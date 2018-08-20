Cập nhật ngay xu hướng cạo tóc sau gáy nữ đang rất HOT

Làm đẹp 20/08/2018 13:48

Trào lưu cạo tóc sau gáy nữ lại tiếp tục tạo thành cơn sốt và được các cô nàng cá tính lựa chọn để thể hiện bản thân được một cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn đang tò mò về kiểu tóc độc đáo này thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay!

1. Cạo tóc sau gáy nữ là gì?

Undercut là kiểu tóc đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Bạn có thể hiểu đơn giản nó là kiểu cạo tóc sát 2 bên, để dài và vuốt keo ở giữa.

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Tóc nữ cạo gáy  cực "chất" với sắc thái phá cách, nổi loạn 

Nếu nam giới rất chuộng cạo hai bên thì nữ giới lại thích kiểu cạo tóc gáy hơn. Kiểu tóc undercut nữ này sẽ không cạo hai bên lộ rõ chân tóc. Phần tóc dài trước mặt vẫn được giữ như thường nhưng phía sau gáy sẽ tạo thành những họa tiết, hoa văn khác nhau.

Tất cả những gì bạn cần làm là cho kiểu cạo tóc nữ đẹp này là cạo phần tóc sau gáy đi rồi tạo hình với những đường “điêu khắc” theo sở thích. Bạn có thể yên tâm vì tổng thể mái tóc vốn có sẽ không bị ảnh hưởng.

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Khi vén cao phần tóc ở gáy lên sẽ tạo điểm nhấn cho sắc thái phá cách

Tóc nữ cạo ót ghi điểm vì rất “chất”. Với các họa tiết khác nhau, khi vén cao phần tóc ở gáy lên sẽ tạo điểm nhấn cho sắc thái phá cách, nổi loạn.

Kiểu cạo tóc nữ này không chỉ mới lạ còn rất tinh tế đến bất ngờ. Khi buông tóc, bạn sẽ trông thật dịu dàng nữ tính nhưng khi buộc tóc cao hoặc tết tóc thì phần tóc ngắn này sẽ “hô biến” để bạn trông thật trẻ trung, cá tính, mạnh mẽ.

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Tổng thể mái tóc vốn có sẽ không bị ảnh hưởng

Song song với những ưu điểm vừa nêu, bạn sẽ khó tránh đối diện với nhược điểm của mốt cạo tóc gáy làm đẹp. Vì phần gáy đã được cạo sát  nên quá trình nuôi lại tóc để thay đổi kiểu tóc mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với các cô gái cá tính thì dường như nhược điểm này không hề là trở ngại khiến họ từ bỏ kiểu tóc hấp dẫn này.

 2. Các kiểu cạo tóc sau gáy đẹp

Để tăng thêm vẻ đẹp của kiểu tóc này bạn có thể kết  hợp màu tóc nhuộm và các kiểu dáng như undercut nữ tóc ngắn, tóc nữ cạo 1 bên, tóc ngắn cạo gáy nữ... Nhiều bạn tự ý tạo hình tóc cạo gáy dẫn đến mất thẩm mỹ và phá đi mất tóc dài đẹp trước đó. Để tránh điều này, bạn cần thiết nhờ đến các chuyên gia, thợ cắt tóc chuyên nghiệp để dễ dàng sở hữu được mái tóc ưng ý nhất.

Sau đây là một số kiểu tóc cạo sau gáy đẹp bạn có thể tham khảo:

Kiểu đơn giản:  Đây là kiểu đầu mang đến sự mát mẻ và giúp bạn trở nên phong cách và cá tính ở mức vừa phải và không bị đánh giá là nổi loạn.

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Kiểu đơn giản

Kiểu cạo hướng xuống: Đây là kiểu undercut cơ bản nhưng khá đẹp mắt.

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Kiểu cạo hướng xuống

Kiểu họa tiết hoa đơn giản: Trông bạn sẽ nữ tính hơn với kiểu tóc này. Để tăng thêm sức sống vàsự khỏe khoắn cho vẻ ngoài của mình, bạn nên kết hợp nó cùng với những trang phục có họa tiết hoa.

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Kiểu họa tiết hoa đơn giản

Kiểu zig-zag: Họa tiết zig-zag thú vị, hấp dẫn mà không gây cảm giác rối mắt.

Kiểu phong cách Graffiti đường phố: Kiểu tóc cạo với những hình ảnh Graffiti đường phố tạo nguồn cảm hứng và năng lượng.

Kiểu vây cá: Kiểu tóc này được chị em ưa chuộng và thường xuyên lựa chọn giúp mát mẻ và phong cách hơn.

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Kiểu vây cá

Kiểu họa tiết mặt trăng: Kiểu đầu undercut này sẽ giúp bạn tạo hình ảnh thân thiện và vui vẻ hơn.

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Kiểu họa tiết mặt trăng

Kiểu chữ V cổ điển: Họa tiết chữ V đơn giản, thanh lịch, nhẹ nhàng.

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Kiểu chữ V cổ điển

Kiểu họa tiết cầu kỳ: Kết hợp tóc nhuộm rêu khói kết hợp với "hair tattoo" họa tiết cánh.

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Kiểu họa tiết nơ

Kiểu họa tiết nơ: Họa tiết nơ ẩn phía sau gáy giúp mái tóc của bạn gái trở nên xinh đẹp và tinh tế hơn.

Tóc ngắn cạo gáy nữ là kiểu tóc đang “làm mưa làm gió” và được xem là xu hướng hot nhất hè 2018. Đừng chần chừ nữa, hãy thử nghiệm ngay kiểu cạo tóc sau gáy nữ đẹp mắt, sành điệu này ngay!

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