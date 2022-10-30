6 thủ thuật tuyệt vời giúp chị em nâng cao khả năng làm đẹp lên hạng "thượng thừa"

Các mẹo và thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn trở nên xinh đẹp và tự tin mà không làm rỗng túi tiền và tài khoản ngân hàng của bạn.

Ví dụ, đôi khi chải hoặc sấy tóc theo cách khác là đủ để làm cho tóc trông đẹp hơn, khỏe hơn và bồng bềnh hơn. Một số người đã tìm ra các giải pháp như vậy cho hầu hết mọi loại hình tự chăm sóc.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thêm 3 phần muối biển vào 2 phần dầu gội. Trộn đều hỗn hợp này lên và dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết để gội đầu. Thêm muối biển vào dầu gội đầu của bạn sẽ giúp tẩy tế bào chết cho tóc, giúp tóc trông đầy sức sống và khỏe mạnh.

2. Sấy ngược tóc của bạn

Bạn vẫn chưa hoàn thiện kỹ thuật sấy khô của mình để có được vẻ ngoài ấn tượng? Đừng lo!

Cách hoàn hảo để sấy tóc là sấy ngược mái tóc của bạn. Điều này không chỉ mang lại cho mái tóc của bạn vẻ bồng bềnh và độ bồng bềnh hoàn hảo mà bạn hằng ao ước, mà còn giảm thiểu hư tổn phần trên của tóc do sức nóng của máy sấy.

3. Có được vẻ ngoài hoàn hảo

Không ai muốn một ngày tóc bết, đặc biệt là khi bạn muốn mình trông thật đẹp nhất. Nhưng nếu bạn sắp hết thời gian hoặc quên gội đầu, thì đây là một mẹo nhỏ để mang lại vẻ ngoài bồng bềnh hoàn hảo cho mái tóc của bạn. Bạn hãy dùng một chút bột phấn (tốt nhất là bột em bé) lên chân tóc và chải qua nó. Uốn xoăn phần đuôi tóc và bạn sẽ có được kiểu tóc bồng bềnh hoàn hảo.

4. Máy khuếch tán tóc tự làm

Nếu bạn không có bộ phận đính kèm bộ khuếch tán cho máy sấy tóc, hãy sử dụng cái rây lọc làm bộ khuếch tán để có được mái tóc xoăn tuyệt vời.

5. Sử dụng túi ni lông để điều trị dưỡng sâu tóc

Gội đầu và lau khô bằng khăn sạch. Thoa đều dầu xả, xoắn tóc lên và kẹp lên đỉnh đầu. Bọc tóc bằng túi ni lông và ủ tóc trong 30 phút. Sau 30 phút, gội sạch tóc và nhớ không sấy khô.

6. Cách chữa thâm quầng mắt nhanh chóng

Hãy đối mặt với sự thật là quầng mắt rất dễ xảy ra và đôi khi chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn chúng. Chúng dường như thu hút rất nhiều sự chú ý không mong muốn. Mặc dù không có cách nào để loại bỏ chúng nhanh chóng, nhưng thoa kem dưỡng mắt được bảo quản trong tủ lạnh có thể giúp bạn giảm thiểu sự xuất hiện của nó. Vì vậy, hãy giải phóng một số không gian trong tủ lạnh và cất kem dưỡng mắt của bạn ở đó nhé.

Theo Brightside