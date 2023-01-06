Tạm biệt môi thâm, tìm lại ánh hồng với những bí kíp siêu đơn giản cho nụ cười tự tin gấp mười

Sản xuất dư thừa hắc tố trên môi khiến môi bị thâm. Khi chúng ta phơi môi dưới ánh nắng mặt trời, tia UVA và UVB sẽ tác động lên da. Nó kích thích sản sinh hắc tố trên môi và kết quả là môi ngày càng thâm đen. Có một số mẹo đơn giản có thể giúp cải thiện đôi môi bị thâm. Tất cả những gì bạn cần làm là dành một chút thời gian cho chế độ chăm sóc môi của mình và bạn sẽ sớm có được đôi môi hồng hào và mềm mại nhất.

Sắc tố môi là một vấn đề phổ biến ở nhiều phụ nữ và ánh nắng mặt trời đóng một vai trò quan trọng trong việc làm thâm môi của chúng ta. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và không sử dụng son dưỡng môi có SPF là hai trong số những nguyên nhân phổ biến nhất khiến môi bị thâm.

Đôi môi của chúng ta cũng cần được chống nắng. Mặc dù chúng ta thường xuyên thoa kem chống nắng lên mặt nhưng đôi môi lại thường bị bỏ qua. Thoa son dưỡng môi có chỉ số SPF ít nhất là 30 lên môi. Nó giữ cho môi không tiếp xúc với da. Thoa lại son dưỡng môi sau mỗi 2 giờ hoặc bất cứ khi nào môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ.

Dưỡng ẩm là chìa khóa

Môi khô có xu hướng sẫm màu nhanh chóng. Mặt khác, đôi môi được nuôi dưỡng và giữ ẩm tốt sẽ hoạt động như một rào cản cho làn da của bạn. Các tia có hại của mặt trời có thể làm hỏng da môi của bạn và bám vào những mảng da khô đó. Do đó, trong khi bạn nên sử dụng son dưỡng môi chống nắng vào ban ngày thì bạn nên luôn sử dụng son dưỡng ẩm vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi tự chữa lành và sửa chữa trong đêm. Do đó, hãy tìm một loại son dưỡng môi có chứa vitamin E, dầu hạnh nhân, bơ ca cao hoặc bơ hạt mỡ. Những thành phần này có độ ẩm cao và làm tốt công việc phục hồi đôi môi của bạn suốt đêm. Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ môi mỗi tuần một lần để có kết quả tốt hơn và nhanh hơn.

Tẩy tế bào chết cho đôi môi của bạn

Việc tẩy tế bào chết là cần thiết để loại bỏ các tế bào da chết tích tụ trên môi của bạn. Lớp trên cùng của da chúng ta trở thành nơi sinh sản của bụi bẩn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, son dưỡng môi và cặn son môi trên môi. Nó làm tối môi hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tuần một lần, hãy tẩy tế bào chết cho môi bằng sản phẩm tẩy tế bào chết tự chế đơn giản. 1 thìa mật ong, 1 thìa đường và vài giọt nước cốt chanh Thoa hỗn hợp này lên môi và chà xát chúng lại với nhau cho đến khi các hạt đường tan hết. Hãy nhẹ nhàng vì đôi môi của bạn khá mỏng manh và bạn không muốn gây ra những vết rách nhỏ trên chúng. Sau khi tẩy tế bào chết bằng nước, hãy thoa son dưỡng môi nhẹ nhàng.

Mặt nạ môi củ dền

Ảnh minh họa: Internet

Củ dền nổi tiếng với khả năng giúp môi hồng hào, mềm mịn hơn. Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm sáng môi và loại bỏ sắc tố. Mỗi tuần một lần, hãy đắp mặt nạ củ dền lên môi và bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả có thể nhìn thấy được.

Cắt đôi củ cải đường và xay mịn. Thoa hỗn hợp này lên môi sau khi thêm sữa hoặc kem tươi. Bạn thậm chí có thể thêm mật ong để tăng độ ẩm. Sau 20 phút, loại bỏ mặt nạ bằng nước ấm.

Hãy biến điều này thành thói quen chăm sóc môi của bạn và cùng tự tin với đôi môi hồng hào quyến rũ nhé.

Theo Femina