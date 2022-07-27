“Bão sale” làm đẹp đổ bộ SeoulSpa.Vn Huế vào ngày khai trương với ưu đãi 80%

Làm đẹp 27/07/2022 17:48

Ngày 30/07/2022, hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương chi nhánh mới tại địa chỉ mới, số 34 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh. Trong ngày này, chi nhánh tung ra nhiều ưu đãi cực hấp dẫn, với giá dịch vụ giảm 80%.

Khai trương tưng bừng, ưu đãi rộn ràng 80%

Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của chị em, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đã nỗ lực mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian qua. Theo đó, vào ngày 30/07/2022, chi nhánh Huế sẽ chính thức khai trương với diện mạo khang trang và đẳng cấp hơn.

Mừng khai trương, kết hợp tri ân khách hàng và tạo cơ hội làm đẹp cho hàng ngàn chị em trên địa bàn, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Huế tung ra nhiều ưu đãi dịch vụ hấp dẫn. Khách hàng đến tham dự sự kiện và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp sẽ được giảm giá cực sâu đến 80%. Chương trình áp dụng cho toàn bộ dịch vụ tại chi nhánh, trừ triệt lông, phun xăm, thẩm mỹ và sản phẩm.

“Bão sale” làm đẹp đổ bộ SeoulSpa.Vn Huế vào ngày khai trương với ưu đãi 80% - Ảnh 1

SeoulSpa.Vn Huế tung ưu đãi làm đẹp với giá giảm 80% mừng khai trương

Bên cạnh đó, từ ngày 29/07/2022 - 30/07/2022, SeoulSpa.Vn Huế còn tổ chức “Ngày hội thẩm mỹ” dành cho các chị em có nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề trên làn da, vóc dáng. Tại đây, chị em sẽ được các bác sĩ chuyên khoa từ TP.HCM đến thăm khám, soi da, giải đáp thắc mắc và tư vấn phác đồ điều trị riêng biệt.

Đặc biệt, trong ngày khai trương, SeoulSpa.Vn Huế còn diễn ra chương trình “Bốc thăm may mắn” với cơ cấu giải thưởng rất giá trị, cụ thể là:

  • 1 Giải Nhất: 1 ghế massage trị giá 30 TRIỆU + voucher dịch vụ VIP trị giá 20 TRIỆU.
  • 1 Giải Nhì: Voucher dịch vụ VIP 20 TRIỆU + 1 máy đẩy tinh chất 10 TRIỆU.
  • 3 Giải Ba: Voucher dịch vụ VIP trị giá 10 TRIỆU.

“Bão sale” làm đẹp đổ bộ SeoulSpa.Vn Huế vào ngày khai trương với ưu đãi 80% - Ảnh 2

Cơ cấu giải thưởng giá trị của chương trình bốc thăm may mắn

Ngoài ra, các khách hàng sử dụng dịch vụ tại SeoulSpa.Vn Huế còn có cơ hội nhận 2 mặt nạ bơ  và dịch vụ cấy collagen tươi nguyên bào trị giá 7 TRIỆU.

Nâng cấp diện mạo - Nâng tầm trải nghiệm

Tọa lạc tại địa chỉ mới, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Huế được xây dựng với không gian hoành tráng. Nội thất và phong cách kiến trúc được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với mục đích nâng niu cảm xúc, thư giãn tâm trí và mang đến khách hàng trải nghiệm hoàn hảo nhất.

“Bão sale” làm đẹp đổ bộ SeoulSpa.Vn Huế vào ngày khai trương với ưu đãi 80% - Ảnh 3

Diện mạo mới của SeoulSpa.Vn Huế

Đồng bộ với nhiều chi nhánh khác trên cả nước, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Huế lấy gam màu trắng làm chủ đạo, kết hợp tông nâu ấm áp, tạo nên tổng thể vô cùng tinh tế và sang trọng. Cùng với đó là không gian được xây dựng theo chuẩn y tế, đảm bảo mọi tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe cho khách hàng, tạo nên sự an tâm cho phái đẹp khi đến trải nghiệm.

Ngoài không gian, SeoulSpa.Vn Huế còn khiến bạn ấn tượng bởi toàn bộ trang thiết bị, máy móc được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Anh, Mỹ và Nhật, đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và chất lượng. Bên cạnh đó là các phòng dịch vụ được phân cấp hợp lý với diện tích rộng rãi, đề cao sự riêng tư, tạo nên cảm giác thoải mái hơn trong quá trình làm đẹp.

“Bão sale” làm đẹp đổ bộ SeoulSpa.Vn Huế vào ngày khai trương với ưu đãi 80% - Ảnh 4

Không gian sang trọng, ấm cúng bên trong SeoulSpa.Vn Huế

Đến với SeoulSpa.Vn Huế, bạn có vô vàn lựa chọn làm đẹp với hơn 200+ dịch vụ cao cấp, sau đây là một số dịch vụ nổi bật: Điều Trị Mụn Laser E2x - Đông Trùng Hạ Thảo; Phục Hồi Huyết Thanh - Đông Trùng Hạ Thảo; Dr Laser Spectra Acne Đông Trùng Hạ Thảo; Tắm Trắng Phiến Hồng Hoa; Giảm Béo Slim Lipo Provip; Cấy Chi Siêu Vi Điểm Và Laser Co2.

Các dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình chuẩn Y khoa dưới bàn tay tài hoa của các bác sĩ, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Bằng chuyên môn cao cùng tay nghề giỏi và tận tâm đối với khách hàng, đội ngũ chuyên gia tại SeoulSpa.Vn Huế chắc chắn sẽ chăm chút và mang đến bạn kết quả thẩm mỹ cao nhất.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Huế là nơi làm đẹp lý tưởng với không gian sang trọng chuẩn quốc tế, cùng trang thiết bị và công nghệ hàng đầu. Mọi thắc mắc về chương trình ưu đãi trong ngày khai trương chi nhánh SeoulSpa.Vn Huế, bạn hãy liên hệ qua thông tin dưới đây:

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn - Hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam

 

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Từ khóa:   làm đẹp

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