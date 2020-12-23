Hướng dẫn cách làm dầu gấc không cần dầu ăn thơm ngon, nguyên chất tại nhà

Làm đẹp 23/12/2020 14:35

Với cách làm dầu gấc không cần dầu ăn chia sẻ sau đây, bạn sẽ dễ dàng có ngay thành phẩm dầu gấc nguyên chất, thơm ngon và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thay vì phải mua dầu gấc có xuất xứ không rõ ràng, không đảm bảo an toàn, bạn có thể áp dụng cách làm dầu gấc không cần dầu ăn để có được những hũ dầu gấc dinh dưỡng, chất lượng, nguyên chất 100%.

Dầu gấc được rao bán trên thị trường hiện nay tuy giá thành không đắt nhưng có thể bị trộn tạp chất, không đảm bảo sức khỏe

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 1
Cách làm dầu gấc nguyên chất tại nhà cho bé hoặc dùng để dưỡng da đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí

Cách làm dầu gấc nguyên chất tại nhà cho bé hoặc dùng để dưỡng da đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vậy, cách làm dầu gấc như thế nào? Chỉ cần nguyên liệu chính là gấc chín, dầu dừa và bớt chút thời gian là có thể làm được ngay.

1. Hướng dẫn cách làm dầu gấc từ gấc khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Trước khi bắt tay vào thực hiện làm dầu gấc nguyên chất tại nhà, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau đây:

Gấc chín: 1 trái

Dầu dừa hoặc dầu đậu nành: 300 ml

Nồi có đáy dày: 1 cái

Rây lọc hoặc khăn xô: 1 cái

Hũ thủy tinh sạch: 1 cái

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế gấc 

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 2

Lấy phần hạt gấc để riêng

Bổ đôi quả gấc chín và loại sạch hạt gấc bên tron ra ngoài. Nạo phần mỡ vàng để riêng.

Bước 2: Làm khô hạt gấc

Sấy khô để hạt gấc se lại. Hoặc đổ hạt gấc ra khay lớn và đem phơi ngoài nắng khoảng 3 – 4 tiếng cho tới khi hạt gấc se lại và sờ không bị dính tay. Hoặc đổ hạt gấc vào khay và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 3
Đổ hạt gấc ra khay lớn và đem phơi ngoài nắng khoảng 3 – 4 tiếng cho tới khi hạt gấc se lại và sờ không bị dính tay

Đến khi hạt gấc khô, bạn tách bỏ lớp màng đỏ bên ngoài của hạt gấc.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 4
Tách bỏ lớp màng đỏ bên ngoài của hạt gấc

Bước 3: Nấu và lọc dầu gấc

Cho lớp màng đỏ vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vào nồi. Sau đó, đổ tiếp dầu dừa vào.

Đun ở mức nhiệt tầm 70 độ C, dùng đũa khuấy đều. Không đun sôi dầu gấc vì sẽ khiến dầu bị mất chất.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 5
Nấu dầu gấc

Sau khi đun khoảng 35-45 phút, lớp màng đỏ teo lại và khô cứng, dầu gấc tiết ra có màu đỏ trong suốt thì tắt bếp và để nguội.

Dùng rây hoặc khăn xô để lọc lấy nước cốt dầu gấc. Cho dầu gấc vào hũ thủy tinh đậy kín để bảo quản.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 6
Dùng rây lọc hoặc miếng khăn xô, lọc từng chút để lấy phần dầu gấc trong suốt màu đỏ sậm

2. Hướng dẫn cách làm dầu gấc từ gấc tươi

Bạn thay thế dầu ăn bằng dầu dừa khi làm dầu gấc từ gấc tươi. Trước hết, những nguyên liệu quan trọng bạn cần chuẩn bị như sau:

Gấc chín: 1 trái

Dầu dừa: 300 ml

Hũ thủy tinh, nồi, rây lọc, khăn xô

Các bước tiến hành:

 Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Quả gấc đem rửa sạch và bổ đôi, nạo bỏ toàn bộ ruột gấc gồm phần hạt và phần thịt vàng ra đĩa. Cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút để hạt gấc se lại.

- Tách lấy phần màng đỏ bên ngoài hạt gấc rồi bỏ phần hạt đi, giữ lại phần màng đỏ.

- Nấu dầu gấc và lọc dầu.

- Phần thịt gấc cho vào nồi và đổ dầu dừa vào xâm xấp. Khuấy đều.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 7
Đến khi phần thịt gấc chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp

- Đặt nồi lên bếp và đun với lửa nhỏ khoảng 40 phút. Đến khi phần thịt gấc chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp.

- Khi dầu gấc nguội bớt, dùng rây hoặc khăn xô lọc lấy dầu gấc trong suốt. Cuối cùng, bạn cho dầu gấc vào bảo quản trong hũ thủy tinh.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 8
Lọc lấy dầu gấc trong suốt

 3. Một số lưu ý khi làm dầu gấc không cần dầu ăn

Để có được hũ dầu gấc chất lượng, bạn cần đặc biệt chú trọng khâu chọn mua gấc.  Hãy chọn mua những quả gấc có vỏ màu cam tươi, cuống xanh,ruột chín đỏ, phần gai nở đều nhau và khi cầm thấy chắc tay.

Lưu ý: không chọn mua những  quả còn xanh, mềm nhão, có nhiều vết thâm đen trên mặt. Chọn quả gấc càng chín thì lượng chất dinh dưỡng càng dồi dào.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 9
Hũ dầu gấc chất lượng

Có nhiều loại dầu để chọn lựa như dầu dừa, dầu oliu hoặc dầu đậu nành. Mặc dù vậy, dầu dừa là lựa chọn tốt nhất bởi dễ thấm vào gấc hơn.

4. Bảo quản dầu gấc như thế nào để giữ được lâu và an toàn nhất?

Sau khi hoàn thành cách làm dầu gấc nguyên chất tại nhà, để bảo quản dầu gấc lâu ngày và an toàn, cần lưu ý:

+ Bảo quản ở nơi khô thoáng

Dầu gấc đã được lọc xong, bạn tiến hành rót dầu vào hũ thủy tinh sạch, đậy nắp lại và bảo quản ở nơi khô khoáng.

Lưu ý: Cần lưu ý đảm bảo không để sản phẩm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời

+ Bảo quản trong tủ lạnh

Để trong ngăn mát tủ lạnh cũng là cách cách bảo quản dầu gấc tự làm an toàn và lâu ngày rất hiệu quả. Đây cũng là cách được áp dụng khá phổ biến.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 10
Với cách bảo quản dầu gấc trong tủ lạnh, dầu gấc  sẽ được bảo quản trong thời gian 1 tháng

Với cách bảo quản dầu gấc trong tủ lạnh, dầu gấc  sẽ được bảo quản trong thời gian 1 tháng. Mặc dù vậy, bạn cần kiểm tra thường xuyên trong quá trình bảo quản để tránh dùng dầu gấc đã hỏng.

5. Tác dụng của dầu gấc

Dầu gấc có chứa  thành phần dưỡng chất phong phú, giúp bổ sung những vitamin và carotene cần thiết cho cơ thể. Mang đến tác dụng tốt đối với  những người mới ốm dậy hoặc những người mắt khô, mắt kém, mỏi mắt.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 11
Dầu gấc có chứa  thành phần dưỡng chất phong phú, giúp bổ sung những vitamin và carotene cần thiết cho cơ thể. 

+ Ngoài ra, dùng dầu gấc bôi ngoài còn giúp chữa trị và làm lành vết thương rất tốt.

+ Hàm lượng vitamin trong dầu gấc rất dồi dào như A, E, β-Caroten giúp chị em làm đẹp da hiệu  quả. Do đó, có thể dùng dầu gấc để uống trực tiếp hoặc làm mặt nạ dưỡng da hàng ngày.

Thường xuyên dùng dầu gấc là cách để sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng và ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Bên cạnh đó, dùng dầu gấc để chăm sóc tóc cũng là bí quyết để sở hữu một mái tóc đẹp.

+ Dầu gấc thường được các mẹ sử dụng để chăm sóc bé yêu. Trong dầu gấc chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cường hệ miễn dịch. Dầu gấc dùng để chế biến món ăn cho bé thay dầu ăn. Có thể  trộn dầu gấc trực tiếp vào cháo, tô bột hoặc tô súp để cho bé ăn dặm.

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 12
Có thể dùng dầu gấc để uống trực tiếp hoặc làm mặt nạ dưỡng da hàng ngày

6. Cách dùng dầu gấc đúng

Dầu gấc làm cho bé phải có mùi thơm, màu đỏ tươi để kích thích khứu giác và thị giác của bé.

Mặc dù tinh dầu gấc là loại nguyên liệu thiên nhiên lành tính, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhưng bạn không nên lạm dụng dùng quá nhiều. Chỉ nên dùng dầu gấc cho bé từ 2-3 lần/tuần.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm dầu giấm trộn salad đơn giản, thơm ngon cực nhanh

- Hướng dẫn cách làm dầu dừa tại nhà đơn giản với công thức siêu chuẩn

cach lam dau gac khong can dau an ảnh 13

Dầu gấc làm cho bé phải có mùi thơm, màu đỏ tươi để kích thích khứu giác và thị giác của bé

Dùng khoảng 5ml/lần để trộn vào bột, cháo hoặc nước súp, nước canh cho bé. Sử dụng tinh dầu gấc quá nhiều có thể dẫn đến thừa vitamin A cùng   nhiều tác động tiêu cực khác.

Để dưỡng da hoặc trị nám da bằng dầu gấc, trước tiên bạn cần xông hơi hoặc đắp khăn ấm lên mặt để nở lỗ chân lông. Tiếp đó, bạn thoa một lớp tinh dầu gấc mỏng lên da mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ và rửa sạch lại vào buổi sáng hôm sau. Sau khoảng 1-2 tháng dùng liên tục, bạn sẽ nhận thấy rõ những chuyển biến tích cực trên da.

Trên đây là những chia sẻ về cách làm dầu gấc không cần dầu ăn nhanh chóng và đơn giản tại nhà. Dầu gấc mang đến hiệu quả trong chăm sóc sắc đẹp và còn rất bổ dưỡng cho trẻ nhỏ nhờ bổ sung lượng vitamin cần thiết. Sở hữu dầu gấc thơm ngon, chất lượng và tiết kiệm chi phí chỉ với các bước tiến hành rất đơn giản. Nếu có thời gian, bạn hãy tự làm dầu gấc để sử dụng hoặc bán online nhé.

Bật mí cách nấu thịt bò sốt vang với gấc thơm ngon vào dịp cuối tuần

Bật mí cách nấu thịt bò sốt vang với gấc thơm ngon vào dịp cuối tuần

Với cách nấu thịt bò sốt vang với gấc, gia đình bạn sẽ có một bữa tối thật thơm ngon và dinh dưỡng. Hãy cùng tìm hiểu công thức thực hiện qua bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm dầu gấc bằng dầu dừa cách làm dầu gấc cho bé ăn dặm cách làm dầu gấc bằng rượu

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới