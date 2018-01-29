Gợi ý quà tết cho người thân vừa đơn giản vừa ý nghĩa

Những gợi ý sau đây sẽ giúp mọi người có được những món quà hợp lý nhất dành tặng những người thân yêu trong dịp Tết này.

Lựa chọn một món quà tặng Tết ý nghĩa không hề đơn giản. Do đó, lựa chọn quà Tết phải thực sự kỹ càng, để từ đó thể hiện được tình cảm chân thành và yêu thương với người thân.

Quần áo, vải vóc và phụ kiện luôn là những món quà quà ý nghĩa dành cho người thân. Vì thế nếu có thời gian thì mọi người nên chọn quà Tết là quần áo cho ông bà, bố mẹ là rất hợp lý. Với ông và bố thì có thể chọn mua áo sơ mi, áo thun, cà vạt, dây thắt lưng… Còn bà và mẹ thì bạn có thể là áo hay khăn với nhiều chất liệu thun, lụa mềm mại.

Mọi người có thể mua tặng cho người thân mình một bộ bình trà bằng gốm sứ để dùng tiếp khách, hoặc những bình hoa để cắm hoa vào ngày Tết. Nhưng nếu bố mẹ, ông bà hoặc người thân là người thích chơi cây cảnh, mọi người có thể mua những chậu bonsai, chậu mai nhỏ hoặc là chậu lan để cả nhà trang trí vào dịp Tết. Vừa đẹp lại vừa làm tăng thêm không khí Tết cho gia đình.

Tặng quà ngày tết. Nguồn: Internet.

Thời tiết ngày Tết miền Bắc rất lạnh, vì thế nếu muốn làm điệu cho người thân thì mọi người cũng có thể sắm khăn quàng, áo khoác, áo len, mũ len để cả nhà tha hồ diện đi chơi Tết.

Bộ tranh chữ

Một bức tranh Phúc Lộc Thọ hay bộ Tứ quý (mai, lan, cúc, trúc) đều mang ý nghĩa cầu bình an, hạnh phúc và may mắn, sung túc cho năm mới. Đây sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng những người thân yêu của mình để trang trí nhà.

Giỏ quà Tết

Giỏ quà tết. Nguồn: Internet.

Tiện lợi và không mất nhiều thời gian, mọi người có thể chọn rất nhiều giỏ quà Tết được kết hợp theo nhiều thông điệp khác nhau như: Năm mới an khang, may mắn toàn gia, phúc lộc thọ toàn, Xuân mới tài lộc… với nhiều giá cả khác nhau (từ vài trăm đến vài triệu) được bày bán khắp các siêu thị và chợ. Tết đến, mang những giỏ quà Tết với đủ thứ bánh mứt, trà rượu đi biếu trông cũng rất sang trọng và người nhận cũng cảm thấy rất vui.

Rượu, bia nước ngọt

Với những ông bố, đặc biệt là bố vợ, bố chồng rất thích được con dâu, rể quan tâm đặc biệt hơn đến mình trong dịp Tết, hãy ghi điểm bằng cách chọn mua biếu những chai rượu hợp sở thích của ông và bố.

Ngoài ra, nếu bố không phải là người thích rượu, các con cũng có thể chọn mua những thùng bia hoặc nước ngọt để đem biếu cả bố mẹ. Bàn tiệc ngày Tết của cả nhà sẽ thêm phần sung túc và vui vẻ.

Trái cây lạ

Nếu ngày thường mọi người vẫn mua trái cây để biếu bố mẹ, ông bà. Nhưng Tết là thời điểm để con cháu thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sự khéo léo của mình khi đem biếu ông bà và bố mẹ những trái cây lạ.