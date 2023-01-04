5 thói quen đang bào mòn thanh xuân, khiến bạn trông già trước tuổi cần loại bỏ sớm

Làn da rám nắng khiến nhiều người trông siêu quyến rũ. Ngoài ra, vitamin D do ánh nắng mặt trời cung cấp có thể khiến bạn cảm thấy sảng khoái. Tuy nhiên, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của bạn và có thể khiến bạn trông già hơn. Ví dụ, Victoria Beckham thú nhận rằng bây giờ cô ấy thích màu da tự nhiên của mình hơn vì rám nắng quá mức khiến cô ấy trông già đi.

Mặt khác, một làn da rám nắng nhẹ với quy trình chăm sóc da phù hợp được thiết kế theo loại da của bạn thậm chí có thể khiến bạn trông thon thả hơn. Đó là lý do tại sao không nên phơi mình dưới ánh nắng mặt trời mà không có sự bảo vệ và kiên nhẫn đầy đủ. Bạn sẽ sớm bị rám nắng thôi. Bằng cách này, bạn sẽ tránh làm tổn thương collagen và các sợi đàn hồi mang lại tông màu và độ săn chắc cho làn da của bạn.

2. Trang phục màu đen

Những người do dự về việc mặc gì thường chọn quần áo màu đen bởi vì người ta tin rằng chúng kết hợp với mọi thứ và khiến bạn trông sành điệu và thanh lịch. Điều đó xảy ra khi thời gian trôi qua, làn da có xu hướng trông nhợt nhạt hơn một chút. Những bộ trang phục toàn màu đen có thể khiến bạn trông buồn tẻ và thậm chí kiệt sức. Nó cũng làm nổi bật các nếp nhăn.

Để tránh điều này, bạn có thể thêm quần áo có màu vào trang phục của mình. Tùy thuộc vào màu da của bạn, bạn có thể chọn màu xanh hoặc đỏ. Mẹo đơn giản này sẽ làm bừng sáng khuôn mặt của bạn. Khi đã quen, bạn có thể đổi màu đen sang các màu tối khác cũng có thể khiến bạn trông gầy hơn, chẳng hạn như xám hoặc xanh nước biển.

3. Trang điểm đậm

Trang điểm là một công cụ tuyệt vời để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Nó cũng làm nổi bật các tính năng tốt nhất của bạn. Với suy nghĩ này, bạn có thể trang điểm nhiều hơn mức cần thiết hoặc chọn những màu đậm và đậm. Điều này không nhất thiết là xấu, nhưng nó có thể khiến bạn trông già hơn.

Ngược lại, khi bạn già đi, bạn sẽ dễ dàng có được làn da ẩm mượt, rạng rỡ trông gần như tự nhiên. Nếu bạn không dám thử xu hướng không trang điểm, hãy chọn những tông màu lì, mềm mại và nhẹ nhàng. Nếu điều khiến bạn lo lắng là trông bóng nhờn, chỉ cần thoa phấn phủ quanh mắt và trán. Đó là một mẹo đơn giản để duy trì độ sáng tự nhiên bằng cách ngăn không cho các khu vực quan trọng bị nhăn.

4. Trang phục in hoa lớn

Mặc dù họa tiết in hoa sẽ luôn hợp thời trang, nhưng tốt nhất bạn nên tránh một số loại nhất định nếu không muốn trông già hơn. Theo một chuyên gia thời trang, “những họa tiết in hoa to, cồng kềnh và đậm khiến bạn trông già hơn rất nhiều”.

Để tránh điều này, hãy chọn những họa tiết nhỏ và tinh tế, chúng sẽ khiến bạn trông tươi tắn hơn. Bạn cũng có thể chọn các mẫu hình học hoặc trừu tượng cho phong cách trẻ trung.

5. Mascara và eyeliner đen

Trang điểm có thể làm cho đôi mắt của bạn trông sáng và to hơn. Nhưng hãy cẩn thận đừng lạm dụng nó vì nếu bạn mất cân đối và lạm dụng nó, bạn có thể làm nổi bật những phần trên khuôn mặt mà bạn không muốn làm nổi bật. Để làm cho đôi mắt của bạn trông tự nhiên, tránh lạm dụng bút kẻ mắt màu đen và mascara dày, khiến chúng trông thô và nhỏ hơn.

Thay vì màu đen, hãy thử kẻ mắt màu nâu. Nếu đánh màu nâu, bạn sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn. Đối với mascara, một hoặc hai lớp là đủ để làm nổi bật hàng mi của bạn. Đừng quên chải chúng bằng bàn chải sạch ngay sau đó để tạo độ phồng cong cho mi.

Theo Brightside