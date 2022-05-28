Axit lauric có trong dầu dừa có thật sự ngăn ngừa được mụn trứng cá hay không?

Dầu dừa có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm dùng cho nấu ăn và làm đẹp .

Axit lauric, còn thường được gọi là axit dothecanic là một axit béo bão hòa chuỗi trung tính. Nó là một thành phần tự nhiên và có trong các mô của con người ở dạng rắn và không hòa tan. Nó cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm động vật và thực vật phổ biến như:

Với đặc tính dưỡng ẩm, axit lauric trong dầu dừa được sử dụng để ngăn ngừa khô da. Thành phần này thường được tìm thấy trong các loại kem và sản phẩm chống lão hóa giúp làm giảm các khuyết điểm do tuổi tác mang lại. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2013, sử dụng kem dưỡng da có kết hợp với dầu dừa nguyên chất giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da.

Axit lauric có thể dùng để điều trị mụn trứng cá không?

Dầu dừa có đặc tính dưỡng ẩm và chống viêm, vì vậy nó có thể giúp làm giảm các triệu chứng xuất hiện trên da.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit lauric có thể ức chế sự phát triển của mầm bệnh. Do đó, nó có thể giúp điều trị và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng khác nhau, bao gồm cả cảm lạnh và cúm.

Sau khi vào cơ thể, axit lauric được chuyển đổi thành monolorin có tác dụng kháng khuẩn cao. Chuyên gia chứng minh rằng axit lauric ức chế sự phát triển của các mầm bệnh như Staphylococcus aureus trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Mụn trứng cá có thể xuất hiện vì những lý do như tiết quá nhiều bã nhờn, lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi tế bào da chết, vi khuẩn gây mụn (Propionibacterium acnes) và viêm nhiễm.

Như đã đề cập, axit lauric có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nên nó có hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2009, axit lauric có thể làm giảm viêm và vi khuẩn hiện diện trên da.

Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên mua và sử dụng các sản phẩm được bào chế từ axit lauric hơn là thoa trực tiếp axit lauric lên da. Để đảm bảo an toàn, bạn nên ktham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu.

Theo Step To Health