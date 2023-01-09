Công thức tuyệt vời hô biến làn da thâm sạm trở nên trắng hồng, mịn màng đón Tết tự tin tỏa sáng

Các nguyên liệu cho tất cả các loại mặt nạ đều có sẵn trên kệ bếp của bạn và bạn sẽ không tốn quá nhiều chi phí nhưng vẫn sở hữu làn da trắng mịn màng.

Hydrat hóa là chìa khóa cho tình trạng này. Uống nhiều nước bạn có thể và đừng bỏ qua chế độ chăm sóc da của bạn, nó rất quan trọng. Cùng với việc chăm sóc da hàng ngày của bạn, bạn có thể áp dụng một số mặt nạ và giúp làn da của bạn sáng lên với các thành phần nuôi dưỡng trong mặt nạ.

Hãy bắt đầu với một gói mặt nạ đơn giản. Cả mật ong và nước hoa hồng đều chứa các chất phục hồi da. Mật ong làm giảm mụn trứng cá đồng thời làm dịu da vì nó có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Nước hoa hồng hỗ trợ làm săn chắc da. Ngoài ra, chúng phục hồi vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da, thứ mà bạn có thể đánh mất trong mùa đông.

Ảnh minh họa: Internet

Trộn một thìa mật ong và nước hoa hồng và thoa đều lên mặt. Giữ nó trong 10 phút và rửa sạch.

Sữa dừa

Mặt nạ sữa dừa là mặt nạ tự nhiên tốt nhất cho làn da rạng rỡ. Nó cung cấp dưỡng chất đồng thời giải quyết các vấn đề khó chịu như mụn trứng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Lấy một quả dừa, nạo và xay thành hỗn hợp đặc trong khi thêm nước. Thoa lên cổ và mặt, sau đó để trong 20 phút. Để có kết quả tối đa, hãy sử dụng sản phẩm này hàng ngày và rửa sạch bằng nước lạnh.

Sữa chua và nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn giảm khô da, điều trị sẹo mụn và chống lại các triệu chứng lão hóa? Biện pháp khắc phục của bạn là sử dụng mặt nạ chống lão hóa cổ điển tuyệt đối này.

Nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Với gói mặt này, làn da của bạn sẽ khỏe mạnh hoàn hảo. Sữa chua và nghệ nên được trộn kỹ trước khi thoa lên mặt. Hãy nhớ sử dụng nó trên cổ của bạn. Trước khi rửa mặt, đợi ít nhất 15 phút để mặt nạ khô. Đắp mặt nạ này một hoặc hai lần một tuần.

Vỏ chuối và mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng gói mặt này dành cho da khô để dưỡng ẩm và điều trị các vết thâm. Mật ong và vỏ chuối chín giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn và mang lại làn da sáng khỏe.

Lấy chuối và kết hợp với mật ong. Nó nên được áp dụng cho khuôn mặt của bạn trong mười đến mười lăm phút. Rửa sạch mặt. Tông màu và dưỡng ẩm!

Gỗ đàn hương và nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Phương thuốc này sẽ làm dịu và làm sáng làn da của bạn, khiến nó trở thành một trong những cách tuyệt vời nhất để điều trị da khô. Cả hai chất đều có đặc tính giữ ẩm giúp làn da của bạn được dưỡng ẩm và sạch sẽ.

Để tạo thành hỗn hợp sệt, hãy kết hợp bột gỗ đàn hương với nước hoa hồng. Giữ nó cho đến khi nó khô, và sau đó rửa sạch.

Theo Femina