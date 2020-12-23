Hướng dẫn cách làm dầu gấc không cần dầu ăn thơm ngon, nguyên chất tại nhà

Dầu gấc được rao bán trên thị trường hiện nay tuy giá thành không đắt nhưng có thể bị trộn tạp chất, không đảm bảo sức khỏe .

Thay vì phải mua dầu gấc có xuất xứ không rõ ràng, không đảm bảo an toàn, bạn có thể áp dụng cách làm dầu gấc không cần dầu ăn để có được những hũ dầu gấc dinh dưỡng , chất lượng, nguyên chất 100%.

Vậy, cách làm dầu gấc như thế nào? Chỉ cần nguyên liệu chính là gấc chín, dầu dừa và bớt chút thời gian là có thể làm được ngay.

Cách làm dầu gấc nguyên chất tại nhà cho bé hoặc dùng để dưỡng da đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1. Hướng dẫn cách làm dầu gấc từ gấc khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Trước khi bắt tay vào thực hiện làm dầu gấc nguyên chất tại nhà, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau đây:

Gấc chín: 1 trái

Dầu dừa hoặc dầu đậu nành: 300 ml

Nồi có đáy dày: 1 cái

Rây lọc hoặc khăn xô: 1 cái

Hũ thủy tinh sạch: 1 cái

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế gấc

Lấy phần hạt gấc để riêng

Bổ đôi quả gấc chín và loại sạch hạt gấc bên tron ra ngoài. Nạo phần mỡ vàng để riêng.

Bước 2: Làm khô hạt gấc

Sấy khô để hạt gấc se lại. Hoặc đổ hạt gấc ra khay lớn và đem phơi ngoài nắng khoảng 3 – 4 tiếng cho tới khi hạt gấc se lại và sờ không bị dính tay. Hoặc đổ hạt gấc vào khay và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng.

Đổ hạt gấc ra khay lớn và đem phơi ngoài nắng khoảng 3 – 4 tiếng cho tới khi hạt gấc se lại và sờ không bị dính tay

Đến khi hạt gấc khô, bạn tách bỏ lớp màng đỏ bên ngoài của hạt gấc.

Tách bỏ lớp màng đỏ bên ngoài của hạt gấc

Bước 3: Nấu và lọc dầu gấc

Cho lớp màng đỏ vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vào nồi. Sau đó, đổ tiếp dầu dừa vào.

Đun ở mức nhiệt tầm 70 độ C, dùng đũa khuấy đều. Không đun sôi dầu gấc vì sẽ khiến dầu bị mất chất.

Nấu dầu gấc

Sau khi đun khoảng 35-45 phút, lớp màng đỏ teo lại và khô cứng, dầu gấc tiết ra có màu đỏ trong suốt thì tắt bếp và để nguội.

Dùng rây hoặc khăn xô để lọc lấy nước cốt dầu gấc. Cho dầu gấc vào hũ thủy tinh đậy kín để bảo quản.

Dùng rây lọc hoặc miếng khăn xô, lọc từng chút để lấy phần dầu gấc trong suốt màu đỏ sậm

2. Hướng dẫn cách làm dầu gấc từ gấc tươi

Bạn thay thế dầu ăn bằng dầu dừa khi làm dầu gấc từ gấc tươi. Trước hết, những nguyên liệu quan trọng bạn cần chuẩn bị như sau:

Gấc chín: 1 trái

Dầu dừa: 300 ml

Hũ thủy tinh, nồi, rây lọc, khăn xô

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Quả gấc đem rửa sạch và bổ đôi, nạo bỏ toàn bộ ruột gấc gồm phần hạt và phần thịt vàng ra đĩa. Cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút để hạt gấc se lại.

- Tách lấy phần màng đỏ bên ngoài hạt gấc rồi bỏ phần hạt đi, giữ lại phần màng đỏ.

- Nấu dầu gấc và lọc dầu.

- Phần thịt gấc cho vào nồi và đổ dầu dừa vào xâm xấp. Khuấy đều.

Đến khi phần thịt gấc chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp

- Đặt nồi lên bếp và đun với lửa nhỏ khoảng 40 phút. Đến khi phần thịt gấc chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp.

- Khi dầu gấc nguội bớt, dùng rây hoặc khăn xô lọc lấy dầu gấc trong suốt. Cuối cùng, bạn cho dầu gấc vào bảo quản trong hũ thủy tinh.

Lọc lấy dầu gấc trong suốt

3. Một số lưu ý khi làm dầu gấc không cần dầu ăn

Để có được hũ dầu gấc chất lượng, bạn cần đặc biệt chú trọng khâu chọn mua gấc. Hãy chọn mua những quả gấc có vỏ màu cam tươi, cuống xanh,ruột chín đỏ, phần gai nở đều nhau và khi cầm thấy chắc tay.

Lưu ý: không chọn mua những quả còn xanh, mềm nhão, có nhiều vết thâm đen trên mặt. Chọn quả gấc càng chín thì lượng chất dinh dưỡng càng dồi dào.

Hũ dầu gấc chất lượng

Có nhiều loại dầu để chọn lựa như dầu dừa, dầu oliu hoặc dầu đậu nành. Mặc dù vậy, dầu dừa là lựa chọn tốt nhất bởi dễ thấm vào gấc hơn.

4. Bảo quản dầu gấc như thế nào để giữ được lâu và an toàn nhất?

Sau khi hoàn thành cách làm dầu gấc nguyên chất tại nhà, để bảo quản dầu gấc lâu ngày và an toàn, cần lưu ý:

+ Bảo quản ở nơi khô thoáng

Dầu gấc đã được lọc xong, bạn tiến hành rót dầu vào hũ thủy tinh sạch, đậy nắp lại và bảo quản ở nơi khô khoáng.

Lưu ý: Cần lưu ý đảm bảo không để sản phẩm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời

+ Bảo quản trong tủ lạnh

Để trong ngăn mát tủ lạnh cũng là cách cách bảo quản dầu gấc tự làm an toàn và lâu ngày rất hiệu quả. Đây cũng là cách được áp dụng khá phổ biến.

Với cách bảo quản dầu gấc trong tủ lạnh, dầu gấc sẽ được bảo quản trong thời gian 1 tháng

Với cách bảo quản dầu gấc trong tủ lạnh, dầu gấc sẽ được bảo quản trong thời gian 1 tháng. Mặc dù vậy, bạn cần kiểm tra thường xuyên trong quá trình bảo quản để tránh dùng dầu gấc đã hỏng.

5. Tác dụng của dầu gấc

Dầu gấc có chứa thành phần dưỡng chất phong phú, giúp bổ sung những vitamin và carotene cần thiết cho cơ thể. Mang đến tác dụng tốt đối với những người mới ốm dậy hoặc những người mắt khô, mắt kém, mỏi mắt.

Dầu gấc có chứa thành phần dưỡng chất phong phú, giúp bổ sung những vitamin và carotene cần thiết cho cơ thể.

+ Ngoài ra, dùng dầu gấc bôi ngoài còn giúp chữa trị và làm lành vết thương rất tốt.

+ Hàm lượng vitamin trong dầu gấc rất dồi dào như A, E, β-Caroten giúp chị em làm đẹp da hiệu quả. Do đó, có thể dùng dầu gấc để uống trực tiếp hoặc làm mặt nạ dưỡng da hàng ngày.

Thường xuyên dùng dầu gấc là cách để sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng và ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Bên cạnh đó, dùng dầu gấc để chăm sóc tóc cũng là bí quyết để sở hữu một mái tóc đẹp.

+ Dầu gấc thường được các mẹ sử dụng để chăm sóc bé yêu. Trong dầu gấc chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng và tăng cường hệ miễn dịch. Dầu gấc dùng để chế biến món ăn cho bé thay dầu ăn. Có thể trộn dầu gấc trực tiếp vào cháo, tô bột hoặc tô súp để cho bé ăn dặm.

Có thể dùng dầu gấc để uống trực tiếp hoặc làm mặt nạ dưỡng da hàng ngày

6. Cách dùng dầu gấc đúng

Dầu gấc làm cho bé phải có mùi thơm, màu đỏ tươi để kích thích khứu giác và thị giác của bé.

Mặc dù tinh dầu gấc là loại nguyên liệu thiên nhiên lành tính, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nhưng bạn không nên lạm dụng dùng quá nhiều. Chỉ nên dùng dầu gấc cho bé từ 2-3 lần/tuần.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm dầu giấm trộn salad đơn giản, thơm ngon cực nhanh

- Hướng dẫn cách làm dầu dừa tại nhà đơn giản với công thức siêu chuẩn

Dầu gấc làm cho bé phải có mùi thơm, màu đỏ tươi để kích thích khứu giác và thị giác của bé

Dùng khoảng 5ml/lần để trộn vào bột, cháo hoặc nước súp, nước canh cho bé. Sử dụng tinh dầu gấc quá nhiều có thể dẫn đến thừa vitamin A cùng nhiều tác động tiêu cực khác.

Để dưỡng da hoặc trị nám da bằng dầu gấc, trước tiên bạn cần xông hơi hoặc đắp khăn ấm lên mặt để nở lỗ chân lông. Tiếp đó, bạn thoa một lớp tinh dầu gấc mỏng lên da mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ và rửa sạch lại vào buổi sáng hôm sau. Sau khoảng 1-2 tháng dùng liên tục, bạn sẽ nhận thấy rõ những chuyển biến tích cực trên da.

Trên đây là những chia sẻ về cách làm dầu gấc không cần dầu ăn nhanh chóng và đơn giản tại nhà. Dầu gấc mang đến hiệu quả trong chăm sóc sắc đẹp và còn rất bổ dưỡng cho trẻ nhỏ nhờ bổ sung lượng vitamin cần thiết. Sở hữu dầu gấc thơm ngon, chất lượng và tiết kiệm chi phí chỉ với các bước tiến hành rất đơn giản. Nếu có thời gian, bạn hãy tự làm dầu gấc để sử dụng hoặc bán online nhé.