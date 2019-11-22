Muốn tạo phong cách riêng thì quần short nữ kết hợp với áo gì?

Thời trang 22/11/2019 10:34

Quần short nữ kết hợp với áo gì? đây là câu hỏi khá phổ biến mà mọi cô nàng vẫn thường suy nghĩ về loại quần mà hầu hết cô gái nào cũng có. Tuy là item quen thuộc với nhiều người nhưng liệu bạn đã biết cách kết hợp sao cho quần short phát huy hết vẻ đẹp vừa năng động vừa gợi cảm của nó chưa?

Có thể nói, quần short là một item quen thuộc và không thể thiếu trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang, item này có thể kết hợp cùng với rất nhiều loại áo. Từ áo kiểu, croptop, sơ mi cho đến những chiếc áo hoodie form rộng….Phổ biến là thế nhưng bạn có tự tin rằng mình biết tất cả mọi cách mix quần short nữ kết hợp với áo gì chưa? Nếu vẫn chưa biết hoặc còn mơ hồ về cách phối đồ với quần short ống rộng hay quần short da nữ kết hợp với áo gì…Hãy học ngay những cách phối đồ với quần short theo gợi ý dưới đây nhé

Phối đồ với quần short jeans

Trong số các loại quần short thì quần short jeans được ưa chuộng hơn cả. Vậy loại quần short jean nữ kết hợp với áo gì để có thể phát huy cho người mặc vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhất?

Mix cùng áo thun

Quần short jeans kết hợp với áo thun chính là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn gái mong muốn một vẻ ngoài năng động, trẻ trung nhưng không mất nhiều thời gian suy nghĩ cách mix match. Khi lựa chọn áo thun với quần short jeans, bạn có thể bỏ áo ra ngoài hay đóng thùng đều phù hợp. Nếu chọn dáng áo ngắn, bạn có thể mặc áo phủ ngoài quần short. Còn nếu chọn áo dáng dài và có chiều cao lý tưởng, bạn có thể ứng dụng mốt giấu quần đang rất thịnh hành hiện nay.

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Quần short jeans kết hợp với áo thun là sự lựa chọn khá hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Với set trang phục toát lên vẻ ngoài cá tính, năng động này, bạn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi biển, đi du lịch đều rất thích hợp. Với những cô nàng hơi đứng tuổi, diện loại trang phục này nhìn bạn sẽ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đó.

Mix áo sơ mi

Những lúc đi làm, đi học hay dạo phố, rất nhiều cô nàng thường chọn cho mình set trang phục quần short jean phối cùng áo sơ mi bởi một lẽ dễ hiểu: trang phục vừa mang sự thoải mái, nhẹ nhàng, thoáng mát vừa đem đến vẻ ngoài thanh lịch cho người mặc. Với set đồ này, bạn có thể lựa các kiểu giày sandal, sneaker và một chiếc mũ rộng vành, trông bạn sẽ năng động, phong cách lắm đấy.

Mix áo jeans

Quần short jeans khi kết hợp cùng áo jeans sẽ là trang phục hoàn hảo cho những cô nàng có cá tính bụi bặm…. Đây là kiểu đồ khá độc đáo nhưng không dễ diện bởi chỉ sơ sẩy một chút thôi thì tổng thể bộ quần áo có thể khiến chủ nhân bị “lạc quẻ”.

Bạn cần chú ý một bí quyết đó là quần short và áo thuộc hai tông khác nhau. Chẳng hạn quần màu đậm thì áo sẽ màu nhạt và ngược lại. Nhớ nằm lòng công thức này là bạn đã có một vẻ ngoài “chuẩn” thời thượng rồi.

Mix áo kiểu

Áo kiểu ở đây là những chiếc áo croptop, áo trễ vai, hay áo dây,…Dù là với bất kỳ loại áo nào từ cá tính, năng động cho đến kín đáo, thanh lịch, quyến rũ, sexy thì quần short jeans đều “cân tất”. Như vậy mới thấy, khả năng mix match để tạo nên sự đa dạng trong phong cách quần short jeans có thể nói là không có địch thủ. Với chất liệu jean, giờ thì bạn đã biết quần short nữ kết hợp với áo gì chưa nào??

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Có thể mix quần short jean với áo trễ vai - Ảnh minh họa: Internet

Phối đồ với quần short kaki

Ngoài quần short với chất vải jeans thì những chiếc quần short kaki cũng được rất nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Với chất liệu mềm, màu sắc tươi sáng, quần short kaki khi kết hợp cùng với các dạng áo sẽ mang lại vẻ dịu dàng, nữ tính mà ít loại trang phục nào làm được. Vậy quần short kaki nữ kết hợp với áo gì phù hợp?

Áo thun

Nhờ sự mềm mại vốn có của chất vải kaki, những chiếc quần short mang chất liệu này khá được ưa chuộng. Tương tự như quần short jean, áo thun cũng trở thành “nửa kia hoàn hảo” với những chiếc quần short kaki. Loại quần này khá đa dạng về màu sắc lẫn kiểu dáng thiết kế, song vẫn là các màu trơn nên các cô gái có thể thỏa trí sáng tạo phong cách khi chọn mix cùng áo thun. Đừng ngại khoác lên người những chiếc áo họa tiết ngộ nghĩnh, gam màu tươi sáng, đáng yêu nhé.

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Áo thun là “nửa kia hoàn hảo” với những chiếc quần short kaki - Ảnh minh họa: Internet

Các kiểu áo voan nữ tính

So với áo thun, việc kết hợp áo kiểu, đặc biệt là những chiếc áo voan, chất liệu mềm mại cùng với quần short kaki sẽ mang đến vẻ ngoài dịu dàng, duyên dáng cho người mặc. Bạn có thể chọn áo trễ vai hoạ tiết, áo hai dây mix cùng short kaki, lập tức bạn sẽ hóa thân thành quý cô quyến rũ, vừa gợi cảm, lại rất mong manh. Còn chờ gì mà không thử kết hợp??

Áo sơ mi

Có thể nói, sơ mi là chiếc áo “toàn tài” khi có thể phối rất "ăn ý" với bất kỳ item nào. Vì thế, áo sơ mi kết hợp với quần short nữ kaki chính là cặp bài trùng ấn tượng. Khác với việc kết hợp cùng với short jeans, quần short kaki mang lại cho bạn gái dáng vẻ dịu dàng, mềm mại và mỏng manh hơn. Đặc biệt là những mẫu short kaki có màu sáng khi kết hợp cùng với áo sơ mi cùng tông sẽ tạo cảm giác thanh thoát cho người mặc.

Phối đồ với quần short da

So với hai item ở trên là short jeans và kaki thì những mẫu quần short da dường như ít được ưu ái sử dụng hơn cả bởi nó khá kén dáng và cũng khó có những item phù hợp với kiểu quần này. Nhưng không vì thế mà không có cách mặc đẹp với quần short da nhé. Chỉ cần chú ý, khéo léo một chút về quy tắc, bạn sẽ “mê đắm” item này đấy. Vậy quần short da nữ kết hợp với áo gì?

Áo thun form rộng

Chiếc áo thun form rộng có thể xem là items phù hợp nhất để có thể mặc cùng quần short da. Và trong số các loại áo thun, áo thun trơn một màu, ít hoạ tiết là những gì mà bạn cần lưu ý khi chọn mặc quần short da.

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Áo thun form rộng có thể xem là items phù hợp để mặc cùng short da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một trong những điều cần lưu ý khi mix match cùng với quần short da đó là bản thân items này đã khá "kén" rồi nên bạn chú ý không nên kết hợp với những món phụ kiện quá nổi bật, những chiếc áo quá sặc sỡ, gam màu chói cũng không nên kết hợp với short da. Bởi nếu kết hợp sẽ khiến tổng thể sẽ trở nên rối mắt, không hài hòa.

Sơ mi chất liệu rũ

Nếu áp dụng theo đúng quy tắc, các cô gái sẽ sở hữu một set đồ mang đậm phong cách vintage, xu hướng thời trang đang rất được các cô gái yêu thích hiện nay. Bạn nên chọn những mẫu áo sơ mi có gam màu trung tính hoặc có cùng màu với chiếc quần short, kết hợp với đó là những món phụ kiện đơn giản, điều này sẽ giúp tổng thể bộ trang phục của người mặc trở nên hài hòa và nữ tính hơn.

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Nên chọn những mẫu áo sơ mi có gam màu trung tính - Ảnh minh họa: Internet

Các loại áo kiểu

Cùng như bao kiểu dáng quần short khác, những chiếc quần short da cũng cực kỳ thích hợp khi đi cùng các thiết kế áo kiểu như: croptop, trễ vai, áo cổ cao… Chỉ cần bạn chú ý chọn những chiếc áo đơn giản, không quá nhiều hoạ tiết là được. Tốt hơn cả, bạn nên chọn những chiếc áo có màu đơn sắc nhé.

Phối đồ với quần short đen - trắng

Có thể nói, dù là items nào, kiểu dáng gì thì hai gam màu cơ bản đen và trắng vẫn luôn hiện hữu. Và với quần short, những chiếc quần short trắng và đen cũng là những items khá phổ biến bởi chúng khá dễ phối hợp cùng có nhiều kiểu áo khác nhau. Cách phối đồ với quần short đen nữ cũng tương tự như những gợi ý mix match của quần short kaki. Vậy còn quần short trắng nữ mặc với áo gì? Hãy ứng dụng theo cách phối đồ với quần short kaki luôn bạn nhé. Bởi hai gam màu trắng, đen dù mang màu sắc tương phản nhưng cách phối đồ lại rất tương đồng.

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Cách phối đồ với quần short trắng cũng tương tự như short kaki - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một gợi ý dành cho những nàng ngại thử nghiệm trong việc phối đồ đó là hãy chọn những gam màu cơ bản như đen, nâu hoặc trắng,…bởi những màu này có thể đi cùng và tạo một tổng thể hài hoà với mọi màu sắc. Quần short đen cũng cực kỳ dễ tính. Vì thế bạn có thể kết hợp với các loại áo kiểu trông cũng sẽ bắt mắt đấy..

Với những thắc mắc mà mọi cô gái đều quan tâm liệu quần short nữ kết hợp với áo gì? Trên đây là một vài gợi ý dành cho bạn, hy vọng bạn sẽ xây dựng được cho mình một phong cách thời trang cá tính và mang phong cách riêng của mình.

Quần jogger nữ phối với áo gì để tạo nét cá tính riêng?

Quần jogger nữ phối với áo gì để tạo nét cá tính riêng?

Thời gian gần đây, quần jogger trở thành items hot và trở thành làn sóng thời trang mạnh mẽ, đại diện phong cách streetstyle của giới trẻ. Từ châu Âu đến châu Á, từ những cô cậu tuổi teen cho đến những dân văn phòng công sở đều ưa chuộng items này. Thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi quần jogger nữ phối với áo gì để tạo nên set đồ phong cách? Hay quần jogger nữ kết hợp với áo gì để tạo nét cá tính riêng mà vẫn thanh lịch?

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