Hãy nhớ rằng hydrogen peroxide, chanh và các thành phần tự nhiên khác có thể gây kích ứng và viêm nhiễm trên da nhạy cảm. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia y tế có thẩm quyền trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị tự nhiê DIY nào đã đề cập sau đây.

Tẩy ria mép bằng nước oxy già. Nó rẻ và là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại kem tẩy trắng. Nó được coi là một trong những chất khử trùng tự nhiên an toàn nhất. Tuy nhiên, thủ thuật này sẽ chỉ hiệu quả với những người có lông sáng màu và thưa thớt, vì vậy những cô nàng ngăm đen có thể muốn tẩy lông để thay thế.

2. Nách thâm đen

Có nhiều cách để bạn có thể làm cho vùng nách của mình sáng bóng trở lại. Chà một lát khoai tây hoặc dưa chuột mỏng lên nách của bạn. Bạn cũng có thể chà một ít chanh, để yên trong 10 phút rồi rửa sạch.

Ngoài ra, sử dụng 2 muỗng canh baking soda và 1 muỗng canh nước. Trộn đều hỗn hợp này, thoa lên nách, mát xa trong một phút và để yên trong 30 phút rồi rửa sạch. Lặp lại điều này vài lần một tuần.

3. Lỗ chân lông to

Mặt nạ đất sét rất hiệu quả trong việc se khít và thu nhỏ lỗ chân lông to. Thêm một ít nước hoa hồng hoặc sữa để có kết quả tốt hơn. Bạn cũng có thể thử xông hơi mặt tại nhà. Đun sôi một ít nước, trùm khăn lên đầu và xông mặt trong 3 phút.

Một mẹo khác là tạo một hỗn hợp đặc từ đường nâu và một ít nước cốt chanh. Thoa lên mặt, mát xa nhẹ nhàng, sau đó rửa sạch. Lặp lại 2–3 lần một tuần.

4. Vết dao cạo

Vẩy nước lạnh lên vết dao cạo ngay khi bạn nhìn thấy chúng. Lỗ chân lông sẽ se lại, một lúc sau mụn sẽ biến mất. Bên cạnh đó, hãy nhớ loại bỏ những sợi lông mọc ngược thường dẫn đến kích ứng và tránh cạo râu trong một thời gian để vết sưng lành lại. Bạn cũng có thể đầu tư vào một loại gel lô hội, nó hoạt động như một sự quyến rũ cho làn da.

Cuối cùng, hãy cạo lông tốt hơn, đừng cạo sát, hãy cạo theo chiều ngang, sử dụng kem cạo và giữ cho lưỡi dao luôn sắc bén.

5. Tóc bồng bềnh

Tóc quá khô có xu hướng xơ rối. Dưỡng ẩm bằng dầu dưỡng tóc và khắc phục phần tóc chẻ ngọn bằng cách tỉa tóc hoặc dùng kem dưỡng tóc.

Nếu chờ đợi không phải là một lựa chọn, hãy sử dụng gel dưỡng tóc để chế ngự những sợi lông bay bay khó chịu đó ngay lập tức. Nhẹ nhàng chải qua chúng mà không gây áp lực. Nếu không, bạn sẽ làm cho tóc nhờn.

6. Chân dâu tây, lốm đốm đỏ

Tẩy tế bào chết thường xuyên và cạo theo hướng mọc của lông có thể ngăn ngừa viêm nang lông. Đừng quên thay dao cạo thường xuyên, vì những cái cũ dễ gây kích ứng và nổi da gà.

Theo Brightside