Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp

Chăm sóc da 10/01/2023 13:14

Một số người trong chúng ta có thể đang sử dụng son dưỡng môi hàng ngày mà không hề biết những tác động của việc lạm dụng son dưỡng môi có thể gây ra cho đôi môi của mình.

Muốn môi hồng hào nhanh chóng bằng cách dùng son dưỡng môi thường xuyên có thức j sự hiệu quả không? 

1. Môi của bạn có thể trở nên khô hơn

 

Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp - Ảnh 1

Theo các bác sĩ da liễu, son dưỡng môi có chứa các thành phần có thể gây kích ứng hoặc tẩy tế bào chết quá mức cho môi của chúng ta. Đây là những thứ như phenol, long não, tinh dầu bạc hà, nước hoa, hương liệu, axit salicylic và vitamin E. Ví dụ, một nghiên cứu kết luận rằng 33% bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do vitamin E.

2. Nó có thể dẫn đến kích ứng xung quanh môi của bạn

Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp - Ảnh 2

 

Các chuyên gia khẳng định rằng chúng ta chỉ nên thoa son dưỡng môi không quá 3 lần một ngày. Khi thức dậy, sau khi ăn/uống và ngay trước khi ngủ. Nếu lạm dụng son dưỡng môi, bạn có thể bị kích ứng hoặc xuất hiện những đốm nhỏ xung quanh vùng môi.

3. Đôi môi của bạn có thể trở nên "lười biếng"

Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp - Ảnh 3

 

Một số công thức son dưỡng môi tạo ra một hàng rào nhân tạo để khóa độ ẩm, khiến đôi môi của bạn phải hoạt động ít hơn để duy trì mức độ hydrat hóa của chính chúng.

 

4. Hành động thoa son dưỡng môi trở nên gây nghiện

Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp - Ảnh 4

Trong khi một số người có thể nói rằng họ nghiện son dưỡng môi, Giám đốc Hành động OCD Joel Rose nói rằng điều đó là không thể. Chúng ta không thể nghiện son dưỡng môi. Thay vào đó, chúng ta trở nên nghiện cơ chế làm dịu mà chúng ta có được khi sử dụng son dưỡng môi.

Công thức tự làm son dưỡng môi lanolin

 

Nếu bạn muốn tìm loại son dưỡng môi tốt nhất và tiết kiệm tiền, tại sao không tự làm nó? Thực hiện theo công thức dựa trên lanolin DIY này mà bạn có thể làm cho chính mình và bạn bè của mình. Bạn sẽ cần:

Mẹo dưỡng môi cấp tốc đón Tết siêu xinh đơn giản, chị em nhanh tay lưu lại bí kíp - Ảnh 5

  • 1 muỗng canh bơ hạt mỡ
  • 1,5 muỗng canh dầu dừa
  • 1 muỗng cà phê mật ong
  • 1 muỗng canh sáp ong
  • 1 muỗng cà phê lanolin
  • 5 giọt tinh dầu oải hương (không bắt buộc)

Đun chảy dầu dừa, sáp ong và lanolin trong một cái bát đặt trên chảo nước. Từ từ khuấy khi nó tan chảy. Sau khi nó tan chảy, loại bỏ nó khỏi nhiệt. Thêm bơ hạt mỡ và mật ong. Khuấy khi nó tan chảy. Thêm tinh dầu hoa oải hương (cái này là tùy chọn) và khuấy đều. Đổ son dưỡng môi lanolin vào chậu hoặc ống và để cho nó cứng lại.

Theo Brightside

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