Cách chọn quà tết cho sếp vừa sang vừa ý nghĩa

Dạo gần đây hầu hết các khách hàng đã bắt đầu chú trọng hơn đến các dòng sản phẩm quà tặng tết 2018 có giá trị dinh dưỡng cao. Cùng với đó là hình thức trưng bày bắt mắt, phù hợp với việc bày biện và nhu cầu sử dụng của người được tặng quà trong dịp tết.

Nhu cầu cho việc chọn mẫu giỏ quà tết cao cấp 2018 đánh mạnh vào việc tạo nên nét thẩm mỹ hoàn hảo và theo đó là làm nổi bật lên ý nghĩa của những món quà. Việc lựa chọn những tặng quà tết ý nghĩa cho khách hàng 2018 không còn đơn thuần là các sản phẩm thông dụng như trái cây nhập khẩu, bánh mứt hay nước ngọt hay rượu ngoại nhập nữa.

Bạn không nên chọn một món quà quá gơi tính vật chất như phong bì hay những đồ vật bằng vàng. Bên cạnh đó, đừng chọn những món quà mà sếp không thể sử dụng.

Để chọn được món quà vừa ý nghĩa, vừa có giá cả phải chăng khi tặng quà Tết cho sếp, bạn cần hiểu rõ sếp của bạn muốn gì và thích gì. Nếu bạn không hiểu được điều này thì rất khó để chọn cho sếp một món quà ưng ý.

Vật phẩm phong thủy. Nguồn: Internet.

Và dù là một món quà giá trị to hay nhỏ thì cũng không nên cẩu thả, thiếu tôn trọng. Quà Tết không chỉ là món quà dành tặng sếp nhân dịp năm mới mà nó còn thể hiện mong muốn cho một năm mới thành công, thắng lợi trong công việc.

Vài gợi ý quà tết cho sếp

Cây cảnh trang trí

Trang trí cho không gian của ngôi nhà là hoạt động không thể thiếu của bất cứ gia đình nào trong ngày Tết. Vì vậy, quà tặng là một loại cây cảnh như đào, quất, quýt, mai…giúp sếp trang hoàng thêm cho mái ấm luôn là lựa chọn thích hợp. Tùy vào không gian nhà sếp mà mọi người có thể chọn kích thước cây cảnh to hay nhỏ hay loại cây nào thì phù hợp với phong thủy, sở thích, màu sắc mà phù hợp với sếp.

Quà tết cho sếp. Nguồn: Internet.

Quà quê biếu sếp

Những sản phẩm dân gian truyền thống, những món quà quê dùng làm quà để biếu sếp đang được nhiều người lựa chọn để tạo nên sự độc đáo của riêng bản thân người mang biếu. Các món quà quê có thể là rượu dừa, các loại bánh dân dã, đặc sản vùng miền…là những món quà dân dã, mang đậm nét truyền thống quê hương. Nó còn là cách để nhiều người để thể tình cảm gắn bó, thân thiết và lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình trong những năm qua.

Giỏ quà

Mọi người có thể chuẩn bị một ít quà bánh kẹo mứt hoặc một giỏ hoa quả nho nhỏ nhưng độc đáo bởi cách bày trí trong những giỏ quà bằng mây xinh xắn đảm bảo vừa về chất lượng ẩm thực lẫn hiệu quả thẩm mỹ.

Rượu ngon

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại rượu nhưng hãy thêm vào một chút thời gian khi mua quà tặng sếp ngày Tết. Mọi người hãy tham khảo những thông tin từ các chuyên gia về rượu hoặc hỏi người âm hiểu nhiều loại rượu mà chọn tặng sếp chai rượu thật độc đáo, mùi vị tuyệt vời. Chắc chắn, tủ rượu nhà sếp sẽ có thêm một loại rượu ngon khiến sếp cảm thấy vô cùng thích thú.

Chọn quà tắng ếp. Nguồn: Internet.

Tranh nghệ thuật

Chắc chắn trong thời điểm chờ đón những điều mới mẻ sắp đến, sếp cùng gia đình cũng đang mong đợi những điều tốt lành bình yên nhất. Những bức tranh nghệ thuật lại thường được các nghệ nhân thổi vào đó những ý nghĩa hết sức tinh tế như: Mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió,… Đó là những lời chúc hết sức ý nghĩa dành cho năm mới mà sếp sẽ vô cùng vui mừng khi nhận được.

Vật phẩm phong thủy

Sẽ thật là thiếu xót nếu không kể đến các vật phẩm phong thủy trong danh sách các món quà biếu sếp. Theo Khoa học phong thủy, việc trưng bày các vật phẩm phong thủy như cây tài lộc, tỳ hưu, các tượng phong thủy… trong nhà vào các dịp lễ, tế là cực tốt.