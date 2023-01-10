Chẳng lo da sạm nám, 'đồng minh' lý tưởng từ trái cây này giúp da trắng bật tông, tự tin chào Tết

Nhờ đặc tính chống vi khuẩn và dưỡng ẩm, dầu dừa có thể làm nên điều kỳ diệu cho khuôn mặt và làn da của bạn.

Nó được cho là để cải thiện hydrat hóabằng cách giúp củng cố lớp hàng rào bảo vệ da của bạn, giữ chất lỏng bên trong và giữ cho làn da của bạn mềm mại và ẩm mượt. Điều này làm giảm viêm hơn nữa, làm cho nó trở nên tuyệt vời cho làn da nhạy cảm, nứt nẻ. Dầu dừa cũng có liên quan đến sự gia tăng tổng hợp collagen. Axit lauric sẽ thúc đẩy sự hình thành collagen giúp da duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Vì dầu dừa là chất béo được sản xuất từ ​​dừa thô hoặc dừa khô, nên chất lượng của nó giúp nó hữu ích như một loại kem dưỡng ẩm cho các loại da cụ thể, chẳng hạn như da khô hoặc da thường đến da khô. Dầu dừa rất giàu axit béo nuôi dưỡng giúp dưỡng ẩm và bảo vệ da. Axit linoleic (vitamin F), giúp da duy trì độ ẩm và axit lauric, có đặc tính kháng khuẩn là hai ví dụ.

Mẹo chuyên nghiệp: Dầu dừa có chứa axit lauric, có đặc tính kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn trên da và giảm kích ứng.

Ai nên sử dụng dầu dừa trên khuôn mặt

Những người có làn da khô là những người sử dụng dầu dừa phổ biến và thành công nhất. Vì da khô có thể gây kích ứng da, phát ban, nổi mụn và viêm dai dẳng trong thời tiết lạnh, nên chất chống viêm của dầu dừa sẽ chữa trị và khắc phục những vấn đề về da khô này.

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Đôi khi mọi người sử dụng dầu dừa như một loại sữa rửa mặt hoặc kem dưỡng ẩm trực tiếp trên da của họ. Điều này có thể giúp trị mụn trứng cá, tuy nhiên, nó không được khuyến nghị cho những người có làn da nhiều dầu.

Mẹo chuyên nghiệp: Những người có làn da dầu sẽ muốn tránh nó vì dầu dừa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá ở một số người.

Cách sử dụng dầu dừa

1. Để qua đêm

Bằng cách xoa nhẹ 1 thìa dầu dừa mịn, nhẹ giữa hai lòng bàn tay, bạn có thể hóa lỏng nó. Sau đó thoa lên mặt và cổ của bạn. Loại bỏ bất kỳ dư lượng dày bằng khăn giấy mềm. Không nên sử dụng bông gòn vì chúng sẽ vướng vào dầu trên mặt bạn. Để lớp dầu dừa mỏng trên da của bạn qua đêm và bạn sẽ được chào đón với làn da mềm mại như em bé vào sáng hôm sau!

2. Nước tẩy trang hữu cơ

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Nhiều phẩm chất của dầu dừa làm cho nó trở thành một chất tẩy trang tuyệt vời, được sử dụng trước khi sử dụng như một loại kem dưỡng da ban đêm. Chỉ cần lặp lại các hướng dẫn qua đêm một vài lần với một miếng bông mềm, bạn có thể sử dụng nước ấm để loại bỏ cặn và sau đó lau khô mặt.

3. Làm sạch và tẩy tế bào chết

Dùng một lượng dầu dừa vừa đủ thoa đều lên lòng bàn tay, sau đó xoa bóp chúng lại với nhau. Thoa dầu lên mặt thật kỹ. Để nó thấm vào da của bạn, hãy xoa bóp một lúc. Điều này sẽ hỗ trợ trong việc loại bỏ bụi bẩn và các chất ô nhiễm từ da. Tiếp theo, loại bỏ dầu bằng khăn bông. Rửa mặt bằng nước đơn giản nếu da bạn khô.

4. Tăng cường Collagen với mật ong

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Mật ong giàu chất chống oxy hóa có thể thúc đẩy sự hình thành collagen nói chung. Lấy chất làm ngọt hữu cơ đó ra khỏi kệ và đưa nó vào chế độ làm đẹp của bạn bằng cách kết hợp nó với dầu dừa. Để bắt đầu, kết hợp một muỗng cà phê dầu dừa và một muỗng cà phê mật ong trong một món ăn.

Cả mật ong và dầu dừa đều hoạt động như chất kết dính. Kết quả là sản phẩm cuối cùng sẽ rất dính và dính. Tốt nhất là thoa một lớp mỏng lên mặt và sau đó nghỉ ngơi trong 10 đến 20 phút. Sau đó, rửa sạch hỗn hợp bằng nước thường và lau khô. Sau một vài ứng dụng, làn da của bạn chắc chắn sẽ lấp lánh.

5. Giảm sự xuất hiện của các đường nhăn

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Bạn nên thoa dầu dừa như một loại huyết thanh để làm giảm các nếp nhăn nhỏ. Nó có thể được sử dụng lên đến hai lần mỗi ngày trên một khuôn mặt sạch sẽ. Thoa một lượng nhỏ tự do lên khắp da của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ vật phẩm bổ sung nào, hãy để dầu khô.

Dừa giúp làm sạch da, chống lại các gốc tự do và giảm thiểu nếp nhăn. Để đạt được hiệu quả cao hơn, hãy thực hiện điều này mỗi tối trước khi đi ngủ.

Mẹo chuyên nghiệp: Axit linoleic, một loại axit béo omega-6 không bão hòa có trong dầu dừa, có thể được sử dụng như một chất làm mềm và làm dịu da.

Theo Femina