Sức khỏe là sự giàu có thực sự. Vì vậy, đây là một số điều cần tuân theo khi bắt đầu lựa chọn ăn uống lành mạnh sau kỳ nghỉ lễ .

Không có giải pháp, chỉ có những lựa chọn lành mạnh. Cuối năm là khoảng thời gian tuyệt vời với những bữa tiệc và những đêm hạnh phúc. Lời chào của các mùa đến cùng với rất nhiều món ngọt, dạ tiệc, bữa nửa buổi ấm cúng, v.v. Và rồi chúng ta sẽ trở lại bình thường sau lễ năm mới và không quên thói quen ăn uống lành mạnh!

Trong khi trở lại với thói quen hàng ngày, bạn phải đặt ra một số mục tiêu cụ thể nhưng có thể đạt được cho chính mình.

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Thay vì quyết tâm ăn uống “lành mạnh” theo nghĩa chung chung, bạn nên cố gắng hướng tới một số mục tiêu cụ thể. Đó có thể là ăn một lượng trái cây và rau nhất định trong một ngày, hoặc có thể cắt bỏ đồ uống có đường. Điều này sẽ giúp bạn đạt được điều gì đó cụ thể để phấn đấu và chắc chắn sẽ giúp bạn theo dõi tiến trình của mình.

​Để lên kế hoạch trước cho chế độ ăn uống của bạn

Tiến sĩ Rohini Patil, MBBS, Chuyên gia dinh dưỡng và Giám đốc điều hành của Nutracy Lifestyle, cho biết “Cách tốt nhất để ăn uống lành mạnh là lên kế hoạch trước cho các bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ của bạn. Lập kế hoạch cho các bữa ăn của bạn có thể giúp bạn xây dựng các lựa chọn ăn uống lành mạnh hơn. Người ta phải tránh những quyết định vào phút chót có thể dẫn đến những lựa chọn không lành mạnh, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bạn có thể chuẩn bị trước các bữa ăn và đồ ăn nhẹ của mình và đóng gói để mang theo khi di chuyển!”

​Để giữ thực phẩm lành mạnh tiện dụng

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Ý tưởng dự trữ thực phẩm lành mạnh chắc chắn sẽ giúp bạn tổng kết lại. Dự trữ thức ăn và tủ lạnh của bạn với các lựa chọn tốt cho sức khỏe như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein nạc là lựa chọn tốt nhất. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ăn uống lành mạnh khi đói.

Để có được hoạt động

Tập thể dục có thể giúp bạn tăng cường năng lượng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ thói quen ăn uống lành mạnh. Bạn nên đặt mục tiêu ít nhất 150 phút tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục cường độ mạnh mỗi tuần! Tập thể dục thường xuyên làm cho thói quen thành công trong khi lựa chọn các lựa chọn lành mạnh hơn.

Ăn trong chánh niệm

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Điều rất quan trọng là phải chú ý đến bữa ăn của bạn và ăn uống cẩn thận để tiêu thụ toàn bộ lợi ích của thực phẩm. Bạn phải chú ý đến thức ăn của mình và thưởng thức từng miếng. Tránh những thứ gây xao nhãng, chẳng hạn như vừa ăn vừa xem TV hoặc lướt điện thoại. Điều này sẽ giúp bạn thưởng thức bữa ăn ngon hơn và ý thức được rằng mình đã no.

​Để giới hạn kích thước phần

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Lựa chọn khẩu phần ăn hạn chế sẽ giúp bạn ăn uống lành mạnh. Điều quan trọng là phải chú ý đến khẩu phần ăn của bạn, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng duy trì hoặc giảm cân. Bạn có thể sử dụng cốc đo lường hoặc cân thực phẩm để đảm bảo rằng mình không ăn quá nhiều.

Theo Times of India