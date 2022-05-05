Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua

Làm đẹp 05/05/2022 10:41

Nhu cầu dinh dưỡng của con người đang phát triển nhanh chóng. Chế độ ăn uống của chúng ta thiếu các giá trị dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta yêu cầu, mặc dù thực tế là mọi người hiện đã nhận thức và chấp nhận việc ăn uống lành mạnh. Hơn nữa, khi lớn tuổi, chúng ta có xu hướng ăn ít hơn, do đó khó đảm bảo rằng chế độ ăn uống đủ đa dạng để bao gồm tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết .

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tin rằng cơ thể phụ nữ thay đổi đáng kể trong suốt cuộc đời và đòi hỏi chế độ dinh dưỡng tối ưu.

Những thay đổi liên quan đến hormone, chẳng hạn, thúc đẩy sự suy yếu của xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Để thúc đẩy sự thèm ăn và duy trì khối lượng cơ, các bác sĩ khuyên bạn nên tập thể dục càng nhiều càng tốt và ăn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng thay vì thực phẩm giàu năng lượng, chẳng hạn như thịt nạc, trứng, thực phẩm từ sữa ít béo, cá, gan, các loại hạt và hạt. Một lối sống lành mạnh cần có sự kết hợp giữa dinh dưỡng cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chất bổ sung sức khỏe với các thành phần tự nhiên có thể giúp một người luôn khỏe. Mục đích của thực phẩm bổ sung là cung cấp thêm một chút gì đó cho chế độ ăn uống thông thường của bạn. Chúng đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một lượng dinh dưỡng thiết yếu được đo lường và bù đắp cho hàm lượng dinh dưỡng thấp của các loại thực phẩm khác nhau được tiêu thụ. 

Các chất dinh dưỡng sẽ hỗ trợ bạn nhận được nhiều dinh dưỡng nhất từ ​​chế độ ăn uống lành mạnh để đạt được mục tiêu sức khỏe. Có dữ liệu khoa học mạnh mẽ chứng minh rằng thực phẩm bổ sung có lợi cho việc duy trì sức khỏe và kiểm soát các rối loạn sức khỏe cụ thể.

Sau đây là một số chất bổ sung và chất dinh dưỡng được các chuyên gia khuyên dùng cho phụ nữ trên 40 tuổi

Omega-3: Giúp duy trì sức khỏe khớp, giảm các cơn bốc hỏa, giảm cholesterol xấu và chống lại một số bệnh như loãng xương và thấp khớp viêm khớp.

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D: Đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và tối đa hóa sức khỏe của xương, có thể làm giảm suy giảm nhận thức, giảm nguy cơ mắc tất cả các bệnh ung thư và hoạt động như một chất ức chế miễn dịch trong bệnh viêm khớp dạng thấp.

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Magie: Giảm nguy cơ mắc các tình trạng dư thừa estrogen (chẳng hạn như u xơ tử cung), giảm loãng xương sau mãn kinh và cải thiện các rối loạn tâm trạng.

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B12:Ngăn ngừa thiếu máu nguyên bào khổng lồ, hỗ trợ chức năng nhận thức (các vấn đề về trí nhớ, tập trung và sương mù não) trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Bước sang tuổi tứ tuần, đây là các chất bổ sung cần thiết mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Resveratrol: Có liên quan đến việc làm chậm các khía cạnh của quá trình lão hóa, giảm viêm và giúp giảm các triệu chứng liên quan đến tiền mãn kinh / mãn kinh.

Theo Femina

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