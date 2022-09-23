Bí quyết thay đổi dáng mũi - nâng hạng nhan sắc

Sống mũi thấp, cánh mũi to và bè… Đây cũng chính là nguyên nhân khiến gương mặt mất đi sự hài hòa, thần thái, sự tự tin cũng giảm.

Trong nhân tướng học, người ta thường quan niệm rằng mũi là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định vận mệnh tốt hay xấu. Ngoài việc làm cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp, nâng mũi là cách thay đổi số phận giúp cuộc sống, công việc thăng tiến và thuận lợi hơn.

Do đó, nếu bản thân không may sở hữu một chiếc mũi nhiều khuyết điểm, khiến bản thân tự ti, cuộc sống không được thuận lợi và may mắn. Thì hãy thử thay đổi dáng mũi - nâng hạng nhan sắc - chào đón một phiên bản mới của chính mình nhé!

Có khá nhiều cách giúp sở hữu một dáng mũi đẹp tự nhiên tại nhà mà không mất nhiều chi phí, cũng như không cần phẫu thuật. Tuy nhiên các phương pháp này sẽ phù hợp đối với những ai có dáng mũi không quá thấp, ít khuyết điểm. Cùng tìm hiểu cách nâng mũi không phẫu thuật đẹp tự nhiên và an toàn dưới đây nhé!

Trang điểm tạo khối giúp mũi cao tự nhiên

Đây là một thủ thuật nhỏ nhằm đánh lừa thị giác, giúp sống mũi cao thẳng. Chỉ vài thao tác đơn giản đã có được chiếc mũi như ý. Cách thực hiện đơn giản như sau: dùng phấn kẻ hai đường song song từ chân mày đến đầu mũi. Sau đó, dùng cọ tán đều phấn để nhìn mũi cao và trông tự nhiên hơn.

Nâng mũi bằng kẹp mũi

Khách hàng có thể áp dụng kẹp mũi hàng ngày, bất kỳ nơi đâu, mỗi lần khoảng 30 phút. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ tác dụng bên ngoài không thể thay đổi cấu trúc bên trong của mũi.

Nâng mũi bằng cách bấm huyệt

Nâng mũi bấm huyệt không chỉ giúp mũi cao hơn mà còn chữa các bệnh về mũi như viêm mũi, viêm xoang. Mỗi ngày thực hiện 5 phút bạn sẽ thấy kết quả tốt nhất.

Phương pháp nâng mũi thẩm mỹ

Những cách giúp mũi đẹp tự nhiên tại nhà chỉ là những giải pháp “chữa cháy” tạm thời, không mang lại hiệu quả lâu dài và cũng như khắc phục được hoàn toàn khuyết điểm trên mũi. Để khắc phục triệt để tình trạng mũi hếch, tẹt, sống mũi gồ, đầu và cánh mũi to thô… Bạn nên cân nhắc thêm về các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiêm filler nâng mũi

Tiêm filler nâng cao sóng mũi là một thủ thuật sử dụng một hợp chất có thành phần axit hyaluronic tương tự như một chất được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể người. Tuy nhiên, thời gian duy trì của phương pháp này có giới hạn từ 6-12 tháng tùy vào cơ địa mỗi người, nên muốn duy trì hiệu quả thì khách hàng cần phải tiêm dậm định kỳ.

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Đây là một phương pháp kết hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo. Theo đó phần sóng mũi sẽ được nâng cao bằng sụn nhân tạo, phần sụn tự thân dùng để bọc vào phần đầu mũi. Thường sụn được lấy ở các vị trí như: sụn vành tai, vân cơ thái dương, sụn vách ngăn… Vì đây là chất liệu tự thân nâng có độ tương thích với cơ thể, hạn chế tối đa tình trạng bóng đỏ, lộ đầu mũi.

Nâng mũi bọc sụn nhân tạo

Nâng mũi bọc sụn là phương pháp sử dụng sụn sinh học để nâng cao sóng mũi và bọc đầu mũi. Tuy là sụn sinh học nhưng độ tương thích với cơ thể cao, ít gặp sự cố đào thải và các biến chứng khác.

Nâng mũi cấu trúc Mega S - Giải pháp vàng trong làng nâng mũi

Tại viện thẩm mỹ La Ratio, kỹ thuật nâng mũi cấu trúc Mega S hiện đang là giải pháp được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Đây là phương pháp chỉnh hình loại bỏ khuyết điểm - tái tạo dáng mũi mới hoàn toàn, mang lại chiếc mũi cao thanh tú mà không phải lo lắng về tình trạng viêm nhiễm, bóng đỏ đầu mũi.

Điều làm nên sự thành công của nâng mũi Mega S chính là độ an toàn, không sưng bầm, không băng nẹp, không cần nghỉ dưỡng do Bác sĩ thẩm mỹ Võ Thành Trung ĐỘC QUYỀN nghiên cứu và thực hiện.

Nâng mũi ở đâu tốt tại TP. HCM

Viện thẩm mỹ La Ratio được đánh giá là địa chỉ nâng mũi uy tín và chất lượng hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh.

Toàn bộ các ca thẩm mỹ nâng mũi tại Viện thẩm mỹ La Ratio đều được Bác sĩ thẩm mỹ Võ Thành Trung trực tiếp thăm khám và thực hiện. Với đôi tay khéo léo, hơn 14 năm kinh nghiệm của mình đã giúp hàng nghìn khách hàng khắc phục khuyết điểm mũi, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Đến La Ratio để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Viện thẩm mỹ La Ratio đang có chương trình siêu ưu đãi, theo đó bất kỳ khách hàng khi đến làm đẹp tại La Ratio đều nhận ngay cơ hội tham gia chương trình “bốc thăm may mắn - "Nhận ngay 50 triệu đồng tiền mặt”.

Đây là thời điểm vàng để các nàng nâng tầm sắc vóc chuẩn bị chào đón một mùa lễ hội rộn rã sắp đến. Hãy đến ngay với La Ratio “Làm đẹp an toàn - Nhận ngàn ưu đãi” chỉ có trong tháng 9 này nhé!