5 loại mặt nạ đu đủ cho mái tóc suôn mềm, bóng mượt như tơ

Cùng làm đẹp mái tóc với những mặt nạ tốt nhất bằng đu đủ này nhé. Chắc chắn là bạn sẽ có một mái tóc khỏe hơn và sáng bóng hơn không kém gì các hot girl đấy.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người lại có mái tóc đẹp, dày và dài đến vậy chưa? Thực tế, họ không dùng dầu gội đắt tiền và cũng không thường xuyên đến spa làm đẹp đâu. Bí quyết chỉ đơn giản là sử dụng các mặt nạ tự nhiên như dừa, chuối, chanh, hay đu đủ thôi nhé. Ngay bây giờ, bạn có thể thử ngay một số mặt nạ chăm sóc tóc với đu đủ dưới đây. Chỉ sau vài ngày là bạn sẽ nhận thấy rõ sự thay đổi trên mái tóc của bạn.

Tại sao nên dùng mặt nạ đu đủ làm đẹp tóc? Làm đẹp bằng đu đủ. Ảnh minh họa: Internet. Đu đủ là một loại trái cây tuyệt vời vì nó có chứa nhiều loại vitamin khác nhau, chẳng hạn như vitamin A, B, C. Vitamin A rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc, vitamin B làm sạch da đầu của bạn và loại bỏ các tế bào da chết. Trong khi đó, vitamin C là một chất chống oxy hoá mạnh mẽ giúp kích thích tóc phát triển nhanh hơn nữa. Ngoài những loại vitamin này, đu đủ cũng chứa lượng lớn magie, kali, đồng và beta-carotene nên bạn có thể tự tin dùng đu đủ làm đẹp cho tóc mà chẳng phải ngần ngại gì cả.

Một số lợi ích tiêu biểu của đu đủ đối với tóc gồm: cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, ngăn chặn đầu bị hói, ngăn ngừa rụng tóc, trị gàu, hoạt động như một chất dưỡng tóc tự nhiên, chống lão hóa sớm và làm sáng bóng mái tóc của bạn. Cách làm một số loại mặt nạ đu đủ để chăm sóc tóc 1. Mặt nạ đu đủ và sữa chua Mặt nạ đu đủ và sữa chua. Ảnh minh họa: Internet. Gọt vỏ, loại bỏ hạt và rửa sạch một quả đu đủ chín. Sau đó, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Cho nửa cốc sữa chua trắng không đường vào và tiếp tục xay lần nữa.

Gội đầu với nước sạch. Sau đó, bôi hỗn hợp đu đủ và sữa chua lên khắp mái tóc, từ gốc đên ngọn. Để yên trong 30 phút rồi gội lại đầu bằng dầu gội. 2. Mặt nạ dưỡng tóc bằng đu đủ và dầu dừa Mặt nạ dưỡng tóc bằng đu đủ và dầu dừa. Ảnh minh họa: Internet. Gọt vỏ, loại bỏ hạt và rửa sạch một quả đu đủ chín. Sau đó, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Cho dầu dừa nguyên chất vào, xay tiếp một lần nữa rồi đổ hỗn hợp ra bát.

Gội đầu với nước sạch. Thoa hỗn hợp lên mái tóc và để trong 30 phút. Sau đó, gội lại một lần nữa bằng dầu gội mà không cần dùng dầu xả. 3. Mặt nạ đu đủ và mật ong Mặt nạ đu đủ và mật ong. Ảnh minh họa: Internet. Gọt vỏ, loại bỏ hạt và rửa sạch một quả đu đủ chín. Sau đó, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Cho mật ong nguyên chất vào, xay tiếp một lần nữa rồi đổ hỗn hợp ra bát.

Gội đầu với nước sạch. Thoa hỗn hợp lên mái tóc và để trong 30 phút. Sau đó, gội đầu lại, không cần dùng dầu gội. 4. Mặt nạ đu đủ và chuối Mặt nạ đu đủ và chuối. Ảnh minh họa: Internet. Bóc vỏ một quả chuối, cắt thành miếng cho vào máy xay sinh tố.

Gọt vỏ, bỏ hạt và rửa sạch nửa quả đu đủ chín. Sau đó, tiếp tục cắt thàng miếng rồi cho vào máy xay. Xay nhuyễn chuối và đu đủ.

Thoa hỗn hợp lên tóc đã gội rồi để yên trong 30 phút. Cuối cùng, gội đầu lại một lần nữa là được. 5. Mặt nạ đu đủ và trứng Mặt nạ đu đủ và trứng. Ảnh minh họa: Internet. Gọt vỏ, loại bỏ hạt và rửa sạch một quả đu đủ chín. Sau đó, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Đập một quả trứng cho vào bát, khuấy đều rồi đổ vào máy xay. Xay một lần nữa cho đến khi đu đủ và trứng hòa quyện vào nhau.

Thoa hỗn hợp lên tóc rồi để yên trong 30 phút. Cuối cùng, gội đầu lại bằng dầu gội đầu. Thực hiện mỗi tuần một lần. Chúc chị em thành công với các công thức làm đẹp tóc bằng mặt nạ đu đủ này.

Những kiểu tóc đẹp cho ngày tết duyên dáng, yêu kiều Mách chị em một số cách tạo kiểu tóc đẹp để đi chơi tết năm nay nhé. Chỉ cần thay đổi một chút là chị em sẽ trông tươi mới, duyên dáng hơn hẳn đấy.

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