Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải

Làm đẹp 11/04/2023 16:08

Đắp mặt nạ dưỡng da là phương thức làm đẹp phổ biến được nhiều chị em ưa thích. Đây là một trong những cách đơn giản nhất giúp làn da được cấp ẩm căng mịn tức thì. Tuy nhiên, nếu đắp mặt nạ không đúng cách, không những mặt nạ không phát huy mà còn phản tác dụng khiến da ngày càng lão hóa không phanh

Mặt nạ dưỡng da là gì?

Mặt nạ dưỡng da là một lớp màng mỏng có khả năng dưỡng ẩm hoặc chứa những chất để thúc đẩy sự hydrat hóa của da một cách tạm thời, làm mềm da và giảm nếp nhăn tạm thời.

Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của mặt nạ dưỡng da:

Nếu làn da nàng đang gặp vài khuyết điểm thì mặt nạ đóng vai trò hỗ trợ, giúp cải thiện dần để da được đẹp hơn từng ngày: bổ sung chất thiết yếu cho da, làm dịu da, làm sạch sâu, làm sáng da và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho làn da.

Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải:

Để mặt nạ trên da quá 30'

Thời gian đắp mặt nạ chỉ từ 20 – 30 phút, nhưng nhiều chị em thường có thói quen vừa đắp mặt nạ vừa nằm xem phim, đọc truyện hoặc đi ngủ…và những việc làm này sẽ khiến bạn quên mất thời gian phải loại bỏ mặt nạ đi. Việc để mặt nạ trên da quá lâu cũng là một điều “tiêu cực” vì lưu giữ lâu dưỡng chất trên da sẽ không làm tăng hiệu quả mà còn khiến da bứt bí, thiếu oxy và da dễ bị mất nước.

Cách tốt nhất để việc đắp mặt nạ đạt hiệu quả là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và đặt một chiếc đồng hồ báo thức thời gian để tránh bị quên hay để mặt nạ lưu quá lâu trên da.

Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ trước khi làm sạch

Việc làm sạch da mặt là một trong những bước đầu tiên nhằm đảm bảo được việc da bạn sẽ hấp thụ được toàn bộ dưỡng chất từ mặt nạ giấy. Nếu để bụi bẩn vẫn còn đọng trên da mà lại kết hợp với việc đắp mặt nạ giấy thì hậu quả sẽ là việc da tích tụ thêm mụn mà thôi.

Thử tượng tượng da bạn đang có một lớp bụi bẩn, sau đó kết hợp một lớp dưỡng chất thì chắc chắn khi thấm vào bên trong da không chỉ là dưỡng chất mà còn là lớp bụi bẩn rồi.

Rửa mặt quá sạch sau khi đắp mặt nạ 

Nhiều chị em khi đắp mặt nạ xong thường rửa lại với sữa rửa mặt hoặc rửa quá sạch với ý nghĩ làm sạch các chất cặn bã và nguyên liệu đắp mặt nạ, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thì sau khi đắp mặt nạ không cần thiết phải rửa quá sạch mà chỉ cần dùng nước sạch để loại bỏ các bụi bẩn và tế bào chết là đủ.

Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn mặt nạ không phù hợp với da

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học nghiên cứu và sản xuất ra nhiều loại mặt nạ. Mỗi loại đều phục vụ riêng biệt cho từng loại da, có thể loại này là “thiên đường” với làn da nhạy cảm nhưng lại là “địa ngục” với làn da khô.

Sử dụng sai loại mặt nạ khiến da chịu nhiều thương tổn, gây khô và lão hóa nhanh chóng hơn. Chính vì thế việc đầu tiên là bạn phải biết mình có làn da gì rồi sau đó chọn loại mặt nạ phù hợp.

Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng toner trước khi đắp mặt nạ

Sử dụng toner trước khi đắp mặt nạ giấy sẽ đảm bảo cho làn da lấy lại được độ pH cân bằng cho làn da. Sử dụng toner giúp làm sạch các bụi bẩn hay sữa rửa mặt còn sót lại, đảm bảo làn da của bạn đã sẵn sàng cho những bước tiếp theo.

Sau khi đắp mặt nạ, chị em cần dùng thêm kem dưỡng ẩm, nếu không có thể bị khô da.

 

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản

Dâu tây và loại trái cây phổ biến và quen thuộc với nhiều chị em, ngoài cách ăn trực tiếp thì chị em có thể sử dụng dâu tây để tạo ra các công thức mặt nạ cực tốt cho da, nhất là trong ngày hè nóng bức như hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   lam dep bi kip lam dep sai lam khi dap mat na

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới