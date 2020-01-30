Học ngay cách phối áo với quần baggy vải cực sành điệu

Đặc điểm của những người có thân hình quả lê chính là đôi vai, ngực nhỏ, eo nhỏ gọn nhưng phần hông và đùi lại to. Việc diện một chiếc quần baggy có dáng rộng ở hông, đùi sẽ giúp che đi khuyến điểm này một cách khéo léo và khoe phần eo gợi cảm.

Quần baggy là loại quần có thiết kế dáng rộng ở phần hông trên, được thu nhỏ dần ở phía ống quần. Đây là kiểu quần ưu tiên sự thoải mái, năng động cũng như tự do vận động cho người mặc. Vì thế, nếu phân vân cách phối áo với quần baggy vải và mẫu quần này phù hợp với những dáng người nào thì xin chúc mừng bạn, baggy phù hợp với hầu hết mọi dáng người và không kén người mặc cũng như các item để mix match với kiểu quần này. Những dáng người có thể “cân” kiểu quần baggy có thể kể đến:

Đây là dáng người có vòng 1 trung bình, vòng 2 lại quá khổ nhưng cực kỳ khiêm tốn ở vòng 3. Với thiết kế phần hông phồng, quần baggy có cách che giấu được vòng 2 và vòng 3 vốn là nhược điểm của những kiểu người này.

Những người sở hữu thân hình quả táo là người có vòng 1, vòng 3 đầy đặn nhưng lại có nhược điểm là vòng 2 khá to. Và kiểu quần baggy chính là vị cứu tinh cho những cô nàng này. Bạn có thể chọn những kiểu quần baggy lưng thun để mặc dễ dàng hơn đồng thời tạo được phần eo trong thon gọn cho cơ thể.

Dáng tam giác

Dáng người hình tam giác là vóc dáng từ vòng 1 đến vòng 3 đều tăng dần. Trong đó, số đo quá lớn của phần hông, đùi và bắp chân lại khiến bạn tự ti. Quần baggy sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng sở hữu dáng người này thêm tự tin xuống phố.

Dáng tam giác ngược

Là những người sở hữu đôi vai quá thô, bự nhưng phần hông thì lại nhỏ nên khiến cơ thể trông không cân xứng. Và khi đó, những cách phối áo với quần baggy vải sẽ giúp cân đối lại phần nào vóc dáng, cho vòng 3 đầy đặn và “có thịt” một chút.

Cách phối áo với quần baggy vải sẽ giúp cân đối lại phần nào vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Dáng hình chữ nhật

Cứ sắm cho mình một kiểu quần baggy thì bạn gái sẽ không còn phải lo lắng với phần eo thô và vòng ba suông của mình. Quần baggy sẽ giúp tạo cảm giác cho vòng 3 trông có vẻ to hơn, cũng từ đó phần eo hiện ra rõ nhất.

Dáng đồng hồ cát

Một thân hình vóc dáng chuẩn đáng mơ ước mà mọi cô gái đều mơ ước chính là dáng người đồng hồ cát. Với vòng 1, vòng 3 nở nang cùng vòng 2 nhỏ nhắn hẳn đây chính là dáng người mà bất cứ trang phục nào cũng có thể "cân" mà không phải lo lắng việc bị phô nhược điểm cơ thể. Nếu hỏi quần baggy phù hợp với dáng người nào nhất thì dáng người đồng hồ cát chính là câu trả lời.

Học cách phối áo với quần baggy

Quần baggy nữ phối với áo gì? cách phối áo với quần baggy vải sao cho phù hợp và che được khuyết điểm cơ thể hay mix đồ với quần baggy mùa đông như thế nào? Chính là một trong số rất nhiều câu hỏi mà các cô gái thường đặt ra khi sắm cho mình những items baggy. Cùng tham khảo những cách mix match với quần baggy theo mẹo dưới đây nhé.

Sơ mi - quần baggy

Nếu phải kể một trong những item phù hợp với hầu hết mọi items thì hẳn không thể không nhắc đến áo sơ mi. Đơn giản, thanh lịch, phù hợp với mọi hoàn cảnh, những chiếc áo sơ mi là "cạ cứng" khi mix đồ với quần baggy trắng hay những mẫu baggy với chất liệu vải, denim. Hơn nữa, với cách phối sơ mi với quần baggy trông bạn vừa không bị “dừ” lại mang nét cổ điển nhẹ nhàng, nữ tính. Để thêm phần năng động, hãy mix chúng cùng một đôi giày thể thao nhé.

Chiếc áo sơ mi là "cạ cứng" khi mix đồ với quần baggy - Ảnh minh họa: Internet

Denim jacket - quần baggy

Chắc chắn khi nghe sự kết hợp giữa quần baggy cùng denim jacket, bạn sẽ cảm thấy có gì đó “sai sai” bởi đây là 2 thiết kế hoàn toàn khác biệt và dường như khó có thể hoà hợp. Thế nhưng, thực tế là khi mix lại chúng lại với nhau, đây là cách phối đồ cực lạ mà bạn nên trải nghiệm nếu muốn tạo phong cách riêng. Để tránh bị luộm thuộm hay bị set đồ “nuốt chửng” dáng, nên lựa chọn những chiếc áo denim jacket có thiết kế vừa vặn và ngắn tí xíu nhé.

Ngoài ra, áo ở bên trong cũng nên chọn lựa dáng ôm bởi chúng sẽ giúp người mặc trông cao ráo hơn. Vì những kiểu quần baggy thường có cạp cao, do đó bạn cũng nên ưu ái đến những chiếc áo croptop, chúng vừa khéo léo giúp người mặc khoe eo nhỏ lại trông thời trang hơn bao giờ hết.

Áo khoác dạ - quần baggy

Có thể nói những màu pastel: kem, be, sữa….luôn là sự chọn lựa hàng đầu của những cô nàng có niềm đam mê bất tận với phong cách Hàn Quốc. Khi thời tiết chuyển sang se lạnh một chút, hãy thử nghiệm phong cách áo khoác dạ cùng quần baggy sáng màu thử xem nhé. Để trông trở nên thời trang hơn, hãy ưu ái những item cùng tông màu với nhau, chắc chắn đây sẽ là cách phối áo với quần baggy vải siêu cute đấy.

Hãy thử nghiệm phong cách áo khoác dạ cùng quần baggy sáng màu - Ảnh minh họa: Internet

Áo len vặn thừng - quần baggy

Ấm áp nhưng vẫn rất thời trang là những gì mà set đồ này mang lại cho người mặc. Hãy chọn những kiểu áo len vặn thừng mỏng mix cùng baggy sáng màu, set đồ này vừa đơn giản nhưng cũng cực thời trang. Đặc biệt với những nàng có thân hình "cò hương" thì đây chính là set đồ giúp các nàng che được khuyết điểm cực tốt. Một tips nhỏ giúp bạn trở nên trendy hơn chính là hãy tận dụng những thiết kế áo thun trắng mặc bên trong và để thừa phần gấu áo, tưởng là luộm thuộm nhưng đây chính là là một trong những phong ách trend các cô nàng Ulzzang của Hàn Quốc ưa chuộng đó

Áo thun - quần baggy

Bạn lo lắng rằng việc sở hữu một thân hình hơi mũm mĩm sẽ khó có thể phối đồ đẹp với quần baggy? bộ đôi hoàn hảo gồm áo thun và quần baggy sẽ mang đến phong cách mới lạ cho người mặc mà không hề "tố cáo" vóc dáng có phần tròn trịa của khổ chủ. Để thân hình trông thon gọn hơn, hãy sơ vin chúng lại để tránh sự rườm rà. Ngoài ra, với cách phối đồ này, hãy nhớ nguyên tắc sáng - tối. Tức là áo màu sáng thì đi với quần màu đậm hơn và ngược lại.

Áo thun và quần baggy sẽ mang đến phong cách mới lạ cho người mặc - Ảnh minh họa: Internet

Áo croptop - quần baggy

Đây là cách mix đồ được nhiều cô nàng sành điệu ưa chuộng bởi chúng trông quyến rũ, gợi cảm nhưng lại không quá phô phang. Croptop phối đồ với quần baggy jean cạp chun sẽ mang tới cho người mặc vẻ ngoài trẻ trung và vô cùng quyến rũ. Gợi ý để cho set đồ trở nên hoàn hảo hơn cũng như mang chút cá tính, lạ mắt, hãy mix set đồ này cùng với giày cao gót đinh tán, hay những đôi giày cao gót màu bạc. Nó sẽ giúp bạn gái trở nên sành điệu, sang chảnh và không kém phần nổi bật giữa đám đông.

Croptop phối đồ với quần baggy jean cạp chun sẽ mang tới cho người mặc vẻ ngoài trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, là items khá phổ biến với giới trẻ nên cách phối áo với quần baggy vải hay cách phối đồ với quần baggy trên những chất liệu vải khác luôn là đề tài được nhiều bạn trẻ quan tâm. Dù là items dễ tính nhưng nếu không khéo léo mix match chúng có thể khiến người mặc bị "dìm dáng". Vì thế, nếu chưa biết cách mặc đẹp với baggy, hãy tham khảo những mẹo mix match trên đây để ứng dụng cho bản thân bạn nhé. Hi vọng bạn sẽ chọn được set đồ phù hợp với item mang tên baggy này.