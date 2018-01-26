Một số cách khắc phục mệt mỏi sau tết hiệu quả nhất

Uống một cộc nước hơi ấm, pha với chanh kèm theo vài giọt mật ong vào bổi sáng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, giải độc nhất là những ngày Tết bạn phải ăn quá nhiều thực phẩm nhiều chất và đồ chiên rán.

Ngày Tết với nhiều việc như dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, thăm viếng họ hàng, bạn bè... thường khiến bạn mệt mỏi. Dưới đây là những mẹo nhỏ giúp bạn vượt qua cảm giác uể oải, trở lại trạng thái hoạt động bình thường, giàu năng lượng.

Nước lọc là thành phần không thể thiếu đối với cơ thể. Bạn lười uống nước, cơ thể sẽ tích tụ chất độc nhất là khi bạn ăn quá nhiều thực phẩm dịp Tết. Mỗi ngày cung cấp cho cơ thể 1.5 lít nước, đảm bảo sự tỉnh táo cho cơ thể.

Quả bưởi có tác dụng vô cùng tốt với sức khỏe con người và có tác dụng giải độc rất cao. Nó có thể giúp gan đốt cháy chất béo. Mỗi ngày ăn một quả bưởi, bạn sẽ cảm thấy sức đề kháng trong cơ thể cao hơn gấp bội và thấy vô cùng thoải mái.

Ăn rau xanh giúp phục hồi chức năng gan

Tết nhất vừa qua, gan của chúng ta đã quá mệt mỏi khi phải làm việc với rượu bia và các chất kích thích, dầu mỡ. Rau xanh rất tốt cho cơ thể đặc biệt là gan, giúp hồi phục hồi chức năng gan. Có thể bao gồm các loại rau: rau lá xanh, củ cải, cà rốt, cải bắp, cải xoăn… đây được cho là loại thực phẩm giúp giải độc cho gan.

Rau súp lơ giúp thận được cải thiện tốt hơn

Ngày Tết, không chỉ gan mà thận cũng làm việc quá sức. Vậy nên, nếu không muốn thận bị ảnh hưởng, hãy chịu khó ăn rau súp lơ, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và sảng khoái hơn nhiều. Rau bắp cải cũng có tác dụng tương tự. Hai loại rau này làm cho thận không bị mệt mỏi khi làm việc và giúp thanh lọc cơ thể, giảm nhẹ việc lọc máu cho cơ thể.

Ăn hải sản tăng cường sức khỏe

Ăn hải sản tăng cường sức khỏe. Nguồn: Internet.

Hải sản giàu hàm lượng canxi rất tốt cho việc đảm bảo sức khỏe của hệ xương. Đặc biệt, sau nhiều ngày Tết thịt thà thì hải sản là lựa chọn tốt nhất để chống ngán.

Hoạt động khắc phục mệt mỏi sau tết

Lên kế hoạch để trở lại công việc

Theo Webmd, để dư âm của kỳ nghỉ không kéo dài và khiến bạn mệt mỏi, bạn cần có kế hoạch cụ thể để thích ứng ngay với công việc. Nếu bạn có quá nhiều việc tồn đọng cần giải quyết cũng đừng vì thế mà vội vã hoặc nôn nóng bởi sẽ càng tăng stress, giảm hiệu suất công việc. Hãy giải quyết dần từng việc và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thư giãn xen kẽ lúc căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Vận động thân thể

Vận động thân thể. Nguồn: Internet.

Sau những ngày Tết mệt mỏi, bạn nên vận động chút ít để giữ gìn sức khỏe và chống căng thẳng. Chỉ 10 phút tập thể dục cũng đủ giải phóng năng lượng và điều hòa hoạt động nội tiết tố để cân bằng tâm lý. Đạp xe, chạy bộ với cường độ nhẹ nhàng sẽ giúp bạn tập trung vào công việc hơn.

Ngủ đúng giấc

Bạn có thể nghĩ rằng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên ngủ nhiều để bù năng lượng. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến bạn cảm thấy uể oải và lười biếng vào ngày hôm sau. Vì vậy, hãy lên kế hoạch ngủ đủ giấc một ngày trước khi đi làm để tinh thần luôn tươi mới tại nơi làm việc.

Mua sắm vào ngày cuối cùng

Theo Boldsky, đây là cách kỳ lạ nhưng lại hiệu quả giúp bạn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Bạn có thể mua sắm một thứ gì đó có thể mang tới văn phòng ngày hôm sau. Sự phấn khích đó sẽ giúp bạn vượt qua mệt mỏi hiệu quả.