa, váy đính sequin sẽ là gợi ý tuyệt vời để bạn tỏa sáng trong mọi bữa tiệc trong ngày mùng 2 Tết. Chúng vừa giúp bạn nhìn thật duyên dáng, nữ tính, vừa rất sành điệu và thật nổi bật.

Trang phục ngày mùng 3 đã không còn cần sự chuẩn mực và điệu đà như 2 ngày trước. Lúc này, bạn có thể quay lại với vẻ đẹp hiện đại, năng động thường ngày của mình. Nhưng không vì thế mà bạn xuề xòa đâu nhé! Áo lông sẽ là gợi ý hay khi chúng mang đến một vẻ ngoài thật sang trọng và nổi bật. Bên cạnh đó, trench coat cũng là phương án tuyệt vời khi chúng có thể phối với đủ mọi trang phục, từ váy liền, váy hoa khi đi chơi, đi dạo phố cho đến váy sequin, váy cut-out khi đi dự party. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng những phụ kiện ấn tượng và sành điệu như boots cao, statement necklace để tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của mình.