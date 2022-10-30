Bật mí 3 loại mặt nạ là "cứu tinh" cho mái tóc "đói dưỡng chất" thêm mượt mà, giàu sức sống

Bơ rất giàu vitamin E, giúp dưỡng ẩm và làm tóc dày hơn, đồng thời kali, dầu tự nhiên, carbohydrate và vitamin trong chuối giúp làm mềm và bảo vệ tóc khỏi gãy rụng.

Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp này lên tóc bao phủ phần chân tóc và ngọn. Sau 30 phút, gội sạch bằng nước lạnh và dầu gội đầu. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng mặt nạ này hai lần một tuần.

Để làm mặt nạ, hãy nghiền cùng một quả bơ chín vừa và một quả chuối chín nhỏ. Thêm một thìa dầu ô liu và dầu mầm lúa mì vào hỗn hợp này.

2. Quả lý gai + dầu dừa + bột shikakai (nếu có)

Thường được gọi là amla, quả lý gai là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, chất chống oxy hóa, flavonoid, tất cả đều giúp có được một da đầu khỏe mạnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển và kết cấu tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nuôi dưỡng và giữ ẩm cho tóc của bạn trong khi shikakai (tinh chất được lấy từ cây keo Acacia concinna) giúp củng cố chân tóc của bạn. Trộn một thìa bột amla và bột shikakai với hai thìa dầu dừa và đun sôi. Sau khi lọc sạch dầu này, hãy xoa bóp nó lên da đầu trước khi đi ngủ. Vào buổi sáng, gội đầu bằng dầu gội đầu. Bạn có thể sử dụng mặt nạ này hàng tuần.

3. Hạt lanh + nước chanh

Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh rất giàu axit béo omega-3 và protein giúp thúc đẩy tóc dày. Bên cạnh việc kiểm soát gàu, nó còn giúp tăng độ đàn hồi cho tóc.

Ngâm 1/4 cốc hạt lanh trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, thêm hai cốc nước vào hạt lanh và đun sôi. Khi nó đặc lại, giảm ngọn lửa và vắt nước của nửa quả chanh vào đó. Sau vài phút, tắt bếp và để nguội. Thêm một vài giọt tinh dầu tùy thích.

Bạn có thể sử dụng nó như một loại gel tạo kiểu thường xuyên hoặc thoa và để qua đêm. Sáng hôm sau, gội đầu như bình thường.

Theo Femina