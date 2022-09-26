4 kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài được yêu thích nhất!

Ngày hôm nay, tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp ở ngay bài viết dưới đây nhé.

Nếu sở hữu một khuôn mặt dài và thích để tóc ngắn thì có rất nhiều kiểu tóc đẹp để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, công việc này không hề dễ nếu bạn chưa nắm được những cách tạo kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài và làm thế nào để biết được mình thuộc kiểu khuôn mặt dài, vuông, hay ngắn?

Đầu tiên, người sở hữu khuôn mặt dài có cấu tạo xương trán vuông, cao, lông mày thấp hơn so với bình thường, cằm có thể nhọn hoặc vuông và chiều dài bề mặt gấp đôi bề ngang. Những người có gương mặt này rất dễ khiến người đối diện cảm thấy nét mặt hơi nghiêm nghị, không cân đối và khó bắt chuyện. Đây cũng là lý do tại sao đa phần chị em có mặt dài thường rất ngại ngùng khi để tóc ngắn.

Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm vì để tóc ngắn sẽ giúp khuôn mặt bạn trở nên thon gọn hơn, mảnh khảnh hơn và che đi được một vài khuyết điểm dễ thấy. Dưới đây là một số kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài để bạn tham khảo.

1. Tóc bob xoăn nhẹ, mái bằng - kiểu tóc ngắn đẹp Hàn Quốc



Tóc bob xoăn nhẹ, mái bằng!

Tóc bob là thuật ngữ dùng để chỉ những kiểu tóc có độ dài ngang xương quai hàm, rất phù hợp với các chị em thích để tóc ngắn. Bạn có thể cắt bằng, uốn cúp phần đuôi ôm lấy mặt hoặc tỉa nhẹ nhàng với mái bằng nhằm tăng vẻ phóng khoáng. Trước đây, kiểu tóc bob được cho là “đơn điệu” thì một vài năm gần đây lại trở thành xu hướng “hot” cho phái đẹp với hàng loạt cách tạo kiểu.

Đối với kiểu tóc bob xoăn nhẹ, mái bằng, bạn có thể khai thác tối đa kiểu tóc ngắn này để làm mới bản thân và “ăn gian” tuổi. Đây là kiểu tóc đẹp rất phổ biến ở Hàn Quốc với mái tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng kết hợp với phần giữa và đuôi tóc được uốn xoăn khéo léo, giúp bạn có một vẻ ngoài cuốn hút và lạ lẫm.

Kiểu tóc bob xoăn nhẹ, mái bằng cũng đặc biệt phù hợp với những người có cá tính phóng khoáng và thích phá cách.

2. Tóc bob xoăn cả đầu - kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài với gò má cao

Kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài với gò má cao!

Lựa chọn kiểu tóc bob xoăn cả đầu giúp bạn che đi khuyết điểm gò má cao để khiến khuôn mặt trở nên thanh mảnh và gọn gàng hơn. Với kiểu tóc này, bạn có thể làm xoăn lọn lớn, xoăn nhẹ cho đến xoăn gợn sóng… tùy ý thích. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là nên chọn cho mình một màu nhuộm gần nhất với màu tóc nhé.

Tóc xoăn ngắn cho mặt dài là một trong những kiểu tóc mang đến cho bạn nét cuốn hút sang chảnh. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn khoác lên diện mạo xinh đẹp quyến rũ hơn, đặc biệt phù hợp với các chị em thích phong cách hiện đại và muốn khác biệt.

3. Tóc bob cúp phồng - Kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài và to

Tóc bob cúp phồng, mái bằng cho tóc ngắn!

Với các chị em có gương mặt dài và to thì chọn kiểu tóc bob cúp phồng, rẽ ngôi giữa là hay nhất. Bằng cách chọn kiểu tóc này, tỷ lệ khuôn mặt bạn sẽ trông cân đối hơn và có sức hút hơn rất nhiều.

Tóc bob uốn cúp là gợi ý hoàn hảo cho chị em thích phong cách làm đẹp cổ điển. Kiểu tóc ngắn đẹp này không đòi hỏi bạn phải đến trực tiếp salon hay cần người hỗ trợ, mà đúng hơn, bạn có thể tự tạo kiểu cho mình bằng máy uốn ngay tại nhà.

Với những người có khuôn mặt thon dài thì nên lựa chọn kiểu tóc bob làm phồng, uốn cụp đuôi có thể xoăn nhẹ. Mái tóc càng được làm phồng ở vị trí ngang vành tai thì sẽ càng làm cho khuôn mặt tròn hơn và cân xứng hơn. Bạn có thể kết hợp với kiểu mái bằng hoặc mái thưa để giảm chiều dài của khuôn mặt xuống.

4. Tóc ngắn ngang vai tỉa tầng - mẫu tóc ngắn đẹp cho mặt dài, vuông

Tóc ngắn ngang vai tỉa tầng sẽ tạo cho bạn sự năng động, trẻ trung và thời thượng. Kiểu tóc này đòi hỏi người thợ có tay nghề cao cắt tỉa tầng một cách tinh tế, làm sao cho tóc ôm sát và toát lên được những “điểm sáng” của khuôn mặt. Bổ sung ngay kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa tầng này vào bộ sưu tập của bạn nếu bạn cũng có khuôn mặt dài.



Tóc ngắn ngang vai tỉa tầng!

Nếu đang có một khuôn mặt dài và vuông thì bạn cũng đừng quá lo lắng. Bởi những khuyết điểm này hoàn toàn sẽ được che lấp với kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa tầng, ôm sát gương mặt. Bằng cách thay đổi mái tóc theo hướng như vậy, bạn có thể tự tin rằng trông mình sẽ đẹp hơn và nữ tính hơn rất nhiều.

Có rất nhiều kiểu tóc ngắn đẹp cho mặt dài với các kiểu biến tấu đa dạng để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, cần lưu ý với những chị em có gương mặt dài thì nên tránh xa kiểu tóc tém hay quá ngắn vì những kiểu này chỉ phủ hợp với gương mặt trái xoăn hay mặt tròn mà thôi. Hy vọng với bài viết này, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được kiểu tóc ưng ý nhất nhé!