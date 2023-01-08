Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ

Chanh được biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Đây là loại trái cây rẻ tiền bạn có thể tận dụng để nâng tầm nhan sắc của mình, đặc biệt là khi gần đến mùa lễ năm mới cực nhộn nhịp này.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh dưỡng móng tay

Chanh có thể được sử dụng để làm cho móng tay của bạn mọc nhanh hơn và nó cũng giúp làm trắng móng tay của bạn cũng như làm cho chúng chắc khỏe hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này, hãy trộn nước cốt chanh với bột tỏi và thường xuyên thoa lên đầu móng tay của bạn đều đặn trong một tuần. Bạn sẽ nhận thấy sự phát triển có thể nhìn thấy được trên móng tay của mình, nó cũng sẽ giúp móng tay của bạn chắc khỏe hơn, giảm đi tình trạng móng tay vàng ố.

Chanh tẩy trắng răng

Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bạn đã nghe nói rằng nước cốt chanh có thể giúp loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo nhưng không chỉ vậy nó còn giúp loại bỏ vết ố trên răng và giúp chúng trắng hơn.

Trộn nước cốt chanh với baking soda và bôi hỗn hợp này lên răng và dùng bàn chải đánh răng để chà. Sau khi thực hiện trong 10-12 phút, hãy rửa sạch răng, làm điều này thường xuyên có thể mang lại cho bạn hàm răng trắng sáng rõ rệt mà không tốn kém.

Chanh loại bỏ mụn

Ảnh minh họa: Internet

Chanh có thể giúp giảm mụn đầu đen trước khi bạn nhận ra. Cắt nửa quả chanh và vắt lấy nước cốt thoa lên mặt thường xuyên trong một tuần. Nó thực sự sẽ giúp làm mờ các đầu đen của bạn. Hoặc bạn cũng có thể mát xa hỗn hợp mật ong và chanh lên mặt thường xuyên trong một tuần.

Theo Indiaherald

Tạm biệt môi thâm, tìm lại ánh hồng với những bí kíp siêu đơn giản cho nụ cười tự tin gấp mười Da trên môi của bạn mỏng manh hơn da trên phần còn lại của cơ thể. Do đó, nó dễ bị nứt và khô, cũng như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gây thâm sạm môi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/meo-lam-dep-tuyet-voi-voi-nuoc-cot-chanh-nhanh-co-lan-da-tuoi-tre-nu-cuoi-toa-nang-don-xuan-ruc-ro-543413.html