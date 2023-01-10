6 bí kíp chăm da lợi hại từ các người mẫu Victoria's Secret giúp họ tỏa sáng như sao

Điều đó không phải là phép thuật, chỉ là những thủ thuật thực sự hiệu quả được các người mẫu chuyên nghiệp tích cực sử dụng.

Gigi Hadid sử dụng kem đánh răng thông thường từ cửa hàng để loại bỏ mụn. Mẹo này khá gây tranh cãi. Một số người nói rằng nó chứa các hóa chất phù hợp để loại bỏ vi khuẩn và sưng tấy. Tuy nhiên, những người khác tránh xa nó vì nó có thể gây tác dụng ngược lại, chẳng hạn như làm cho tình trạng mụn của bạn trở nên tồi tệ hơn.

2. Quyền anh

Adriana Lima đã chơi quyền Anh hơn 10 năm. Người mẫu nói rằng nó có tác dụng chữa bệnh cho cả tinh thần và thể chất của cô ấy. Quyền anh cũng đốt cháy 800 calo chỉ trong 1 giờ và nói chung, giúp bạn tự tin hơn.

3. Làm nóng dụng cụ uốn mi bằng máy sấy

Taylor Hill luôn làm nóng dụng cụ uốn mi trước khi sử dụng. Cô học mẹo này từ các chuyên gia trang điểm. Dụng cụ uốn ấm giúp lông mi của bạn cong lâu hơn và chúng cũng cao hơn. Đảm bảo dụng cụ uốn tóc không quá nóng.

4. Rửa mặt bằng nước đóng chai

Adriana Lima chỉ sử dụng nước đóng chai tinh khiết thay vì nước máy để đắp mặt. Cô ấy nói rằng nước từ bồn rửa chứa đầy hóa chất và vi khuẩn. Theo bác sĩ da liễu, chúng ta có thể hấp thụ nhiều clo và các chất độc khác bằng cách tắm vòi sen hơn là dùng nước máy.

5. Ăn 2 giờ một lần

Barbara Palvin là một tín đồ ăn uống lớn và chống lại việc ăn càng ít càng tốt, đặc biệt là vào buổi sáng. Bạn có thể ăn vặt 2 giờ một lần, chỉ cần đảm bảo thực phẩm bạn ăn là tốt cho sức khỏe. Ăn vặt là một cách tuyệt vời để đánh bại cảm giác thèm ăn và tăng cường trao đổi chất của bạn.

6. Nước vo gạo trị rụng tóc sau sinh

Tóc của Rosie Huntington-Whiteley xấu đi đáng kể khi cô mang bầu. Nó trở nên giòn và gãy. Cô đã tìm ra một phương pháp trị rụng tóc sau sinh tuyệt vời đó là nước vo gạo.

Nó đã trở nên phổ biến trên TikTok do tính hiệu quả của nó. Tin tốt là bạn thậm chí không phải mua nó, chỉ cần sử dụng nước còn lại sau khi nấu cơm. Bây giờ bạn có một phương pháp điều trị cho chính mình và mái tóc của bạn.

Theo Times of India