Các sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải

Mặt nạ dưỡng da là một lớp màng mỏng có khả năng dưỡng ẩm hoặc chứa những chất để thúc đẩy sự hydrat hóa của da một cách tạm thời, làm mềm da và giảm nếp nhăn tạm thời.

Nếu làn da nàng đang gặp vài khuyết điểm thì mặt nạ đóng vai trò hỗ trợ, giúp cải thiện dần để da được đẹp hơn từng ngày: bổ sung chất thiết yếu cho da, làm dịu da, làm sạch sâu, làm sáng da và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho làn da.

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Những sai lầm tệ hại khi đắp mặt nạ khiến da bị lão hóa không phanh mà chị em thường xuyên mắc phải:

Để mặt nạ trên da quá 30'

Thời gian đắp mặt nạ chỉ từ 20 – 30 phút, nhưng nhiều chị em thường có thói quen vừa đắp mặt nạ vừa nằm xem phim, đọc truyện hoặc đi ngủ…và những việc làm này sẽ khiến bạn quên mất thời gian phải loại bỏ mặt nạ đi. Việc để mặt nạ trên da quá lâu cũng là một điều “tiêu cực” vì lưu giữ lâu dưỡng chất trên da sẽ không làm tăng hiệu quả mà còn khiến da bứt bí, thiếu oxy và da dễ bị mất nước.

Cách tốt nhất để việc đắp mặt nạ đạt hiệu quả là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và đặt một chiếc đồng hồ báo thức thời gian để tránh bị quên hay để mặt nạ lưu quá lâu trên da.

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Đắp mặt nạ trước khi làm sạch

Việc làm sạch da mặt là một trong những bước đầu tiên nhằm đảm bảo được việc da bạn sẽ hấp thụ được toàn bộ dưỡng chất từ mặt nạ giấy. Nếu để bụi bẩn vẫn còn đọng trên da mà lại kết hợp với việc đắp mặt nạ giấy thì hậu quả sẽ là việc da tích tụ thêm mụn mà thôi.

Thử tượng tượng da bạn đang có một lớp bụi bẩn, sau đó kết hợp một lớp dưỡng chất thì chắc chắn khi thấm vào bên trong da không chỉ là dưỡng chất mà còn là lớp bụi bẩn rồi.

Rửa mặt quá sạch sau khi đắp mặt nạ

Nhiều chị em khi đắp mặt nạ xong thường rửa lại với sữa rửa mặt hoặc rửa quá sạch với ý nghĩ làm sạch các chất cặn bã và nguyên liệu đắp mặt nạ, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thì sau khi đắp mặt nạ không cần thiết phải rửa quá sạch mà chỉ cần dùng nước sạch để loại bỏ các bụi bẩn và tế bào chết là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn mặt nạ không phù hợp với da

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học nghiên cứu và sản xuất ra nhiều loại mặt nạ. Mỗi loại đều phục vụ riêng biệt cho từng loại da, có thể loại này là “thiên đường” với làn da nhạy cảm nhưng lại là “địa ngục” với làn da khô.

Sử dụng sai loại mặt nạ khiến da chịu nhiều thương tổn, gây khô và lão hóa nhanh chóng hơn. Chính vì thế việc đầu tiên là bạn phải biết mình có làn da gì rồi sau đó chọn loại mặt nạ phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng toner trước khi đắp mặt nạ

Sử dụng toner trước khi đắp mặt nạ giấy sẽ đảm bảo cho làn da lấy lại được độ pH cân bằng cho làn da. Sử dụng toner giúp làm sạch các bụi bẩn hay sữa rửa mặt còn sót lại, đảm bảo làn da của bạn đã sẵn sàng cho những bước tiếp theo.

Sau khi đắp mặt nạ, chị em cần dùng thêm kem dưỡng ẩm, nếu không có thể bị khô da.