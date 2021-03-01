Bật mí cách làm lông mày rậm và dày tự nhiên

Cặp lông mày dày và sắc nét là điều mà mọi phụ nữ luôn khao khát, vì nó làm tôn lên sự sắc sảo và đường nét cho gương mặt.Tuy nhiên, nhiều cô nàng lại không may sở hữu cặp lông mày thưa và mỏng, khiến khuôn mặt trở nên thiếu sức sống. Nếu bạn muốn sở hữu cặp lôn mày dày và rậm tự nhiên mà không cần áp dụng các biện pháp như săm, cấy lông mày thì hãy áp dụng các cách làm lông mày rậm hiệu quả dưới đây.

Dầu dừa có chứa hàm lượng lớn axit trong thành phần nên khi dùng lâu dài sẽ có tác động đến vùng lông màu. Gây kích thích nang lông phát triển mọc rậm và dài hơn trước.

Những ai không may sở hữu lông mày thưa, đứt đoạn, ngắn, không có đuôi,…thì hoàn toàn có thể cải thiện được. Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên có sẵn để làm lông mày rậm và dày tự nhiên hơn. Dưới đây là một số cách làm lông mày rậm tự nhiên hiệu quả mà bạn có thể tham khảo áp dụng.

Cách thực hiện như sau:

Sử dụng dầu dừa nguyên chất

Dùng một chiếc tăm bông sạch thấm vào dầu dừa rồi thoa lên toàn bộ lông mày từ đầu tới đuôi.

Thực hiện thoa lên lông mày lặp lại nhiều lần để cho dầu dừa thẩm thấu nhanh.

Ủ lông mày khoảng 10 phút trước khi làm rửa sạch lại với nước.

Cách làm lông mày rậm bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày rậm và đen với nha đam

Ngoài công dụng làm đẹp, gel nha đam còn được biết đến là có khả năng chống lão hóa da rất hiệu quả. Bên cạnh đó còn có khả năng làm lông mày rậm, thường được nhiều người áp dụng và thấy rõ hiệu quả sau khi thực hiện.

Cách tiến hành

Chọn những lá nha đam to bự để có nhiều gel

Gọt sạch lớp vỏ xanh bên ngoài lấy phần gel nhớt

Dùng tăm bông thấm phần gel thoa lên lông mày

Rửa sạch lông mày lại bằng nước sạch sau 20 phút

Lưu ý: Bạn nên thử phản ứng da với nha đam để tránh cơ địa dị ứng, gây mẩn ngứa.

Lông mày rậm và đen với nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Làm lông mày rậm hơn bằng dầu oliu

Sử dụng dầu oliu cũng là một trong những cách làm lông mày rậm và đen tự nhiên. Giúp khắc phục tình trạng thưa rụng lông mày. Bởi các thành phần vitamin có trong dầu oliu có tác dụng hồi phục tái tạo lông mày chắc khỏe hơn.

Cách bước thực hiện

Cách 1: Sử dụng dầu oliu nguyên chất thoa trực tiếp lên lông mày. Ủ qua đêm để tinh dầu thấm sâu vào chân nang lông, giúp lông mày rậm hơn.

Cách 2: Kết hợp dầu oliu và lòng trắng trứng làm mặt nạ giúp lông mày đen tự nhiên. Trộn hỗn hợp dầu ô liu và lòng trắng trứng rồi đắp lên vùng lông mày khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Dầu oliu cũng là một trong những cách làm lông mày rậm và đen tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm lông mày rậm bằng sữa

Sữa có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sự phát triển của các bộ phận trên cơ thể. Vì vậy, sử dụng sữa tươi có thể giúp cải thiện tình trạng lông mày ngắn, thưa trở nên rậm dày nếu áp dụng đúng cách.

Bạn có thể thực hiện như sau:

Sử dụng sữa tươi bôi trực tiếp lên chân mày. Dùng miếng bông tẩy trang thấm một ít sữa tươi rồi đắp lên vùng lông mày.

Kết hợp uống sữa tươi mỗi ngày 2 cốc vào buổi sáng và buổi tối để cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Làm lông mày mọc rậm, đen với tinh dầu cây trà

Bạn có thể thấy trong thành phần các loại thuốc chữa rụng tóc, hói đầu đều có chứa hàm lượng lớn tinh chất cây trà. Đây là tinh dầu có tác dụng giúp nang lông phát triển nhanh, giúp lông mày hay tóc mọc lại hiệu quả. Tương tự như dầu dừa, bạn có thể thoa đều tinh dầu cây trà lên lông mày và vệ sinh lại sau 15 phút. Bạn nên thử phản ứng của da với tinh dầu cây trà để tránh dị ứng, bỏng đỏ với da nhạy cảm.

Tinh dầu có tác dụng giúp nang lông phát triển nhanh, giúp lông mày hay tóc mọc lại hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo làm lông mày rậm tự nhiên bằng Vaseline

Vaseline có tác dụng cung cấp độ ẩm và kích thích độ mở của lỗ chân lông, giúp sợi lông phát triển đều màu và chắc khỏe hơn. Vừa làm lông mày rậm tự nhiên vừa ngăn ngừa được tình trạng rụng lông mày.

Cách làm rậm lông mày với Vasaline phổ biến như sau:

Cách 1: Mua lọ Vasaline chính hãng và thoa đều lên lông mày mỗi ngày.

Cách 2: Dùng kết hợp với dầu dừa để dưỡng chân mày. Trộn đều hỗn hợp rồi bôi nhẹ nhàng lên chân mày, massage để dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào nang lông.

Vaseline có tác dụng cung cấp độ ẩm và kích thích độ mở của lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm lông mày rậm bằng vitamin E

Sử dụng vitamin E mỗi ngày một lần vào buổi tối sẽ giúp cho vùng lông mày rậm và đen đều màu.

Hướng dẫn thực hiện như sau:

Bóc tách lấy dung dịch vitamin E phía bên trong rồi bôi lên lông mày.

Dùng nilon bọc lại vùng lông mày rồi ủ qua đêm để mang lại hiệu quả cao.

Sử dụng vitamin E mỗi ngày một lần vào buổi tối sẽ giúp cho vùng lông mày rậm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ về các cách làm lông mày rậm trong bài viết trên sẽ giúp bạn có được cặp lông mày sắc nét tự nhiên.