Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa – Tuyệt chiêu giúp da trắng như Bạch Tuyết

Làm đẹp 22/08/2017 10:55

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa cũng có thể áp dụng cho toàn thân. Cách này giúp bạn “trút bỏ” làn da đen sạm để “khoác” lên mình làn da trắng hồng tự nhiên trong thời gian nhanh nhất.

Dầu dừa được xem là “thần dược” đa năng có nhiều công dụng hữu hiệu trong việc chăm sóc sức khỏelàm đẹp Nó có thể dưỡng trắng giúp da bật tông nhanh chóng, giúp tóc nhanh dài, óng ả và bồng bềnh, giúp lông mi dày, dài và cong hơn...

Chính vì vậy, thời gian gần đây có rất nhiều chị em “cuồng” sử dụng dầu dừa để chăm sóc cho vẻ đẹp làn da một cách tối ưu nhất. Để có hiệu quả chăm sóc tốt nhất, bạn nên sửa dụng cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa theo hướng dẫn sau đây.

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả

 

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả
Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả. Ảnh internet

Chanh chứa axit Citric giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, nhẹ nhàng lấy đi lớp dầu thừa và tế bào chết, không cho mụn có cơ hội hình thành. Đồng thời, giúp da khỏe mạnh, trắng hồng tự nhiên.

Nguyên liệu cần có:

  • Dầu dừa: 1 thìa cà phê.
  • Nước cốt chanh: ½ thìa cà phê.
  • Đường trắng: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:  

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị theo tỷ lệ 1: ½ :1 thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Dùng sữa rửa mặt để làm sạch bụi bẩn và chất nhờn trên da.

Bước 3: Xông hơi bằng nước nóng cho thêm vài giọt tinh dầu bạc hà làm giãn nở lỗ chân lông.

Bước 4: Thoa đều hỗn hợp và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 5: Để mặt nạ trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần/tuần là phù hợp nhất. Cách này vừa giúp da ngăn ngừa mụn, lại có tác dụng dưỡng trắng da mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Cách làm đẹp da mặt từ dầu dừa với sữa chua dưỡng da trắng hồng tự nhiên

 

Cách làm đẹp da mặt từ dầu dừa với sữa chua dưỡng da trắng hồng tự nhiên
Cách làm đẹp da mặt từ dầu dừa với sữa chua dưỡng da trắng hồng tự nhiên. Ảnh internet

Dầu dừa có chất chống oxy hóa cao, cùng các vitamin A, C, E... giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong kết hợp cùng với nhóm lợi khuẩn có trong sữa chua, giúp căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Nguyên liệu cần có:

  • Dầu dừa: 2 thìa cà phê.
  • Sữa chua: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn dầu dừa với sữa chua theo tỉ lệ 2:1 thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Rửa mặt sạch sẽ, lau khô rồi thoa đều hỗn hợp lên da đồng thời dùng tay massage theo chiều xoắn ốc để các dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu vào da.

Bước 3: Bạn nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi sửa sạch bằng nước mát.

Dầu dừa kết hợp với sữa chua sẽ cung cấp độ ẩm, tăng độ đàn hồi, làm da sáng lên trông thấy.

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa kết hợp với mật ong và lòng trắng trứng giúp da mịn màng, xóa mờ thâm nám

 

Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa kết hợp với mật ong và lòng trắng trứng giúp da mịn màng, xóa mờ thâm nám
Cách làm đẹp da mặt bằng dầu dừa kết hợp với mật ong và lòng trắng trứng giúp da mịn màng, xóa mờ thâm nám. Ảnh internet

Nếu sở hữu làn da khô thì cách này là sự lựa chọn hoàn hảo của các chị em. Trứng gà giàu protein, chứa độ ẩm dồi dào giúp tăng độ đàn hồi cho da. Mật ong chứa chất chống oxy hóa cùng chất kháng khuẩn mạnh nhanh chóng làm lành các tổn thương do mụn gây ra. Còn dầu dừa vừa có tác dụng cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết, giúp da khỏe mạnh, mịn màng và xóa mờ vết thâm.

Nguyên liệu:

  • Dầu dừa: 2 thìa cà phê.
  • Trứng gà: 1 quả.
  • Mật ong: 2 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chỉ tách lấy lòng trắng trứng gà. Sau đó, cho mật ong và dầu dừa đã chuẩn bị ở trên vào trộn đều.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.

Bước 3: Sau 20 phút lớp mặt nạ khô bạn thoa thêm một lớp nữa và đợi cho khô rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, không chỉ giúp da trắng mịn dần lên mà còn đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, ngăn sự phát triển của mụn và giảm thâm nám rõ rệt.

Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ giúp da kháng khuẩn làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả

Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ giúp da kháng khuẩn làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả

Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ là một trong những công thức chăm sóc da khá phổ biến hiện này. Da dầu, da khô, da hỗn hợp cũng có thể áp dụng cách này để làm “trẻ hóa làn da” hiệu quả.

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