Cách xếp áo sơ mi không nhăn bằng vài bước đơn giản

Bước 1: Trước khi xếp áo sơ mi, đặc biệt là sơ mi dài tay, để nó không bị nhăn thì bạn nên ủi đồ trước.

Hầu như ai cũng có áo sơ mi, nhất là để đi làm việc thậm chí đi chơi cũng có những chiếc áo sơ mi cách điệu. Tuy nhiên, nếu bạn gấp áo sơ mi thì thường làm cho nó bị nhàu. Vậy bạn đã biết cách xếp áo sơ mi không nhăn đúng cách và nhanh gọn hay chưa? Bạn cần gấp nhiều đồ cho vừa balo đi du lịch hay vali mỗi lần đi công tác, đồng thời muốn khi lấy ra vẫn phẳng phiu? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây!

Bước 3: Dựa theo đường chỉ may phần vai tay và vai áo, hãy gấp 2 tay áo ra phía sau sao cho chúng nằm song song với thân áo phía trước.

Bước 2: Trải nhẹ áo sơ mi lên 1 mặt phẳng hoặc trên giường để cho áo trở về dáng áo ban đầu.

Bước 4: Gấp lại ½ tay áo phía bên trái sang bên phải, cổ tay gấp sang bên trái. Còn tay áo bên phải thì gấp ½ sang bên trái và cổ tay gấp sang bên phải.

Bước 5: Gấp đôi áo sơ mi một cách nhẹ nhàng từ dưới lên trên, chừa phần cổ áo lòi ra.

Bước 6: Sau khi gấp xong, hãy lật áo ra ra đằng trước, dùng tay vuốt lại cho phẳng và vào nếp.

Cách xếp áo sơ mi không bị nhăn đơn giản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cách xếp áo sơ mi bỏ vào balo

Nếu bạn có quá nhiều áo quần và balo của bạn thì lại quá bé, không thể nào chứa gọn chúng được, chưa kể còn nhiều đồ đạc cần phải mang đi trong chuyến du lịch dài ngày. Đừng lo, dưới đây là cách xếp áo sơ mi bỏ vào balo vô cùng đơn giản dành cho bạn.

Bước 1: Đặt áo sơ mi lên giường hoặc mặt phẳng sạch, chỉnh lại cổ áo và tay để chúng không bị nhăn. Lưu ý: Nên cài phần cúc áo (cả cúc áo ở cổ) để đảm bảo áo luôn được giữ cố định và dễ dàng gấp áo hơn.

Bước 2: Hãy xem cúc cài áo làm mốc, gấp đôi chiếc áo lại theo chiều dọc. Sau đó, gập phần tay áo theo mép thân áo.

Bước 3: Đặt chiếc áo nằm phẳng trên giường để tránh việc áo bị nhăn.

Cách xếp áo sơ mi không nhăn vào balo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, bạn hãy cuộn tròn chiếc áo sơ mi từ dưới lên trên. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng cách này với áo sơ mi vải mềm và khó nhăn, còn áo sơ mi cứng thì chỉ nên gấp lại chứ không nên cuộn tròn.

Cách xếp quần tây không bị nhăn khi đi du lịch

Những chiếc quần tây hay quần jean quá quen thuộc và hầu như ai cũng có. Tuy nhiên, chúng lại khá cồng kềnh và khó xếp vào vali vì dễ bị nhăn. Dưới đây là cách tối ưu mà bạn có thể áp dụng:

Bước 1: Đặt phần cạp quần ở phía đáy của vali, ống quần lòi ra ngoài khỏi vali.

Bước 2: Cho các vật dụng khác, đồ dùng cá nhân cần thiết lên trên phần ống quần nằm trong vali.

Bước 3: Gấp phần ống quần lòi ra khỏi vali lại lên các đồ dùng. Điều này vừa giúp bảo vệ đồ dùng khỏi bị vỡ, đồng thời làm gọn vali và quần không bị nhăn.

Cách xếp quần tây vào vali khi đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Cách gấp áo sơ mi bằng giấy, sách báo

Nghe đến đây thôi, bạn sẽ khá ngạc nhiên là tại sao có thể sử dụng giấy cứng hay sách báo để gấp áo quần. Tuy nhiên, đây lại là cách xếp áo sơ mi không nhăn cực kỳ hiệu quả.

Bước 1: Trước hết, bạn hãy trải áo sơ mi lên giường (mặt phẳng), cài khuy áo lại để cố định áo trong khi gấp.

Bước 2: Dùng 1 cuốn sách báo hoặc giấy bìa cứng vừa nhỏ (lớn quá sẽ khiến chật vali đồ) đặt lên phần trên của áo (khoảng ⅔ áo).

Bước 3: Gấp phần cổ tay ngược lại và nằm dọc theo phần thân áo. Để giúp nhỏ gọn hơn, hãy gấp đôi tay áo hướng vào nhau theo chiều ngược lại, tay trái sang phải, tay phải sang trái.

Bước 4: Gấp ngược thân áo từ dưới lên trên.

Bước 5: Khi đã thấy thân áo và phần tay áo được bao phủ, hãy nhẹ nhàng rút miếng giấy bìa cứng hoặc cuốn sách báo ra.

Cách xếp áo sơ mi không nhăn bằng giấy cứng hoặc báo - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trong tất cả các bước, bạn hãy nhẹ nhàng vuốt áo sao cho phẳng và không bị nhăn.

Cách gấp áo sơ mi đóng hộp

Nhiều bạn thắc mắc gấp áo sơ mi đóng hộp có khó không? Hãy tham khảo bí quyết đơn giản sau đây:

Bước 1: Cài hết cúc áo lại rồi trải áo sơ mi lên giường (hoặc mặt phẳng) sao cho mặt trước của áo hướng xuống dưới.

Bước 2: Gấp cánh tay bên phải và ¼ thân áo bên phải sang bên trái, vuốt để không phần áo nào bị nhăn.

Bước 3: Gấp phần tay áo thành 3 phần theo đường zíc zắc.

Bước 4: Thực hiện tương tự đối với tay áo bên trái và thân áo bên trái.

Bước 5: Gấp ½ thân áo từ dưới lên trên. Lật ngược lại rồi cho áo vào hộp.

Gấp áo sơ mi đóng hộp sao cho phẳng phiu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu áo sơ mi lớn, bạn có thể chuẩn bị 1 miếng giấy bìa cứng rộng bằng ¼ chiều rộng của thân áo, dài bằng ½ chiều dài của thân áo. Đặt miếng bìa nằm chính giữa phần lưng áo và dưới cổ, rồi gấp tương tự các bước trên.

Cách gấp áo phông có cổ

Với những loại áo phông có cổ, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trải áo lên 1 mặt phẳng rồi cài hết nút áo lại để áo không bị nhăn.

Bước 2: Đối với phần áo từ vai và cánh tay, gấp lại song song với vạt áo còn lại. Làm tương tự với thân áo bên kia.

Bước 3: Gấp gấu áo từ dưới lên sao cho gọn gàng.

Tóm lại, khi nắm được những bí quyết đơn giản trên đây về cách xếp áo sơ mi không nhăn, bạn hoàn toàn yên tâm là áo quần sẽ luôn phẳng như mới. Chúc bạn thành công!