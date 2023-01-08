Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ

Làm đẹp 08/01/2023 06:56

Chanh được biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Đây là loại trái cây rẻ tiền bạn có thể tận dụng để nâng tầm nhan sắc của mình, đặc biệt là khi gần đến mùa lễ năm mới cực nhộn nhịp này.

Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh dưỡng móng tay

Chanh có thể được sử dụng để làm cho móng tay của bạn mọc nhanh hơn và nó cũng giúp làm trắng móng tay của bạn cũng như làm cho chúng chắc khỏe hơn.

Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này, hãy trộn nước cốt chanh với bột tỏi và thường xuyên thoa lên đầu móng tay của bạn đều đặn trong một tuần. Bạn sẽ nhận thấy sự phát triển có thể nhìn thấy được trên móng tay của mình, nó cũng sẽ giúp móng tay của bạn chắc khỏe hơn, giảm đi tình trạng móng tay vàng ố.

Chanh tẩy trắng răng

Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bạn đã nghe nói rằng nước cốt chanh có thể giúp loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo nhưng không chỉ vậy nó còn giúp loại bỏ vết ố trên răng và giúp chúng trắng hơn.

Trộn nước cốt chanh với baking soda và bôi hỗn hợp này lên răng và dùng bàn chải đánh răng để chà. Sau khi thực hiện trong 10-12 phút, hãy rửa sạch răng, làm điều này thường xuyên có thể mang lại cho bạn hàm răng trắng sáng rõ rệt mà không tốn kém.

Chanh loại bỏ mụn

Mẹo làm đẹp tuyệt vời với nước cốt chanh, nhanh có lan da tươi trẻ, nụ cười tỏa nắng đón Xuân rực rỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chanh có thể giúp giảm mụn đầu đen trước khi bạn nhận ra. Cắt nửa quả chanh và vắt lấy nước cốt thoa lên mặt thường xuyên trong một tuần. Nó thực sự sẽ giúp làm mờ các đầu đen của bạn. Hoặc bạn cũng có thể mát xa hỗn hợp mật ong và chanh lên mặt thường xuyên trong một tuần.

Theo Indiaherald

Tạm biệt môi thâm, tìm lại ánh hồng với những bí kíp siêu đơn giản cho nụ cười tự tin gấp mười

Tạm biệt môi thâm, tìm lại ánh hồng với những bí kíp siêu đơn giản cho nụ cười tự tin gấp mười

Da trên môi của bạn mỏng manh hơn da trên phần còn lại của cơ thể. Do đó, nó dễ bị nứt và khô, cũng như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gây thâm sạm môi.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp với nước cốt chanh bí quyết dưỡng trắng da làm đẹp với chanh

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 24 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới